La drástica decisión que ha tomado Bertín Osborne tras ser citado para hacerse las pruebas de paternidad

Parece que el culebrón que protagonizan Bertín Osborne (69 años) y Gabriela Guillén (37) nunca va a llegar a su fin. Fue el pasado mes de junio cuando las aguas se calmaron después de que el cantante reconociese que el hijo de la fisioterapeuta era suyo, pero ahora la historia vuelve a dar un giro radical.

En el comunicado conjunto en el que parecían sellar la esperada paz, Bertín confirmaba que se había equivocado y mostraba la máxima responsabilidad con el menor. Todo esto después de que su expareja presentase una demanda de paternidad.

Ahora ha sido Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsóles quien ha confirmado que el empresario ha sido citado en el juzgado de Sevilla para hacerse las pruebas de ADN. Tiene de plazo entre el 15 y el 22 de julio para presentarse en el lugar y continuar así con el proceso que comenzó Gabriela hace ya varios meses.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén.

Fue el pasado 17 de junio cuando tanto la paraguaya como su hijo acudieron al Instituto Nacional de Toxicología tras recibir la citación judicial. Pero no ha sido hasta ahora cuando le ha sido entregada al artista. Sin embargo, no todo parece tan fácil.

Tal y como ha señalado la periodista de Antena 3, el cantante considera innecesario este trámite tras haber llegado a un acuerdo con la modelo y haber reconocido oficialmente al menor como hijo suyo. Pilar Vidal, quien ha podido hablar con el entorno de Bertín, ha dado más información al respecto.

"No se va a realizar ninguna prueba. Su equipo le ha recomendado que no se presente. Él ya ha reconocido legalmente a su hijo, y como ya ha presentado ese documento en el juzgado considera que es más que suficiente y ya no se presenta", ha explicado.

Bertín Osborne en uno de sus últimos conciertos. Gtres

También ha desvelado que Bertín cree que su caso sigue todavía abierto porque "la jueza quiere protagonismo mediático" y de ahí que haya continuado con el proceso a pesar de que ya ha reconocido legal y oficialmente al niño, del que todavía se desconoce su nombre.

En este tipo de procesos no se pueden paralizar aunque haya habido un acuerdo entre la demandante y el demandado, según la ley de Enjuiciamiento Civil, que determina que "en los procesos a los que se refiere este título no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción".

El Turronero, amigo de ambos, ha desempeñado un papel fundamental en toda esta polémica como mediador de las partes. "Está arreglado. Yo he dicho que es mío y ya está. Lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo los dos gracias a nuestro amigo José Luis, yo me siento fenomenal, ella creo que también y todo está bien", reconoció el artista ante los medios de comunicación.

Bertín no está atravesando un buen momento personal ni profesional. Hace unos días se conoció la noticia de la cancelación de su gira de verano a causa de un "problema post-covid" que lleva arrastrando varios meses y por el que debe estar en reposo.