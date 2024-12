Los padres de 'Sálvame' niegan conversaciones con TVE, pero confirman que llamarán "la próxima semana" a su puerta

Fabricantes Studio ha celebrado este jueves su copa de Navidad en una situación completamente diferente a la del año pasado, cuando la productora de Sálvame -La Fábrica de la Tele- estaba 'divorciándose' de Mediaset. Una ruptura que se certificó meses más tarde tras quedarse sin la producción de Todo es mentira, Socialité y Viajando con Chester.

Tras desligarse por completo del grupo de Fuencarral, Óscar Cornejo y Adrián Madrid hicieron que el espíritu del histórico programa de Telecinco renaciera bajo el nombre de Ni que fuéramos.

Con un presupuesto infinitamente más pequeño y unos medios más reducidos, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y compañía se remangaron para sacar adelante un programa que comenzó a emitirse en YouTube y Twitch. A los pocos días de su estreno, el espacio empezó a verse en TEN.

Seis meses después, todo hace pensar que la compañía podría pegar el pelotazo definitivo dando el salto a las tardes de La 1. El nombramiento de José Pablo López como presidente de la Corporación podría 'ayudar' al desembarco de Fabricantes Studio. Ya lo hizo durante su mandato en Telemadrid con El Madroño.

En la cúpula de la Corporación también estará Sergio Calderón, que hasta este viernes ejerce como responsable de Contenidos de Fabricantes Studio. A partir del lunes, día que se presenta la programación navideña, ejercerá como director de TVE.

"Ojalá volvamos a uno de los grandes canales generalistas", admitía Cornejo ante el encuentro con los medios, en el que ha estado presente BLUPER. Ya en petit comité, el 'padre' de Sálvame respondía directamente a todos los rumores que apuntan al salto a las tardes de La 1.

Cornejo niega haber tenido conversaciones con TVE... por ahora, porque asegura que llamarán "a la puerta la semana que viene". "Llamaremos a TVE al igual que seguiremos llamando a nuestra antigua casa [Mediaset] y Atresmedia. Seguiremos intentándolo", dice.

Pero, ¿pondrán sobre la mesa de los despachos de Prado del Rey el Ni que fueramos de ahora? "Nuestra primera llamada a cualquier grupo de comunicación es saber cuáles son sus necesidades. A partir de ahí, una vez conozcamos la hoja de ruta, desarrollaremos lo que creamos conveniente para ajustarnos lo que ellos buscan".

"A veces insistimos en diferenciar en lo que tiene que ser una cadena pública y una privada. Cualquier cadena generalista tiene como objetivo llegar al mayor número de gente. La televisión pública tiene que ser una televisión que compita y que sea competitiva", insiste Cornejo.

Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de Fabricantes Studio.

"A partir de ahí, pensaremos en aquellos productos que pueda hacer de una televisión pública una televisión competitiva, igual que lo hemos hecho durante 20 años en Mediaset".

Lo que sí parece improbable es que, de acabar en las tardes de TVE, ambos programas puedan convivir, si bien parece que Ni que fuéramos continuará, al menos, hasta junio. "Las personas que hacen este programa son las que son. Es difícil que una persona pueda estar en dos sitios a la vez", asegura Cornejo.

"Entiendo que deis por hecho muchas cosas, pero lo único cierto es que se abre una oportunidad para nosotros y todo el sector".

"Quizás estáis dando por hecho que el contenido que nosotros estamos haciendo es el contenido que necesariamente se podría hacer. Y digo se podría. Entiendo que deis por hecho muchas cosas, pero lo único cierto es que se abre una oportunidad para nosotros y todo el sector".

Cornejo admite que, seguramente, no sea la primera productora en llamar a TVE y que habrá "cola": "No hay ninguna productora audiovisual de este país que no esté feliz de que la televisión pública abra mercado después de unos meses de cierta parálisis", dice.

La cúpula de Fabricantes Studio y los colaboradores de 'NQF' durante la copa de Navidad. Marco Almodóvar

Además, desde Fabricantes, recuerdan que los tiempos de una televisión pública y una privada son completamente diferentes: "No creo que una televisión como La 1 o como La 2 te llame para poner en marcha un programa la semana que viene, como ocurría con Paolo Vasile en Mediaset. La semana que viene se inicia un camino, pero no lo iniciamos nosotros, sino la televisión pública".

Como decíamos líneas más arriba, será Sergio Calderón el encargado de sentarse con aquellas compañías que presenten sus proyectos. "Escucharé las mismas ofertas de todas las productoras que forman parte de la industria española y, desde luego, apostaremos por los mejores proyectos para la nueva TVE que empieza. Los mejores proyectos estarán en TVE", asegura el propio Calderón, ya con la mente en la pública.