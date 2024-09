Quién es Antonio Martín Hernández, el polémico alcalde de Vita que fue el primero de Vox en 2019

En los últimos días el nombre de Antonio Martín Hernández, alcalde del pequeño municipio abulense de Vita (79 habitantes, según el INE de 2023) ha saltado a la palestra por su interpretación de una ofensiva canción que según admite "es popular", durante las fiestas del pasado 25 de agosto de la localidad.

Martín Hernández es un viejo conocido de la política en Vita. En las elecciones municipales de 2015, el Partido Popular ganó los comicios gracias a los 53 votos de sus vecinos (frente a los 30 que cosechó el candidato del PSOE, Audacio García) que auparon a la alcaldía a Emilio Hernando y a Antonio Martín Hernández como concejal. Comenzaba así su periplo en la política local, que cambiaría por completo un año y medio después.

Las diferencias entre Hernando y Martín fueron el día a día del mandato municipal, hasta que Martín juntó fuerzas con un socio inesperado para derrocar al actual alcalde: el concejal socialista Audacio García. De esta manera, el 29 de noviembre de 2016 se celebró el debate de la moción de censura que finalizó la etapa de Hernando como regidor. De esta manera, un alcalde del PP era derrocado por otro concejal de su mismo partido. Iniciaba así la etapa como regidor de Antonio Martín Hernández.

Con las elecciones municipales de mayo de 2019, el hasta ahora alcalde se cambió de bando y apostó por las siglas de Vox, en un momento donde el partido de Santiago Abascal había conseguido sus primeros diputados nacionales de su historia, en las elecciones generales de abril de 2019.

El cambio de partido de Martín Hernández le sirvió para ser investido como alcalde del municipio. Hasta 41 vecinos eligieron la papeleta de Vox (2 concejales) frente a los 28 votos que obtuvo el Partido Popular y los 7 del PSOE. Así, Martín Hernández se convertía en uno de los primeros alcaldes de Vox en su historia, junto a los ediles de Cardeñuela Riopico (Burgos), Moncalvillo (Burgos), Navares de las Cuevas (Segovia), Barruelo de Santullán (Palencia), Roales del Pana (Zamora) y Hontecillas (Cuenca).

Tras una legislatura completa al mando del Consistorio, Martín Hernández volvió a cambiar de intereses para las elecciones de julio de 2023. Volvía a sus orígenes, al Partido Popular, y volvió a arrasar con 36 votos (2 concejales) de los vecinos del municipio abulense frente a la caída de Vox con 11 votos y la irrupción de Por Ávila con 16 votos, con un concejal.

Empezaba así su segundo periplo como regidor de Vita, cargo que hasta el momento continuará hasta 2027, el final de la legislatura municipal. Ya que tras la última polémica surgida por su ofensiva interpretación de una canción popular con tintes pedófilos ha afirmado que no va a dimitir de su cargo, aunque el Partido Popular ya le ha expulsado del partido y ha puntualizado que no es afiliado, ya que se presentó como independiente en las últimas elecciones.

"No me ha llamado nadie de mi pueblo pidiéndome que dimita. Al contrario, me han llamado diciéndome que no se me ocurra dimitir, porque eso es lo quieren", afirmó el alcalde que se encuentra de vacaciones actualmente con su mujer en Grecia.

Además, el primer edil aseguró que "nunca más volveré a cantar esa canción. Es cierto que, analizando la letra, no se debe cantar hoy en día, pero en su día no dejaba de ser una canción tradicional del pueblo que no salía de ahí y la cantábamos sin intención de ofender a nadie", zanjó. La intención de Martín Hernández era "recuperar este cántico tradicional del pueblo".

El origen de la canción interpretada por Martín Hernández en las fiestas de San Bartolo es meramente popular, tal y como admite el alcalde y "se cantaba tradicionalmente por las fiestas de Vita". La letra de la canción es la siguiente:

Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y me la llevé a mi camita... Dubidubidubidita...

Le subí la faldita y le bajé la braguita...Dubidubidubidita...

La eché el primer caliqueño...Dubidubidubidita...

La eché el segundo caliqueño...Dubidubidubidita...

En el tercero ya no quedaba leche...ya no queda leche...ya no queda leche...