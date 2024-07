Daniel Grao vuelve a meterse en la piel de ‘HIT’: “Una cuarta temporada es posible, yo estaría encantado”

Tras una larga espera (comenzó a promocionarse hace año y medio), RTVE estrena este martes la tercera temporada de la serie HIT. Lo hace en un horario poco arriesgado, a partir de las 23:55 horas, y nos vuelve a ofrecer las andanzas de Hugo Ibarra Toledo, HIT, personaje al que interpreta Daniel Grao.

Un pedagogo de métodos un tanto particulares, que rompe con lo establecido, y que, tras ayudar a muchos jóvenes a encauzar su vida, ahora es él quien necesita una mano que le guíe. Y es que el alcoholismo le ha hecho tocar fondo una vez más, y, por ello, como vimos en el final de su segunda temporada, ingresaba en un centro de desintoxicación, en La Palma. Y allí se encontrará con Lena (Carmen Arrufat), la que fue su alumna más complicada en el Anne Frank, quien, en teoría, ya ha superado sus adicciones y está lista para retomar su vida. O, quizá, no tanto, y hasta ingresada y aislada consigue manipular a los que están a su alrededor.

BLUPER ha podido hablar con Daniel Grao antes de la puesta de largo de esta nueva temporada, en la que está acompañado por un nuevo elenco joven formado por Francisca Aronsson, Ton Vieira, Juan Grandinetti, Roger Sahuquillo, Andy Duato, Mitch Martín, Carlota Trueba, Miranda Gallego y Josito Peña.

En esta tercera temporada de HIT, a Hugo le deja le cuesta dejarse ayudar.

Creo que es la temporada más distinta. Por primera vez no da clases, por primera vez está lejos de un centro educativo, y por primera vez él no está por encima de nadie. Es uno más, y eso es lo que más le va a costar. Yo creo que la la cabra tira al monte, y su tendencia natural siempre es revolucionar las maneras en las que se hacen las cosas, y no va a ser menos en el mundo terapéutico. Al principio va a intentar huir luego, después va a rebatir cada forma de hacer las cosas, pero no le va a quedar más remedio que hacer su viaje personal ahí, y abrirse en canal también, que es a lo que él invita siempre a los jóvenes.

¿Cómo te tomaste este cambio de la serie, en la que ya HIT no es ese profesor de métodos particulares, sino una suerte de niño perdido?

A mí me pareció un hallazgo. Tiene su carácter, y eso no va a cambiar, y se va a encontrar gente joven que va a intentar salvar, y le tendrán que recordar que no está en su instituto, que no son sus alumnos. Su tendencia natural va a seguir siendo la de revolucionar la vida de todos, lo que pasa que aquí, además, por ende, se tiene que hacer lo mismo consigo mismo no. Se va a cerrar tanto que va a ser de forma onírica, en forma de pesadilla recurrente, como va a empezar a sacar lo que tiene ahí en la sombra. Y el terapeuta va a empezar a tirar de ese hilo, para intentar averiguar qué es lo que pasa ahí, con su situación familiar de la que viene, en este caso, su padre y demás.

Es un cambio arriesgado de escenario el pasar de las aulas al centro de rehabilitación.

Tengo una gran amistad con Joaquín Oristrell, el creador de la serie. Yo sabía de primera mano que la idea original de HIT era esta tercera temporada. Él ha contado en alguna entrevista que tiene gente muy cercana en ingresada en un centro parecido, y con adicciones y demás, y la idea original de HIT fue esta. Y a partir de ahí dijo de vincularlo a la educación, y es cuando surge la primera temporada de HIT. En la segunda, Televisión Española le pide no dejar este mundo educativo, pero sí un cambio, y entonces es cuando se lo lleva a esta España un poco más rural, con más desencanto y menos la agresividad, con otro tipo de problemáticas. Y cuando ya le proponen una tercera, para no estirar más el chicle, dijéramos, de lo mismo, dice: tengo que hacer un cambio, y ahí es cuando va al origen de lo que empezó siendo HIT en su cabeza, que fue este centro.

Hugo se reencuentra con Lena, y saltan chispas desde el primer momento…

Lena es la espinita de HIT, porque en casi todos logró, por lo menos, saber de dónde venía ese comportamiento, como Nourdin, que había sufrido abusos. Pero en el caso de Lena venía de una familia que la ha querido, que más o menos la ha cuidado bien, que no ha tenido un gran trauma. Y era como la espinita de HIT, que siempre necesita darle una explicación a todo. Que también era una gran lección, que a veces, supongo, no todo tiene una explicación. Y a lo mejor, a veces, el mal existe porque existe, y no te lo puedes explicar, no lo sé.

Lena es una de las mayores villanas de la televisión reciente.

Totalmente. Además que la actriz, Carmen Arrufat, lo hace maravillosamente bien. Ella luego es como para comérsela, ¿eh? Pero con Lena hace esa cosa, como desde la relajación total, que la vuelve todavía más perversa.

Imagen de la tercera temporada de ‘HIT’.

¿De todos los personajes que han pasado por la serie, cuál ha sido tu historia favorita?

Es muy difícil. Es como elegir entre tus hijos. No contestando a esa pregunta exactamente, pero sí que me ha venido a la cabeza que hay una hay una cosa que en la tercera temporada que tiene que ver con mi padre. Cuando yo lo leí, además, muy inocente de mí, llamo a Joaquín y digo: pero qué fuerte. Y él hace una pausa y dice: pero a ver de dónde te crees que lo he sacado. Y pensé: claro, qué tonto, si es es mi vida, se lo he contado yo. Entonces hay una historia que envuelve al contexto del personaje del padre de Hugo que es idéntica a la del mío, a la de Daniel Grao. Yo estaba tan absorto en la lectura que fue como una casualidad, y me dijo: pero, a ver, si tú no me lo has contado, me sé tu vida, te eso te lo he añadido yo partiendo de tu de ti. Entonces, de pronto llevar a la ficción eso que yo me lo conozco de primera mano íntimamente, pues fue interesante.

¿Cómo ha sido esta espera de estrenar lo nuevo de HIT? Su primera promoción arrancó en febrero de 2023...

Hubo un conato hubo un conato ahí de estreno, y luego no entendemos el tiempo, qué ha ocurrido, qué ha pasado desde que se hizo hasta que ahora deciden emitirla. Lo único que sé es que temporada a temporada siempre ha sido una lucha, en el sentido de que Televisión Española es una tele pública y va cambiando la gente que está a cargo de las diferentes áreas. Sé que a Joaquín le encargaron la primera, la hicimos, nos fue muy bien unanimidad de crítica, que es lo que más valoró Televisión Española al cargar una segunda. Pero, de cara a estrenar la segunda, por ejemplo, ya había otra gente con la que hubo que ir a hablar. Todo bien, te encargan una tercera, y nos encontramos con este: sí, sí, ya vamos, y de pronto, pues pasa el tiempo y pasa esto de que no nos incluyeran en los estrenos de la nueva temporada, y no sabemos el motivo. A veces es la línea que trae cada uno, de por donde quiere llevar la ficción, o si quiere o no ficción, no lo sé, no lo sé cómo fue.

¿Cómo fue el rodaje en La Palma, tras la erupción del volcán?

En cuanto a la ficción, creo que le aporta una diferencia respecto a las otras dos temporadas. Me gusta mucho la mezcla de un paisaje bello, idílico, en el que se cuenten historias tremendas. Cada uno está pasando su propia tormenta personal y su oscuridad, y que eso transcurra en un lugar así como cálido es una mezcla bonita. Luego, me parece muy interesante también no obviar el volcán, y en los siguientes capítulos aparece la historia de gente de allí de la isla, que lo perdió todo, que perdió sus casas, que está todavía a día de hoy intentando recuperarse. Y eso aparece también en la serie, y me pareció también bonito, porque, a veces, las noticias son como una moda, y es volver a hablar de eso, que sigue ahí. En cuanto a rodaje, yo estuve feliz, todos estuvimos felices de irnos a rodar a un sitio así, maravilloso. Quizá el problema fue más para producción, pues grabar en el plato tiene mucha facilidad, y, de pronto, La Palma tiene mucha curva a la hora de llevar todo el equipo técnico. Pero yo creo que se agradece cuando ves las imágenes, le aportan mucho a la temporada.

De dcha a izda, Carmen Balagué (Clara), Nur Levi (Emma), Daniel Grao (Hit), Alejandro Jato (Raúl), Yaiza Guimaré (Marina).

¿Hay posibilidad de una cuarta temporada, o ya es tarde para plantearlo?

HIT es una serie muy particular en ese sentido, porque al final, prácticamente, el único que repite es HIT, y es un personaje que allá donde lo llevas, abres el tablero y tienes una partida nueva. Al final, tiene que ver mucho con su carácter, esta cosa contra el sistema, esta cosa peleona, y también es alguien que está bastante solo. Una cuarta temporada es posible en el sentido de que te llevas al personaje allá donde quieras. También estamos viviendo en una época de plataformas y vídeo bajo demanda, que ya hemos visto en otras ocasiones como de pronto sale una nueva temporada, o un spin-off. Si a día de hoy se está hablando de de alguna de eso, no, pero yo estaría encantado, porque es un personaje que me lo gozo como pocos.

¿Qué proyectos tienes ahora entre manos?

Acabo de estrenar también en atresplayer Ángela, con Verónica Sánchez, y en otoño la pasarán en Antena 3 y luego ya va a Netflix. Tengo pendiente en otoño mi primera comedia, por fin, Yo no soy esa, de María Ripoll, con Verónica Echegui, donde hago un personaje bastante payaso por primera vez, y estoy muy agradecido a que se haya atrevido la directora conmigo, que siempre hago otras cosas tan intensas. Y me pongo a rodar La huella del mal, con Blanca Suárez. Un thriller para el cine, dirigida por Manuel Ríos, que adapta su propia novela, que empezamos a rodar ahora entre Burgos, Atapuerca y País Vasco, de agosto a octubre, más o menos. Un policial en el que también está RTVE, con una participación de Netflix y hay una productora alemana también.