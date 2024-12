Belén Esteban interrumpe ‘Ni que fuéramos Shhh’ en pleno directo por una llamada de ‘La Revuelta’: “Lo tengo que coger”

Belén Esteban y María Patiño fueron a La Revuelta el pasado mes de noviembre, y revolucionaron el programa de La 1. Desde entonces, la relación entre el universo de Ni que fuéramos Shhh y el espacio que conduce David Broncano parece ir viento en popa: Jorge Ponce visitó el Canal Quickie, y Kiko Matamoros mandó un vídeo al magacín de la televisión pública. Y tras lo de esta tarde, la vinculación entre ambos formatos parece ir a más.

Belén ejercía este lunes de presentadora de Ni que fuéramos Shhh junto a Javier de Hoyos por una ausencia de María Patiño. Incluso bromeó con su compañero por qué frases debía decir cada cual al introducir los temas, pues se quejó de que Javier estaba leyendo las suyas. Sin embargo, en un momento dado, decidió abandonar el plató en pleno directo por algo que para ella representaba una causa de fuerza mayor.

No era ni más ni menos que una llamada de La Revuelta. El programa que se emite en abierto a través de TEN estaba hablando de la muerte de Isak Andic cuando el teléfono de Belén Esteban lo dinamitó todo: “Ay, perdón que no he quitado el sonido del móvil. Lo tengo que coger que me están llamando del programa de Broncano”, decía para sorpresa de todos. Y añadía: “Dime, Juanjo, ¡qué ilusión! Que estoy en directo”.

Con semejante bomba, todos los compañeros permanecieron atentos a las palabras y reacciones de Belén Esteban. “Igual quiere que vuelvas de invitada”, dejaba caer Javier de Hoyos. Y entonces la copresentadora pidió un poco de privacidad: no estaba dispuesta a que su llamada con La Revuelta se colase en el directo. Por eso pidió: “Oye, bajadme el sonido que es una llamada privada, por favor”.

La que fuese ganadora de Más que baile se salió del plató para hablar. Y esto provocó la sorpresa de Lydia Lozano: “Esto no es una presentadora, es como una alta ejecutiva, es que esto no lo haría ni el dueño de Mango”, sentenciaba la periodista canaria, hilando la espantada de Belén con el tema que justo estaban tratando en ese momento.

La pregunta que quedó entonces en el aire es si Belén Esteban regresará a La Revuelta próximamente. En su primera aparición, en una entrega en la que también estuvo Ana Mena, Broncano consiguió un 17,7% de share y 2.355.000 espectadores de media. Esto le permitió ser lo más visto del día.