Kiko Jiménez da la cara y explica en 'Fiesta' por qué no ha acudido al programa: "No podía dejar sola a Sofía"

Se ha convertido en el tema del momento, el culebrón entre Maite Galdeano, su hija Sofía Suescun y con Kiko Jiménez como tercero en discordia. En nuevo episodio del conflicto se ha vivido tras la entrevista personal que dio la finalista de Supervivientes: All Stars en De viernes. La guerra se ha recrudecido y esto ha provocado las primeras consecuencias, como el sonoro plantón del novio de la pamplonesa en su puesto de trabajo en Fiesta.

En De viernes, Suescun reveló que se había visto obligada a solicitar una orden de alejamiento contra su progenitora. De hecho, la navarra revelaba que fue la propia policía la que le recomendó que “tomase medidas de seguridad” contra Maite Galdeano después del incidente en el que la conductora de autobús terminó lesionada en una de sus piernas.

“Mi madre saltó la valla de mi casa y se volvió loca. Yo, del miedo, me encerré en una habitación con mis perros. Como saltó la alarma se presentó allí la policía e imaginaos tener que explicarles a los agentes que esa persona que se había colado en mi casa era mi madre”, expresaba la ganadora de Supervivientes 2018 en el magacín nocturno presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

“No era la primera vez que mi madre nos amenazaba a Kiko y a mí, pero como ese día, nunca. Tengo miedo de mi madre, de lo que pueda hacer después de las amenazas tan graves que nos ha hecho, yo por el momento no estoy preparada para verla, no me siento capaz”, agregaba mientras se derrumbaba en lágrimas y era consolada por Archidona.

Apenas 40 minutos antes de que comenzase Fiesta este pasado 24 de agosto, Kiko Jiménez comunicaba que no iba a su puesto como colaborador. Aunque la semana previa sí que acudió al magacín vespertino y habló sobre las graves acusaciones que vertió su suegra contra él, sorprendió que no estuviera presente tras la entrevista de Suescun a De viernes.

“Hace tan sólo 40 minutos Kiko se ha puesto en contacto con el programa a través de un mensaje de WhatsApp que me ha mandado a mí, a las tres y poco de la tarde, para decirme que ha pasado muy mala noche, que no se encuentra bien y que para él es difícil en estos momentos dar la cara, que no puede venir porque no se encuentra bien”, expresaba José Ángel Leiras, director del formato.

“Me envía ese mensaje y acto seguido apaga el teléfono, con lo que no hemos podido ponernos en contacto con él para saber qué es lo que ocurre. Ahora mismo el subdirector de este programa se está trasladando hasta la casa de Kiko Jiménez para hablar con él, para saber qué es lo que ha pasado, cómo se encuentra o por qué no puede venir a trabajar cuando en un día peor sí que vino”, añadía.

Tras surgir comentarios sobre una posible exclusiva, Omar Suárez reveló que fueron unas declaraciones sobre Maite Galdeano las que provocaron una crisis a Sofía Suescun, lo que provocó que el jienense decidiera quedarse con ella. Tras hablar un largo rato con Leiras, Jiménez decidió dar la cara y entró en el programa por vía telefónica.

“Está siendo uno de los momentos más duros de su vida, no hemos pegado ojo en toda la noche porque ella siente que no ha servido de nada esa entrevista de cara a su madre, que no ha entendido nada, Sofía está destrozada y hasta se arrepiente de haber concedido esa entrevista”, compartía el concursante de Supervivientes ante la atenta mirada de Frank Blanco y Verónica Dulanto, disculpándose por su repentina ausencia.

“Yo creo que Sofía estuvo increíble en su entrevista y explicó a la perfección lo que pasaba en su casa, porque mucha gente no lo sabía, pero ella se siente muy mal. Yo, como espero que comprendáis, he puesto por delante a Sofía que es lo que más quiero junto con mi familia, antes que mi puesto de trabajo, algo que yo no he hecho en mi vida porque me tomo muy en serio el trabajo”, explicaba, desmintiendo también que estuviera preparando una exclusiva.