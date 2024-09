El transporte del área de A Coruña llega al Parlamento: El BNG pregunta por Sada y Oleiros

Durante la sesión de este miércoles del Parlamento de Galicia, la diputada del BNG, Iria Taibo, ha hecho referencia a la situación del transporte por autobús en el área metropolitana de A Coruña. La diputada nacionalista ha hecho especial hincapié en las líneas que conectan las localidades de Sada y Oleiros con la ciudad herculina.

Desde el BNG afirman que en junio se llevaron a cabo modificaciones que dividieron varias líneas por el medio, obligando a usuarios a sufrir esperas de entre 20 y 40 minutos para realizar transbordo en Valexa, en el límite entre Oleiros y Sada.

Tras las quejas de los vecinos y Concello, y los diversos cambios sufridos durante el verano, el problema sigue sin resolverse, con la empresa concesionaria como única interesada en los cambios, según Iria Taibo. La diputada nacionalista se dirigió a Diego Calvo, Conselleiro de Presidencia, responsable de Mobilidade, cuáles van a ser las medidas a tomar por el gobierno para obligar a la concesionaria a cumplir con el servicio "correctamente e a protexer os intereses dos usuarios e usuarias".

Desde el BNG afirman que no se trata de un problema aislado a estos dos Concellos, sino que "son numerosas as queixas de usuarios e usuarias do autobús metropolitano en toda a comarca: atrasos, total ausencia de información, falta de adecuación das liñas e frecuencias á realidade das usuarias, coches non axeitados para o tipo de desprazamentos que se producen, autobuses saturados, con sitaucións nas que en moitas ocasións queda viaxeiros nas paradas por falta de espazo, entre outras deficiencias".