Alba Paul y Álex Domènech, ganadores de 'Pekín Express': "No ha dado tiempo a que se conozca como somos"

Alba Paul y Álex Doménech se coronaron ganadores de Pekín Express: Objetivo Angkor, en una final que Max -antes HBO- lanzó a su catálogo este domingo 8 y en la que prácticamente no hubo color.

'Los cuñis' se impusieron a 'Les poliglotes' -Alex de la Croix y Guille Camas- y 'Los emocionaos' -Canco Rodríguez y David Pulido- tras recorrer más de 2.500 kilómetros por tres países diferentes del sudeste asiático.

"Estamos súperfelices, pero también con pena. Me muero de saber que no voy a poder vivirlo otra vez", desliza la pareja de Dulceida a BLUPER, mientras su cuñado tiene la "esperanza" a que el mítico programa haga en un futuro una edición All Stars.

Satisfechos por lo logrado, los influencers aseguran que el ritmo vertiginoso de los episodios no ha permitido apenas mostrar su lado más humano, aquel que no muestran a sus millones de seguidores. "Tampoco se han visto las relaciones que hemos creado entre compañeros", aseguran.

Producido por Warner Bros. ITVP España, Pekín Express ha dejado la puerta abierta a que sea renovado por una nueva edición en la plataforma de streaming. "Tenemos amigos que están deseando ir como Susana Bicho, Melyssa Pinto o Telmo Trenado", dicen los campeones.

¡Enhorabuena! ¿Ha sido difícil mantener en secreto vuestra victoria?

Alba Paul: Cuando llegamos a casa, obviamente, a ciertas personas sí se lo dijimos porque no lo podíamos mantener por tardar en volver y porque son nuestra mano derecha. Con el resto era difícil porque todo el rato te pican. Nos hemos pasado seis meses mintiendo. Lo guay era hacernos los locos.

Álex Domenech: Fue complicado. Te preguntan y, de repente, se te escapa alguna cosilla. Como sabes que lo has hecho bien, eres el primero que tienes ganas de contarlo. Eso sí, si lo dices luego tiene menos emoción.

Alba Paul y Álex Domènech, en 'Pekín Express'.

La audiencia os veía en la final como los grandes favoritos después de superar con éxito las etapas anteriores. ¿También lo sentiais así?

A. P.: Cuando llegamos al hotel en la primera etapa, le dije a Álex: 'Madre mía, yo no sé si aguanto aquí'. El cansancio físico y mental era heavy. Dependía también de las etapas, porque algunas se nos dieron muy bien y veíamos la final cerca. Teníamos el alma competitiva de querer ganar pero nunca lo pensamos.

A. D.: En ningún momento del programa dijimos que íbamos a ganar, porque el factor suerte era determinante. Lo podías hacer muy bien, pero luego irte a tu casa. En la final, llegamos tan derrotados porque damos por hecho que nos habían apalizado.

Habéis protagonizado momentos de tensión como todas las parejas. ¿Esta experiencia ha unido más vuestro vínculo?

A. P.: Sí, sí. Cuando estábamos agotados o descánsabamos, estar juntos nos hacía sentir en casa. Eso no sale [en emisión], pero hacemos mucho hincapié en los totales de lo orgullosos que nos iban a ver por estar tan unidos. Estábamos súpercontentos del equipo que estábamos haciendo.

A. D.: Alba y yo somos de carácter muy fuerte. Teníamos la duda de si nos íbamos a enfadar en algún momento, pero nos transmitíamos casa. Tampoco tienes tiempo para darle al drama en plan 'tú más'.

A. P.: Estábamos mal en muchos momentos y empatizábamos mucho.

"Las chinches de agua ha sido lo más asqueroso de comer. Cuando los muerdes, notas las alas, las patas, la cabeza, cómo cruje.."

Habéis comido chinches de agua, tarántulas fritas... ¿Qué ha sido lo más desagradable?

A. P.: Las chinches de agua ha sido sin duda lo más asqueroso. Cuando los muerdes, en su interior hay como huevas verdes. Notas las alas, las patas, la cabeza, cómo cruje... Asqueroso.

A. D.: Para mí lo peor fue el pene de cerdo. No es algo que esté malo porque no sabe a nada, pero era como si te comieras una manguera de silicona. Cuesta muchísimo.

A. P.: Cuesta tragar. Además piensa que no comíamos absolutamente nada porque no nos daba tiempo a parar para comer y muchas veces dormíamos en casa que no nos daban comida. Nuestro estómago se fue reduciendo.

Alba, ¿el hecho de que tu participación coincidiera en tiempo con el embarazo de Dulceida hizo que pensaras más de la cuenta los riesgos del programa?

A. P.: Había mucha seguridad y nos tenían súper controlados. Pero sí que muchas veces cuando cogíamos las pick up, en esos caminos de arena, le decía a Álex: 'Imagínate que salimos volando'.

A. D.: Y yo le respondía que se callara (risas). Pero sí, es verdad. Al ir en la parte de atrás de las pick up te das cuenta que no es seguro. Ahí ha sido la única vez que hemos tenido la sensación de estar un poco en peligro, porque si hay un accidente la palmamos.

A. P.: Vas a 50 km/h, pero parece que vas a 200. Las carreteras no son como aquí.

Alba Paúl y Álex Domènech, en 'Pekín Express'.

¿El reality os ha ayudado a que la gente haya podido conoceros mejor más allá de lo que mostráis en redes?

A. P.: Sinceramente, no ha dado tiempo a que se conozca como somos. Ni a nadie. El momento vital de cada persona pasa más desapercibido, pero espero que se nos haya visto muy generosos con nuestros compañeros, súpercompetitivos, no nos hemos rendido nunca...

A. D.: Yo en redes sociales nunca hablo ni reflejo cómo es mi persona. Sí que me hubiera gustado que se viera algo más de mí, pero los capítulos van tan rápido que no da tiempo. No se ven todas las situaciones que vives.

A. P.: Tampoco se han visto las relaciones que hemos creado entre compañeros. Se nos ve, pero poca cosa.

A. D.: Nosotros teníamos relación con Canco y David, y no se entendía que nos llevásemos bien.

"Tenemos amigos que están deseando ir como Susana Bicho, Melyssa Pinto o Telmo Trenado"

¿Seguís en contacto meses después? ¿Tenéis un grupo de WhatsApp?

A. P.: Sí, lo tenemos y estamos todos en él menos Álex, que no usa WhatsApp.

¿Cómo se llama?

A. P.: Espérate que te lo digo. 'Pekín Express un sueño', porque Canco decía que era un sueño.

¿Os apetece probar nuevos formatos televisivos tras esta experiencia?

A. D.: Después de ganar dos de dos [también triunfó con Time Zone], Alba tendría que ir a por el tercero.

A. P.: Yo sí que lo haría, pero tiene que ser un formato que me atraiga, que me guste.

Alba Paul y Álex Domenech en 'Pekín Express'.

¿Te animarías a Supervivientes?

A. P.: Yo me animaría, pero no actualmente. Me gusta mucho la idea de irte a una isla y sobrevivir, pero algunos aspectos del reality no me gustan tanto. Si fuera más blanco y no se entrara tanto en piques...

A. D.: A mí me llama mucho El conquistador, que es mucho más duro.

Ahora mismo hay una oleada de influencers concursando en diferentes programas. ¿Qué tiene la televisión que no tengan las redes sociales?

A. P.: En redes sociales esos formatos no existen de momento. Igual, el día de mañana, hay alguien que cree esos formatos y los 'influ' se quedan en las redes, pero de momento sólo están en televisión. Las producciones son escandalosamente caras y en redes es difícil encajarlos.

A. D.: Yo creo que por las experiencias.

¿A quién os gustaría ver en una hipotética segunda edición de Pekín Express en Max?

A. P.: Yo estoy animando a todo el mundo porque es una experiencia increíble. Tenemos amigos que están deseando ir como Susana Bicho, Melyssa Pinto o Telmo Trenado.