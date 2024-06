Conocemos la intrahistoria del viacrucis judicial de Ana Duato: el error de Wikipedia y un "desbarajuste contable"

La semana pasada, Imanol Arias (68 años) y Ana Duato (56) se sentaban por primera vez en el banquillo de los acusados por supuestos delitos de fraude fiscal relacionados con los beneficios procedentes, principalmente, de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó. No tardaba en conocerse que el actor decidía pactar con la Fiscalía, a lo que la actriz se negaba, sosteniendo que nunca ocultó sus ingresos. Dos planteamientos dispares, pues, aunque comparten banquillo, sus casos son distintos.

Ana Duato defiende su inocencia y es la postura que mantendrá hasta que termine el juicio, punto y final a una investigación judicial iniciada en 2016. Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, Enrique Molina, abogado de la actriz, asegura que a la intérprete "le han vulnerado su derecho de defensa".

Se le juzga por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017 a través del despacho de abogados Nummaria. Pero lo cierto es que sobre las supuestas defraudaciones de los ejercicios comprendidos entre 2014 y 2017, jamás se ha recibido a la actriz en declaración.

Ana Duato e Imanol Arias en el juicio que enfrentan. Gtres

Según conoce este periódico, cuando estalló el llamado caso Nummaria, investigaron a Duato por los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, que ya se habían resuelto administrativamente a través de un procedimiento abierto previamente por la Agencia Tributaria. La actriz tuvo que pagar por ello unos 900.000 euros, pero finalmente un tribunal administrativo le dio la razón y acordó devolverle esa cantidad con intereses. Hasta ahora, la intérprete no ha recuperado dicha cifra porque se encuentra embargada.

Tal y como le consta a este diario, el inspector que ejercía de perito aseguraba que Ana había defraudado a Hacienda tras investigar en Wikipedia el número de capítulos de Cuéntame cómo pasó en los que participó la intérprete.

La defensa de Ana Duato sostiene que los datos de la enciclopedia web son erróneos y que el perito debió contrastar la información con los datos fidedignos de TVE, doblemente auditada.

La Abogacía y la Fiscalía, además, incluyeron en su acusación los ejercicios de 2014, 2015, 2016 y 2017 sin que la actriz hubiese declarado específicamente sobre los mismos.

De acuerdo con la información que maneja este periódico, fue el abogado de la actriz el que se dio cuenta del "desbarajuste contable". Un error que la Agencia Tributaria reconoció, pero que el fiscal ha evitado contemplar.

Días antes de la celebración del juicio, el representante del Ministerio Público pidió la aclaratoria de la Agencia Tributaria mediante un informe que se presentó la primera vista programada. La defensa también aportó un informe pericial donde se expone lo que el abogado de Duato considera una errónea conclusión en la que se basa la acusación contra ella sobre los supuestos delitos fiscales entre 2014 y 2017.

Ana Duato tras declarar por el caso Nummaria el pasado 12 de junio. Gtres

Dicha acusación atribuye a Ana Duato el no haber declarado determinados capítulos —aunque expuso los mismos que Imanol Arias—, por un fallo en el cálculo aritmético de la compensación económica que recibió la actriz por episodio. Cabe recordar que el pasado 12 de junio, en el juicio, la valenciana cuestionó que la Fiscalía le acusase de ocultar ingresos de "capítulos fantasma" que "no existen" porque no rodó ninguno sin su compañero de reparto, también acusado.

La defensa de la actriz alega que "los peritos no revisaron los contratos con TVE y dieron por sentado que Ana Duato cobraba 63.000 euros por capítulo cuando no era así". En ninguno de esos ejercicios, según informan a este periódico, se rebasa la cuota de 120.000 euros defraudados, que excede la infracción administrativa y ya implicaría un delito.

"Lo que inicialmente aparece en el escrito de acusación, omisión y ocultación, ahora se transforma en que hay ausencia del reconocimiento de lo que ella ha pagado a su agente como gasto deducible. De tal forma que, habiendo declarado todos sus ingresos, los funcionarios que actúan en auxilio judicial no reconocen lo pagado a la sociedad Agapantus, que representa José Manuel Triana, a quien se califica de testaferro", indica el equipo legal de la intérprete.

Insisten en que, teniendo en consideración lo pagado por esa sociedad, en ninguno de los ejercicios se alcanza la cuota de 120.000 euros, que indicaría defraudación tributaria a través de la evasión de impuestos o de la obtención de devoluciones o beneficios indebidos.

La declaración de Duato

Imanol Arias y Ana Duato en la presentación de 'Cuéntame como paso'. Gtres

El pasado 12 de junio, Ana Duato mantuvo su inocencia ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la juzga. La actriz sólo accedió a contestar a su abogado y negó que ocultase a Hacienda ingresos correspondientes a varios capítulos de las temporadas rodadas entre 2014 y 2017 porque era la productora, Grupo Ganga, quien adelantaba el presupuesto, incluido los honorarios de los actores, y después era "auditado por TVE".

Duato explicó que ella y su marido, el también acusado Miguel Ángel Bernardeau (63), productor de la serie, acudieron al despacho de abogados Nummaria en 2006 para que gestionase sus declaraciones tributarias. La artista alegó que "en aquella época confiaba plenamente" en su dueño, Fernando Peña, otro de los encausados: "Tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento"

Próximos pasos

El juicio continúa. De acuerdo con el calendario previsto, las conclusiones finales, la parte última del mismo, llegarán a mediados de septiembre. No obstante, no es una fecha cerrada y la última sesión podría producirse unos días antes o después.

Tal y como ha podido saber este medio, Ana Duato se encuentra "tranquila", a la espera de que finalice este viacrucis judicial que enfrenta desde hace ocho años. Ella sigue firme en la defensa de su inocencia.