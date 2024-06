Seis planes que no te puedes perder el último fin de semana de junio en Vigo

El último fin de semana del mes de junio llegará con el tiempo algo inestable todavía, gracias a una DANA que podría complicar la situación meteorológica a partir de este mismo sábado. Con la incertidumbre de si habrá o no tormentas en las Rías Baixas, lo cierto es que la ciudad de Vigo se prepara para el segundo fin de semana del verano con planes de ocio para todos los gustos en una gran variedad de espacios.

Este sábado, además, se celebra el Día del Orgullo LGTBIQ+, una efeméride que pretende visibilizar a un amplio colectivo que sigue a día de hoy luchando por poder amar a quien quiera y de la forma que quiera. En la ciudad de Vigo, aunque no hay una programación institucional, varias asociaciones organizarán a lo largo del día infinidad de actividades para vivir el amor en todas sus formas.

Vigo Conexións

La Fundación Mayeusis y el Concello de Vigo celebran este fin de semana los últimos dos conciertos del ciclo Conexións Vigo 2024. Durante el último mes se han celebrado cerca de 40 conciertos de entrada libre en espacios "insólitos" de la ciudad, como la playa de Samil, el Baluarte do Diamante del Monte do Castro o el exterior de la capilla de A Guía.

Con el objetivo de buscar nuevos públicos entre segmentos de la población que normalmente no tienen accesibilidad a los conciertos, este mismo jueves tendrá lugar un concierto en Ronda de Don Bosco a las 12:00 horas. El festival se clausurará con un espectáculo el domingo 30 de julio a las 14:00 horas en los jardines de acceso al Pazo de Castrelos.

Experiencia Grow Up

Zona Franca de Vigo presenta este viernes el evento de marketing digital Experiencia Grow Up, que contará con ponentes de empresas punteras como ClickAge, Raiola Networks, Casa Grande de Xanceda, Google o Bizum.

Experiencia Grow Up promete descubrir las últimas tendencias del marketing digital aplicables a cualquier vertical comercial y a cualquier tipo de empresa tanto para una startup, una empresa que se quiere digitalizar o una que quiere dar el paso a la internacionalización. El evento, además, finalizará con un almuerzo con networking para todos los asistentes.

Día del Orgullo LGTBIQ+

Avante Vigo y Nós Mesmas han organizado actividades este sábado para culminar un mes de celebración del Orgullo LGTBIQ+. La programación terminará este mismo 29 de julio con una gran manifestación que partirá de Choróns a las 20:00 horas y a la que se llama a participar a todos los vecinos y vecinas de Vigo.

Programación Orgullo 2024 en Vigo Nós Mesmas Vigo

Por otro lado, la Asociación cultural do Barrio Alto do Casco Vello ha decidido también formar parte de la celebración con una sesión vermú y un Petardbingo solidario, que comenzarán a las 12:00 horas de este sábado.

Mercadillo Caldo

La asociación Proyecto Caldo organiza un mercadillo en Ronda de Don Bosco que contará con música, diseño, artesanía, talleres y comida. El evento empezará a las 11:00 horas y se alargará hasta las 23:00. Cuenta con el patrocinio de Niño Corvo y la participación de La Juakina, La Llorona, La de Julio, el bar Primavera y La Galería Jazz, todos locales de la zona.

Noite astronómica en Vigo Nature

El zoo de Vigo hará un didáctico de las instalaciones de A Madroa durante los meses estivales con un programa de actividades relacionadas con la astronomía, que arrancaron el pasado 8 de junio. En el marco de las 'Noites astronómicas', este sábado 29 de junio se celebrará una noche de observación, una propuesta que se repetirá a lo largo del verano. La sesión dispondrá de 25 plazas y se desarrollará de 22:30 a 00:30 horas. El precio es de seis euros e incluye una taza de chocolate caliente.

Otras actividades del programa abordarán temas como el sistema solar, la cara oculta de la luna o el sol (para la que se utilizará un telescopio dotado con filtros especiales) y se irán publicando en la página web del recinto.

Para participar en estas iniciativas del antiguo zoo de Vigo se puede reservar plaza en la propia taquilla del recinto o a través del teléfono 986267783, disponible de 11:30 a 19:30 horas de lunes a viernes.

Concierto de Josef Van Wissem

Josef Van Wissem presentará su disco The Night Dewells In The Day este domingo 30 de junio en La Fábrica de Chocolate a partir de las 21:30 horas. Tras realizar una extensa gira a finales del año pasado y principios de este, en esta nueva ronda de conciertos que le tendrán activo durante la primavera y verano hace parada en nuestro país.

El compositor y laudista holandés sigue con plena dedicación en dar contemporaneidad al sonido del laúd barroco. Esta relación directa que tiene con este instrumento nace en el año 2000, cuando comenzó su carrera en solitario. Este gran artista ha tenido la habilidad de que conviva un instrumento medieval en pleno siglo XXI.