España ha despertado esta mañana con una noticia que devolvía al país a la cima del mundo de la gastronomía. El restaurante Disfrutar, de Barcelona, ha sido elegido mejor restaurante del mundo por The World's 50 Best Restaurants en una gala celebrada en Las Vegas este miércoles 5 de junio.

Al escenario se han subido a recoger el premio unos emocionados Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas que apenas podían pronunciar palabras de agradecimiento por una voz que no dejaba de quebrarse. La felicidad en una imagen.

Una imagen que segundos previos se vivía con nervios al ver cómo finalizaba la gala y quedaban únicamente dos puestos por anunciar. Finalmente, la segunda posición ha sido para el asador Etxebarri, el restaurante de Bittor Arginzoniz Axpe, en el Valle de Atxondo, en Vizcaya. En tercera posición, ha quedado el restaurante Table by Bruno Verjus, en París.

Si nos fijamos en la clasificación de la edición pasada, no es de extrañar que desde 'casa' pensáramos que el top 3 de este año lo ocuparían tres restaurantes españoles, teniendo en cuenta que Central desaparece del ranking y pasa a formar parte de Best of the Best, junto con el resto de restaurantes elegidos número uno previamente. Al peruano le seguían Disfrutar, DiverXO y Etxebarri, respectivamente.

Por qué DiverXO se cae del top 3 de los mejores restaurantes del mundo

DiverXO.

Pero ¿qué ha pasado con el restaurante de Dabiz Muñoz? Parece ser que al madrileño le han adelantado por la derecha y cuando todo el mundo imaginaba que ocuparía la segunda posición, Etxebarri ha subido dos puestos y el francés, que ocupaba la décima posición el año pasado ha quedado en el número 3, dejando a DiverXO un paso atrás, en el número 4.

Los motivos nunca se explican pero un movimiento así sí que puede dar lugar a especulaciones y es posible que esté justificado principalmente por el momento de transición en el que se encuentra ahora DiverXO.

El restaurante de Dabiz Muñoz está viviendo sus últimos meses en la que ha sido su casa durante muchos años. DiverXO abandonará el espacio que ocupa en el NH Eurobuilding de Madrid para mudarse a las afueras de la capital, hasta La Finca, la lujosa urbanización en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón donde el chef también tiene fijada su residencia.

Con este cambio, y una inversión que se moverá entre los 12 y 14 millones de euros, según contaba el elegido tres veces mejor chef del mundo en Madrid Fusión, el restaurante lucirá una cara renovada que volverá ponerle en el centro de atención.

Además, no es el único cambio por el que pasa el único tres estrellas de Madrid. Hace unos días su sumiller Miguel Ángel Millán, elegido mejor sumiller del mundo por The World's 50 Best, ponía fin a los seis años de trabajo a cargo de la bodega del restaurante. El nombre de su sustituto todavía no se ha hecho oficial, aunque Muñoz aseguraba que ya contaban con uno.