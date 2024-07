Enfado masivo con TVE por cancelar la emisión de 'El Grand Prix': la cadena no avisó hasta una hora después

Enfado mayúsculo de la audiencia que este lunes aguardaba con paciencia a que terminase la celebración de la Eurocopa 2024 y arrancase El Grand Prix del Verano. Televisión Española decidió suprimir la segunda entrega del concurso para ofrecer el júbilo de la Selección española prácticamente al completo.

La cuestión es que estaba previsto que el programa presentado por Ramón García empezase a las 22:30 horas. El especial, con conexión en directo desde las 18:30 horas con la fiesta de La Roja, debería haber acabado a esa hora, dando paso luego al enfrentamiento entre los equipos de Cangas de Onís (Asturias) y Olvera (Cádiz).

La Corporación fue cambiando de planes a medida que avanzaba la tarde. Ya desde por la mañana se avisaba de que la programación podía sufrir alteraciones, pero RTVE no confirmó la retirada de parrilla de El Grand Prix hasta bien entrada la noche.

Eso sí, la publimosca que aparecía todo el rato en pantalla era un indicativo. En principio, anunciaba el comienzo del espacio a las 22:30 horas, y las redes sociales del mismo también. Después, bajo el logo podía leerse simplemente un "a continuación".

A las 23:35 horas, el grafismo cambiaba por completo: ahora era el de Los Iglesias. Hermanos a la obra, el contenido que se verá en La 1 este martes, 16 de julio, en 'prime time'. Se entendía así que este lunes no habría Grand Prix, si bien la verdadera explicación se dio en X y no en antena.

La publimosca de 'El Grand Prix' evoluciona a lo largo de la tarde RTVE

"Esta noche ha sido para ellos, son los campeones de Europa. Volvemos pronto con el segundo programa de El Grand Prix. Gracias por estar". Este fue el escueto mensaje que se publicó en la cuenta oficial del formato de EuroTVProducciones en X.

Los televidentes no dudaron en expresar su descontento a través de la misma plataforma. Futbolero o no, buena parte del público quería disfrutar de un nuevo programa de El Grand Prix y no fue posible. Algunos, incluso, pedían que la celebración se trasladase a La 2 o Teledeporte.

Esta noche ha sido para ellos, son los campeones de Europa.



Volvemos pronto con el segundo programa del #GrandPrixTVE.

Gracias por estar ❤️ 🐮 🫶 pic.twitter.com/XWzCzvJm0n — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 15, 2024

¿Me va a tocar irme a la cama sin poder ver el "Grand Prix" por culpa del fútbol? pic.twitter.com/Te6yKJwPhk — Ardid (@BebopExperience) July 15, 2024

Con lo fácil que es mover la celebración de la seleccion a la 2 y empezar el gran prix a su hora.. nefasta vuestra gestión de la programación 🙄 — Alvaro Rivero (@AlvaroRivero03) July 15, 2024

Y así es como TVE hunde su mejor estreno de los últimos dos años. Buen trabajo, chicos. https://t.co/qjcO1iAd1V — Randy Meeks (@randymeeks) July 15, 2024

A buenas horas mangas verdes. Decidselo ahora a la gente de Cangas y Olvera que esté en las plazas para ver todo el pueblo el programa y veréis la gracia que les ha echo estar esperando para nada.... #GrandPrixTVE https://t.co/zoUEmrsy0h — Helí González (@heli_gd) July 15, 2024

El formato no tiene la culpa de lo que hagan los programadores de @rtve , yo espero con ganas el segundo programa. Y lo veré. TVE pedid disculpas a los pueblos participantes y tenéis más cadenas para la celebración. No todo son las audiencias #GrandPrixTVE https://t.co/GYKZjRQLEM — Paco Casas (@PacoCM84) July 15, 2024

Con todo, la jugada no le salió mal a Televisión Española. Las más de 5 horas de retransmisión se saldaron con un 18,3% de cuota de pantalla para La 1, una media de 1.696.000 espectadores compartieron la alegría de los Campeones de Europa. Después, a altas horas de la noche, TVE ofreció la reposición de la entrega de la semana pasada de El Grand Prix.