No tires los botes de crema Nivea: esto es lo que puedes hacer con ellos para guardar tus joyas

La crema Nivea es uno de los cosméticos más famosos de todo el mundo. En países como España, podríamos decir que incluso forma parte del ADN de todas las casas, junto a otros objetos como la vajilla duralex de color caramelo o la caja de chapa azul de pastas en las que realmente se guardan hilos de coser.

Por algún motivo y por mucho que pase el tiempo, todos estos objetos no desaparecen. Mientras que la vajilla y la caja de pasta son indestructibles, la crema Nivea parece que se duplica. Cuando se acaba —que es difícil—, por arte de magia, aparecen otras diez latas más que nadie había visto, por lo que terminamos acumulando botes con los que no sabemos qué hacer.

Es muy posible que muchas de estas latas hayan invadido nuestro hogar y no sepamos qué hacer con ellas, pero sus cualidades nos invitan a pensar: son muy portátiles, pesan poco y, además, su material de aluminio lo hace igual de indestructible que la vajilla o la caja de galletas. Entre las opciones, la última consiste en un joyero.

Cómo hacer un joyero con la crema Nivea

Las joyas se han convertido en el mejor accesorio de millones de personas. Son capaces de mejorar cualquier atuendo e, incluso, de convertir un estilo a otro completamente diferente. A pesar de sus múltiples ventajas, es cierto que siempre acaban tiradas por la mesa, o en lugares que luego no recordamos.

Hay quienes deciden utilizar aquello que tienen por la habitación como joyero, tapas o vasos que den una mínima función con el fin de no gastar dinero. La cerámica se ha convertido en la disciplina estrella desde cuarentena para realizar este tipo de decoraciones; sin embargo, utilizar el envase de crema Nivea es mucho más sencillo.

La experta en DIY (Do it yourself o Hazlo tú mismo) Revelo&Ideas ha sido quien ha llevado al canal de Nivea en YouTube su nueva manualidad: convertir la crema Nivea en un joyero para guardar nuestros collares, anillos y pendientes. Para conseguirlo, lo único que necesitamos es el bote vacío, un palo de madera y pintura resistente.

Lo primero que tenemos que hacer es limpiar el bote de crema. Se trata de una fórmula bastante untuosa, por lo que es posible que tengamos que repasar varias veces la zona con papel, para evitar que quede pegajoso. Una vez conseguido, tenemos que realizar un agujero en el medio de la lata.

Como ya hemos comentado, el material de la crema Nivea es aluminio, por lo que para hacer este agujero debemos ir con precaución. La experta en decoración se ayuda de un tornillo y un martillo, con el fin de conseguir mayor precisión y poder ajustar la fuerza.

Una vez hecho el agujero, podemos pasar a pintar nuestra lata de crema. En cuanto al color, podemos elegir nuestro favorito, mientras que la experta en DIY elige el blanco, que le aporta ese toque sofisticado, nosotros podemos optar por otros tonos como azul, verde, amarillo o rosa.

Tutorial.

Podemos ayudarnos de un pincel o una esponja a toquecitos para lograr llegar a todos los rincones y que no quede ninguno de ellos sin pintar. Si elegimos colores como el blanco, es posible que tengamos que darle más de una capa, dejándolas secar entre ellas, ya que la base de color que tiene la crema Nivea es un tono muy fuerte.

Este paso es el más personal y creativo, puesto que podemos elegir cómo decorar la lata, o bien dejarla completamente lisa con el color escogido, o realizar unos cuantos dibujos como flores, puntos o líneas a nuestro gusto.

Como ya hemos comentado, para hacer el joyero necesitamos un palo de madera que fácilmente podemos conseguir en cualquier bazar por solo unos euros. Una vez conseguido, tenemos que pegar el final y el principio con cada respectiva parte, por dentro en la base y por fuera en la tapa.

La experta decide hacerle unas pequeñas patas con bolas de madera; sin embargo, al tener una base plana podemos dejarlo tal cual sin ningún problema. Por último, si queremos hacerlo más útil, podemos pegar una última parte del palo en la zona superior, donde podremos dejar anillos.