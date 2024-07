Esta es la programación completa de la Feria del Libro de A Coruña 2024

18:00 horas: Beíña firma Onde nacen as apertas en la caseta de la librería Mar de letras. Xulia Pisón firma Mais ala da terra en la caseta de Consorcio Editorial Galego. Clara do Roxo y Francesca dá Silva firman A raposa muíñeira en la caseta de la librería Aenea. Carlos Moreno Ruiz firma Cuarto vértice en la caseta de la librería Couceiro. Perfecto Souto repite firma de Clarisa en la caseta de la librería Uróboros. Érica Esmorís firma Analfabeta y el resto de su obra en la caseta de la librería Galgo azul.

19:00 horas: Esperanza L. Mariño Dávila firma A pousoa da libélula en la caseta de Consorcio Editorial Galego. Shana Cristina Botelho Barros firma El padre de la ciencia en la caseta de la librería Arenas. Emma Pedreira firma A boca da sombra y el resto de su obra en la caseta de la librería Azeta. Marta Villar firma Non temerás os coches amarelos en la caseta de la librería Lume. Estíbaliz Espinosa firma Un compromiso co asombro y Canto cosmos en la caseta de la librería Hoboken. Pablo Rañales firma Os afogados en la caseta de la librería Casa del Libro. Blanca Riestra firma All things must pass en la caseta de la librería Santos Ochoa. Xosé Andrade Cernadas firma As peregrinacións a Compostela en la caseta de la librería Pedreira.