Broncano recibe a las actrices de '4 Estrellas' sin "mal rollo", pero con alguna 'pulla': "¿La serie se emite en La 2?"

Las primeras invitadas de la semana en La Revuelta tenían algunas 'cuentas pendientes' con David Broncano. Dafne Fernández y Marta Aledo, protagonistas de 4 Estrellas, acudieron al Teatro Príncipe de Gran Vía para ser entrevistadas por el comunicador andaluz.

Sí, en el mismo programa que ocupa la franja que en su día fue territorio de la serie de The Good Mood. No fue un asunto que ambas actrices omitiesen en su charla con Broncano. "Yo no tengo la culpa. Es una serie que había antes en Televisión Española y ya no", se apresuraba a decir el presentador, en cuanto las vio entrar en escena.

"Bueno. Estar, estamos en antena", afirmaba Aledo, ya que la tira está disponible en RTVE Play, plataforma en la que se están estrenando diariamente los episodios hasta este mismo jueves, 10 de octubre. Ese día, a las 20:00 horas, llegará el capítulo final.

Pero, antes, David insistía en "aclarar la polémica", a la vez que se comprometía después "a hablar solo de la serie para compensar". "Vale, la controversia", introducía el 'showman' jiennense. En ese momento, Marta le cortaba: "No hay controversia, porque nadie se ha ido, en realidad. Nosotras seguimos".

"A ver, la serie se estaba emitiendo en Televisión Española ¿Cuánto le queda a la serie?", quiso saber Broncano. "Esto es lo que no sabe la gente, que estamos emitiendo un capítulo...", señalaba Dafne. "¿Dónde se emite? ¿En La 2?", bromeó el conductor de La Revuelta. "No, en RTVE Play", agregaba Marta.

Era una putada que la serie '4 estrellas' se viera afectada por nuestra llegada a TVE, pero la cosa no fue como se contaba en medios. Sin rencores ni nada. Por cierto, la serie se puede seguir viendo en RTVE Play. #LaRevuelta @dafnefdez @MartaAledo pic.twitter.com/xAj4HEZsN8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 7, 2024

David iba más allá y preguntaba lo siguiente: "¿Os dijeron: 'Esto es porque viene Broncano'?". "No, joder, pero estábamos enteradas. Que si sí, que si no... Dependía de ti. Sin rencor, ¿eh?". "Te veo picada, Dafne", apuntaba el nuevo rostro de la cadena pública.

Pese a las 'pullas', Aledo aseguró que no estaban "enfadadas": "Las cosas se acaban y estamos muy contentas. Además, nos gusta tu 'show' bastante". "Cuando pasó la movida, hubo muchos meses de jaleo, se dijeron muchas tonterías y muchas cosas, pero lo vuestro se acababa, era real", aceptó Broncano.

"Lo dije el año pasado. No era culpa nuestra, pero me identificaba con esa parte de las trabajadoras. La serie se acababa y me daba un poco de cosa", reconocía David. "¡Pero no hay rencor! Mira, te vamos a abrazar para que la gente vea que no hay mal rollo", zanjaba Marta.