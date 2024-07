¿Quién es María Rosa Cobo, la vidente que ha adivinado el resultado del España-Francia de la Eurocopa 2024?

España se ha colado en la final de la Eurocopa 2024 tras ganar a Francia por dos goles a uno, obra de Lamine Yamal y Dani Olmo. La Selección española no arrancaba el torneo europeo como una de las principales favoritas, pero, poco a poco, ha demostrado ser un equipo sólido y con un juego atractivo.

Hubo alguien que sí detectó potencial en La Roja desde el principio, ya fuera por confianza o porque se lo dijeron los astros. Se trata de María Rosa Cobo, una vidente que apareció en Socialité Club este lunes y que clavó el resultado del encuentro en su predicción.

La audiencia más trasnochadora conoció a Cobo en el año 2002. Entonces, participaba en el espacio de tarot La línea de la vida, de Telecinco. Reaparecía en la pequeña pantalla en 2015, en la cuarta edición de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, programa que volverá próximamente a la parrilla de Cuatro.

La futuróloga concursó con su hijo, el fontanero David Redondo, si bien ella fue la que acaparó el protagonismo. Tanto, que dos años después regresaría al 'dating show' de Mediaset España para echar las cartas a uno de los participantes.

Javier Ambrossi y Javier Calvo la rescatarían en 2016 para participar en la primera temporada de Paquita Salas. Interviene en el último capítulo de la tanda, cuando Paquita acude a ella en un momento de crisis para que le desvele el futuro de PS Management.

Tan aplaudida fue su aparición en la serie de Netflix que Los Javis contaron con ella para dos episodios más de la tercera temporada. Otra plataforma, Amazon Music, se interesó por María Rosa en 2022 para un pequeño proyecto, Conversaciones astrales. En este espacio, leyó el futuro a Chanel Terrero antes de que esta partiera a Eurovisión.

Algo menos precisa fue Cobo en esa ocasión. Terrero le preguntaba si terminaría "en el top 3" del festival de la EBU-UER y la tarotista se limitaba a decir: "Vas a quedar... En un excelente lugar". De alguna manera, no se equivocó: la artista consiguió un histórico tercer puesto para España en el certamen.

Su pique con Juan del Val

En los últimos años, la clarividente ha presentado un programa de astrología en TEN, trabajo que intercalaba con intervenciones en otros espacios, como Socialité o La Roca. En este último, leyó la cartilla a Juan del Val por asegurar que los horóscopos no tenían ninguna clase de veracidad.

Nuria Roca, Juan del Val y María Rosa Cobo en 'La Roca' Atresmedia Televisión

"Estoy ofendida, no solo yo, sino todo mi colectivo. Más vale que vayas mirando por donde pisas y por dónde andas", le advirtió la invitada en tono jocoso, agregando: "Que no hable de un tema que no conoce. Los horóscopos, bien hechos, funcionan".