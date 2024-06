El restaurante Disfrutar, elegido el mejor del mundo: Barcelona, la nueva meca gastronómica

España se despertaba cuando en el Encore Teather de Las Vegas todo el público se ponía en pie para celebrar cómo desde hoy Disfrutar es el mejor restaurante del mundo según el prestigioso ranking mundial The Worlds's 50 Best Restaurants. España ha vuelto a hacer historia, una vez más, gracias a su gastronomía.

Los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas encabezan la lista, seguidos Etxebarri, el asador que dirige Bittor Arginzoniz en Axpe, en el corazón del valle de Atxondo, Vizcaya, y Table by Bruno Verjus en París que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

Con la voz quebrada los tres chefs de Disfrutar se han subido al escenario a recoger su premio y compartir unas palabras de agradicimiento "a nuestras familias, que nos han apoyado en todo y han sufrido mucho por nosotros", decía un emocionado Xatruch.

¿Sorpresa? Es posible que ninguna si se tiene en cuenta cómo estaba la clasificación al comienzo de la gala. Los tres restaurantes ocupaban la posición dos, tres y cuatro, siguiendo la estela de Central, que se convirtió en el número uno la edición pasada y esta pasa a pertenecer a Best of the Best, una clasificación donde se encuentran restaurantes que ya han pasado por el número uno como el Celler de Can Roca, El Bulli, Geranium o Noma.

En cuanto al resto de españoles que ocupaban la clasificación el año pasado, Elkano, en el número 22 en 2023 ha bajado hasta el puesto 28 este año. Sin embargo, Quique Dacosta, que se encontraba en el puesto 20 ha subido hasta el 14.

Central, mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best Restaurants 2023.

Otros premiados en The World's 50 Best Restaurants

Además de hacer pública la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, cada edición The World's 50 Best Restaurants reconoce otras figuras que han destacado a lo largo del año en sus diferentes facetas.

De tal modo que durante la gala se han entregado otros premios que habían sido anunciados con antelación como el de The World’s Best Female Chef, a la brasileña Janaína Rueda, chef y propietaria de A Casa do Porco, en San Paulo; el Champions of Change 2024, al brasileño João Diamante de Diamantes na Cozinha y Caroline Caporossi and Jessica Rosval, al frente de Roots, en Modena (Italia); el Resy One To Watch Award al restaurante Kato en Los Ángeles; el Hospitality Award al restaurante Plènitude en París.

También se han dado a conocer y entregado el Icon Award al chef australiano Neil Perry, el World’s Best Pastry Chef a la francesa Nina Métayer, el World's Best Sommelier Award a Pablo Rivero, de Don Julio (Buenos Aires), el Highest New Entry Award a Wing, (Hong Kong), el Highest Climber Award a The Chairman (Hong Kong), el Chef's Choice Award a Mitsuharu “Micha” Tsumura de Maido (Lima) y el Sustainable Restaurant Award a Nobelhart & Schmutzig (Berlín).

Disfrutar, mejor restaurante del mundo

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, al frente de Disfrutar.

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas son los cocineros al frente del que desde hoy es el mejor restaurante del mundo. Disfrutar se ubica en el Eixample de Barcelona y es un templo de la cocina creativa que el pasado noviembre ya alcanzó otro Olimpo de la gastronomía, el que se rige por la Guía Michelin, consiguiendo su tercera estrella Michelin. Cantera de El Bulli, el restaurante es uno de los únicos 15 con tres estrellas Michelin de España, es uno de los mayores referentes de técnica y vanguardia en el mundo.

The World's 50 Best Restaurants, del 1 al 50