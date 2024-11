Alphonso Davies, lateral del Bayern Múnich, da positivo en un control de alcoholemia

Alphonso Davies ha sido noticia este viernes y no por su rendimiento con el Bayern Múnich, sino por cuestiones extradeportivas. El lateral del conjunto bávaro ha dado positivo en un control de alcoholemia que le realizó la policía alemana mientras conducía un Lamborghini Urus, valorado en más de 216.000 euros.

Según el rotativo alemán Bild, Davies circulaba alrededor de las 2:15 horas de la madrugada por una céntrica calle de Múnich cuando la policía le dio el alto. Durante la detención, dado el estado de embriaguez del jugador canadiense, las autoridades decidieron hacerle la prueba de alcoholemia que tuvo un resultado positivo.

En la prueba, Alphonso Davies dio 0,6 gramos por litro aire espirado e inmediatamente la policía le retiró el carnet de conducir. Por lo que el jugador regresó a su domicilio acompañado de varios amigos.

De acuerdo con el diario alemán, el futbolista canadiense recibirá una multa de 500 euros y además se le retirará el carnet de conducir durante aproximadamente un mes. Ni el jugador ni su club, el Bayern Múnich, han decidido pronunciarse sobre este hecho.

Aún así, Davies ha formado parte del entrenamiento matutino de la plantilla bávara en la ciudad deportiva y junto con Vincent Kompany y sus compañeros, está centrado preparando el partido ante el Borussia Dortmund en el Allianz Arena.

Objetivo del Real Madrid

Alphonso Davies termina contrato con el Bayern Múnich este año y el jugador continúa rechazando las ofertas de renovación que le ofrece el club bávaro. Los alemanes le llegaron a ofrecer un sueldo que oscila entre los 14 y los 16 millones de euros cada temporada, pero el canadiense tiene claro que quiere vestir la camiseta del Real Madrid.

Max Eberl, el director deportivo del Bayern Múnich, condeció a principios de año una entrevista al diario alemán Bild y uno de los temas que trató fue la situación del jugador. "Estamos trabajando en su renovación. Puedo decir que le hicimos a Alphonso una oferta muy concreta y agradecida. En algún momento de la vida hay que decir sí o no".

"Ningún club, esto también se aplica al Bayern de Múnich, quiere perder jugadores gratis si no pueden acordar una extensión de contrato. Si los jugadores ya no quieren estar aquí, hay que tomar decisiones. Queremos tener jugadores que representen al Bayern de Múnich, que quieran identificarse con el club. Me gustaría tener esta motivación representada en la plantilla", señaló Eberl. Ultimatum bávaro a Davies, mientras que el Real Madrid contempla expectante el escenario.