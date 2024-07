El BNG defiende como "base" el estudio de la Universidad para transformar el borde litoral de A Coruña

La ordenación de la fachada marítima de A Coruña volvió a pasar hoy por la comisión especial del Ayuntamiento, presidida por el BNG, con la segunda de las comparecencias, en la que intervino el profesor Carlos Nárdiz, director del equipo de la Universidade da Coruña (UDC) que en el mandato anterior diseñó las Líneas Estratégicas para la Reordenación del Espacio Portuario Interior. La de Nárdiz sucede a la comparecencia del presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado, a finales de junio, en la que apeló al "mayor consenso posible y la unanimidad social" para la transformación del borde litoral.

El portavoz del BNG y presidente de la comisión especial sobre la fachada portuaria, Francisco Jorquera, destacó el valor del trabajo realizado hace cuatro años por el equipo encabezado por Nárdiz y apostó por tomarlo como referencia, así como otras aportaciones previas, para las futuras actuaciones en los muelles que acordarán las administraciones implicadas, Concello, Xunta y Estado.

"Concordamos con moitas das liñas estratéxicas que dan forma ao estudo realizado polo equipo da UDC. É unha achega moi interesante a un debate social que ten que estar aberto á participación de moitos axentes e colectivos cidadás. Aínda que non esté prefigurado o desenlace, este documento non pode quedar no baúl das lembranzas. É moi importante tomalo como base nos traballos que agora se inician", señaló Jorquera.

El portavoz nacionalista matizó que el estudio de la UDC debería estar "suxeito a matices e adaptacións ao momento e ás necesidades actuais" sin dejar de considerarse como "base" a partir de la cual se desarrollen trabajos en el diseño de los terrenos portuarios interiores.

Por parte del Gobierno local, el estudio liderado por Nárdiz también se considera como "un dos documentos de referencia a ter en conta para a nova ordenación da fachada marítima", según expresó tras la reunión de la comisión el portavoz municipal, José Manuel Lage. “Valoramos moi positivamente as aportacións feitas por Carlos Nárdiz e dende o Goberno municipal xa anunciamos na propia comisión que imos contar coa experiencia dos equipos da UDC nos traballos de planificación estratéxica da cidade. Existe xa unha relación previa, moi constructiva, e queremos ampliar esa colaboración contando co coñecemento e a experiencia de grandes profesionais da nosa universidade”, comentó Lage, que defendió el "entendimiento entre administracións e o diálogo coa sociedade civil para definir a integración porto-cidade".

Las líneas estratégicas del estudio de Nárdiz recogía intervenciones propuestas en dos zonas portuarias a corto, medio y largo plazo, todas con vistas a tener un alcance mayor que el derivado de la reordenación urbanística. Entre ellas, figuraban actuaciones como la habilitación del muelle de Calvo Sotelo para acoger cruceros, actividades deportivas, hosteleras y culturales en este muelle y en el de Batería, la construcción de una estación marítima, la creación de dotaciones en la actual estación de mercancías de San Diego y conexiones peatonales desde el barrio de Os Castros con los terrenos portuarios.

Coruña Marítima, el lunes 15

Tras las dos primeras comparecencias en la comisión especial municipal, la fachada marítima será el lunes 15 de julio a las 12.30 horas objeto de debate en la primera reunión de la Comisión Coruña Marítima, convocada esta semana por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. En este encuentro, fruto de los acuerdos alcanzados por Estado, Xunta y Puerto para desatascar el diseño del borde litoral coruñés, estarán representantes de las distintas administraciones y grupos políticos, así como de la Autoridad Portuaria y del administrador ferroviario Adif.