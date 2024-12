De ‘Peppa Pig’ a ‘Bob Esponja’ o ‘Willy Fog’: un repaso a todas las series de dibujos animados que generaron polémica

Las andanzas de Peppa Pig han adquirido esta semana un tinte político. De hecho, su universo, tan abierto a la diversidad en ocasiones, se ha visto salpicado por un gran charco, de esos en los que le gusta chapotear a la cerdita. Marta Serrano, secretaria general de Transporte Terrestre, número dos de Óscar Puente, ha hablado de esta serie de dibujos animados como un problema para los más pequeños de la casa, en relación a los estereotipos de género.

Dentro del foro El papel de la mujer en la conservación de la red viaria, Serrano aseguró que “en Peppa Pig todos los operarios son señores gigantes y muy musculosos, que son los que están reparando los agujeros de las carreteras”, y que esto provoca que a los niños se les quede en la cabeza. Incluso a su hija, aunque la vea trabajar a ella.

En su intervención también explicó cómo está trabajando desde su departamento para un “cambio de paradigma” que combata ese tipo de discursos en “todas las series” de dibujos animados. Y es que también puso de ejemplo cómo en “La Patrulla Canina la mujer es la que se dedica a las labores de cuidado, pasa en todas las series”. Algo que no ayuda a quitar la imagen de que ciertos sectores se vinculen tradicionalmente a hombres.

Las palabras de la secretaria han levantado mucha controversia. Pero no es la primera vez que alguien pone el foco en estas dos mismas series. En 2020, un colectivo de Sevilla pidió a RTVE la eliminación de ambas producciones de sus parrillas, además de otras como Bob Esponja, Super Wings o Robocar Poli “por considerar que vulneran la dignidad de las niñas y normalizan la discriminación por razón de género entre la infancia. El motivo es que en estas series los personajes femeninos no llegan al 15-20% del total, suelen ser secundarios, visten de rosa y son psicológicamente débiles”.

En aquel entonces, Yago Fandiño, director de Contenidos Infantiles de TVE, defendió que “con el tiempo, la presencia de los personajes femeninos va cambiando”, y que más que en la cantidad hay que fijarse en la calidad: “En Bob Esponja el único personaje que representa la razón, el sentido común y la ciencia es precisamente el personaje femenino, la ardilla Arenita". Y destacó que en La Patrulla Canina solo había un personaje femenino al principio, y más tarde se sumó un segundo.

Un año más tarde, Teresa Rodríguez también señaló sexismo en La Patrulla Canina, Doraemon o Pocoyó en un hilo de Twitter que se hizo viral. La política destacaba que eran ficciones con pocos personajes femeninos y, además, mal representados: “Ella objeto de deseo, ella copia femenina de ellos, ella complemento que aparece en uno de cada tres episodios porque alguna fémina tenía que haber de vez en cuando, algunos días. Ahí detrás”, se quejó entonces.

Y no olvidemos que en 2015, también Bob Esponja fue objeto de críticas por su emisión en RTVE por “inducir a las malas prácticas” entre los menores o “exaltación del terrorismo y la violencia” por algunos diálogos y contenidos. Como consecuencia de esto, se llegó a plantear subir la calificación de la edad recomendada y que pasara de ser para todos los públicos a no recomendada para menores de siete años.

La homosexualidad de Los Teletubbies

Todo esto parece baladí si se compara, por ejemplo, con lo que ocurrió con la famosa esponja de Fondo de Bikini en Ucrania: fue tildada como “una serie inadecuada para los niños por el inapropiado estilo de vida de los personajes”, y, en especial, porque Bob y Patricio tenían “comportamientos homosexuales”.

Y es que fuera de nuestras fronteras muchas series han recibido críticas de lo más variadas. Los Teletubbies promovía la homosexualidad según el Gobierno de Polonia, y en 2021, una política estadounidense los llamó “pequeños demonios homosexuales”. También fue señalada de satánica Pokémon, porque “enseña a los niños a usar hechizos y poderes sobrenaturales contra sus enemigos”, y no nos olvidemos cómo Dragones y Mazmorras se quedó sin final en los 80 tras acusaciones de ser excesivamente violenta.

Los Teletubbies

Volviendo al tema de la desigualdad entre personajes masculinos y femeninos, esto es algo que ha sucedido prácticamente desde siempre. Y hay comunicadores que, echando la vista atrás, entienden que el sexismo estaba muy marcado. En 2022 falleció el apodado Walt Disney Español, Claudio Biern Boyd, creador de la productora audiovisual BRB Internacional. La empresa de la que nacieron La vuelta al mundo de Willy Fog, D’Artacán y los tres mosqueperros o David el Gnomo.

Para recordar, en Espejo Público pusieron varias sintonías, y en concreto, tras escuchar la de La vuelta al mundo de Willy Fog Susanna Griso dijo: “Esta canción no pasa ya ninguna prueba del algodón en igualdad. Todas estas series me siento a ver con mis hijos, y en esta canción, especialmente, la princesa solo quiere casarse, y solo aspira a estar con Willy Fog, pero es un reflejo de la época”. Una época lejana, pero que dejó una huella en la forma de contar historias que todavía no ha conseguido borrar ni las autoridades de La Patrulla Canina.