La defensa de Jorge Javier en directo por las condiciones de una sanitaria: "La sanidad no puede perder a esta joya"

Después de varios días sin poder disfrutar de El Diario de Jorge, el espacio conducido por el popular presentador de Gran Hermano o del ya desaparecido Sálvame volvía a la parrilla televisiva de Mediaset.

Las graves consecuencias de la Dana en la Comunidad Valenciana interrumpieron por completo la clásica programación prevista en todos los canales de la televisión en España. Así, realizaron coberturas especiales y espacios plenamente informativos donde numerosos rostros de la pequeña pantalla se trasladaron a la zona cero de la tragedia que ha asolado gran parte de Valencia.

Por este motivo, los espectadores más fieles de Telecinco esperaban con ganas la vuelta de Jorge Javier y su Diario. Intentando, de alguna manera, ir superando poco a poco las terribles consecuencias de la DANA.

Durante el programa de este miércoles, Jorge Javier recibía en plató a Olga que iba a recibir una inesperada visita. "Está mejor el sofá este que el de mi casa", bromeaba en los primeros instantes de su conversación con el comunicador catalán.

Así, Jorge Javier le preguntaba sobre quién creía que le podría haber citado para encontrarse en El Diario y le lanzaba una interesante cuestión: "¿Tienes cosas que ocultar? ¿A qué hora llegas los viernes?".

"Pues hijo, a las 11 de trabajar. Y los sábados igual", explicaba Olga. "¿De qué trabajas"?, preguntaba sorprendido Jorge Javier. La joven afirmaba que trabaja en una residencia y el presentador le preguntó si estaba contenta con su trabajo. "No, pero no vamos a hablar del tema. A ver si me van a estar viendo", apuntaba Olga mirando a la cámara, mientras saludaba.

"¿Por qué no estás contenta? ¿No te pagan bien?", preguntaba directamente Jorge Javier a su invitada de este miércoles. "No, claro. Pero no es solo en mi residencia, en todas. Es una realidad porque el sector está muy mal", apuntaba. "Aprovecha para reivindicar. Te lo digo en serio", le respondía Jorge Javier.

"Somos un sector muy importante, la sanidad está muy mal pagada y echamos muchas horas. Deberían pagarnos más, es una realidad", afirmaba con rotundidad la joven antes las cámaras de Mediaset. "Totalmente", afirmaba Jorge Javier.

"Lo hago con todo el amor del mundo, no por el salario. Si no, no me levantaba de la cama", seguía apuntando Olga. "Gracias por reivindicar. Qué razón tiene", le correspondía el también presentador de Gran Hermano.

Olga iba a recibir la visita de su amiga Yasmín que tras varios enfrentamientos quería enterrar el hacha de guerra, tras haberse bloqueado mutuamente en Whatsapp. que a veces se pasaba de sincera con ella: "Tengo una boca...".

Otra de las cuestiones que enfrentaban a las amigas es que Yasmín cree que Olga "se merece algo mejor que el novio que tiene". Por todas estas historias, ambas acostumbran a bloquearse cuando se enfadan. Finalmente, Olga y Yasmín se reencontraban en plató para hacer las paces y se fundían en un emotivo abrazo.

Jorge Javier junto a Olga y Yasmín

"Tienes razón. Tengo muy buen corazón y me paso de buena. Sabes que no sé hacer las cosas de otra manera. Tengo muchas razones para portarme mal con muchas personas pero no lo hago", alegaba Olga. "Puede que me tomen de tonta pero nunca de mala", hacía entender a su amiga Yasmín. "Tenemos ideales muy diferentes. Te quiero mucho y hemos vivido juntas", apuntaba Olga con Yasmín, como buenas amigas.

"¿Sabes lo que te digo? La sanidad no puede perder a esta joya", interrumpía Jorge Javier la conversación entre las dos invitadas de este miércoles en El Diario. "Prefiero hacer cosas con las que yo me encuentro bien y satisfecha, que si los demás no lo valoran pues el problema es de los demás no el mío", finalizaba el presentador.