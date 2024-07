El "comentario desafortunado" de un reportero de TVE sobre un monumento franquista por el que tuvo que pedir perdón

TVE se volcó este lunes con la celebración de la Eurocopa. La cadena pública emitió un especial de cinco horas de duración que siguió todos los actos oficiales de la Selección, desde la recepción del rey Felipe VI en Zarzuela o la de Pedro Sánchez en Moncloa, hasta el desmelene final de los jugadores en la plaza de Cibeles.

Sin embargo, La 1 se llevó un buen saco de críticas por cambiar la programación sin previo aviso. Los seguidores de El Grand Prix se cogieron un rebote tremendo porque el canal no anunció la suspensión de la emisión del programa hasta las 23.30 de la noche, y a través de un mensaje en X, antes Twitter.

Pero esta no fue la única polémica que rodeó la cobertura de TVE de la fiesta de La Roja. Pablo Ramos, uno de sus reporteros, tuvo que pedir perdón después de hacer referencia al Arco de la Victoria en una conexión. Se trata, como saben, de un monumento construido por orden de Francisco Franco para conmemorar la victoria del autodenominado bando nacional contra la II República.

El autobús descapotable de la Selección pasó por este monumento de medio punto romano, situado en una de las principales entradas de la capital, por la carretera de la Coruña, la A-6. Fue por aquí por donde llegó el ejército de Franco el 28 de marzo de 1939.

El periodista, que se encontraba en la calle Alberto Aguilera a la espera del paso de la comitiva, dijo lo siguiente: "Aquello que ven al fondo, no sé si será casualidad o no, pero se conoce como la Puerta de la Moncloa, pero su nombre real es el Arco de la Victoria. Así que, coincidencia o no, recordamos que la selección Española levantó ayer su cuarta Eurocopa".

20:30h, retransmisión TVE1 del trayecto a Cibeles d la selección 🇪🇸 absoluta masculina y flamante campeona d la Eurocopa y ya tenemos al tonto ignorante del día vinculando el nombre franquista de la Puerta d la Moncloa (Arco d la Victoria) con el triunfo d la selección 🤦‍♀️ pic.twitter.com/Oi3uLTUSDF — Sergio Campos / ❤ (@skmposr) July 15, 2024

Durante la retransmisión de la celebración de la Selección en La 1 he hecho un comentario desafortunado sobre un monumento franquista. Asumo el error, fruto de un desconocimiento injustificable y de la improvisación. Mil disculpas. — Pablo Ramos (@pabloramosp) July 15, 2024

Como es lógico, su locución generó críticas en redes. De ahí que Pablo Ramos se viera obligado a pedir perdón a través de un mensaje en su cuenta personal de X: "Durante la retransmisión de la celebración de la Selección en La 1 he hecho un comentario desafortunado sobre un monumento franquista. Asumo el error, fruto de un desconocimiento injustificable y de la improvisación. Mil disculpas".

El especial, por cierto, fue todo un acierto para TVE en términos de audiencia, pues se saldó con un 18,3% de cuota de pantalla y 1.696.000 espectadores de media, tal y como recoge Dos30' en base a datos de Kantar Media.