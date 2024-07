Un soltero de 'First Dates' oculta a su cita su verdadera opinión sobre ella: "Más que muñeca, Barbie chochona"

Mari Luz es una administrativa de Sanidad jubilada. Acudió a First Dates este martes, 9 de julio, para encontrar el amor, a pesar de que su historial no es el mejor. Así se lo confesó a Carlos Sobera en la entrada del restaurante: "No me ha ido muy bien. He estado casada, pero la cosa no funcionó".

"Llevo sola 9 años, porque a todos los hombres les pongo defectos", explicó la de Monforte de Lemos (Lugo), asegurando que tampoco es que fuera "demasiado exigente" con los hombres y que está abierta a enamorarse de nuevo. Por otro lado, afirmó que la percepción que tiene la gente de ella es que es "blanda y buena".

Hechas estas descripciones, llegaba el momento de que conociese a su cita, José Luis, un montador de toldos, también jubilado. A la soltera le entró por los ojos: "Me parece una persona normal y atractiva". Solo quedaba saber si la conversación era fluida entre ellos.

En determinado punto, la charla subió de tono. El programa de Cuatro les propuso un juego de preguntas picantes, como qué postura sexual les volvía "locos". "El 69, puede ser", respondía él, algo tímido. "A mí la postura normal", se limitaba a señalar Mari Luz.

La escueta contestación provocó que José Luis se sincerara ante los redactores del 'dating show': "Yo con ella no me veo en la cama". No sería la única confesión sobre su compañera que haría tras las cámaras.

Mari Luz, concursante de 'First Dates' Mediaset España

Frente a la lucense, al ser preguntado por cómo se la imaginaba "desnuda", fue realmente suave, teniendo en cuenta su verdadera opinión: "Te imagino como una muñeca". "Sí, la imagino como una muñeca, pero sería más bien una Barbie 'chochona", soltaba en privado el de Orense.

No habrá segunda cita

A partir de ahí, reinaron los silencios incómodos en la velada. Definitivamente, no habría una segunda cita. "Como amigo, lo que quieras. Como pareja, no", aceptó Mari Luz. José Luis, como respuesta, se pronunció sobre el físico de la otra comensal. Eso sí, ya de frente.

"Yo tampoco. Me gustan las mujeres un poco más delgadas. Un poco más altas y todo. No sé, no me gusta...", tituteaba el participante del espacio de Mediaset España. La sanitaria encajó el comentario de buena gana y ambos se despidieron de manera cordial.