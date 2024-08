¡Chollazo!: Amazon rebaja más de 380€ el smartphone Google Pixel 8 Pro

New Mall Media

¿Has notado que cada vez es más difícil encontrar un smartphone que realmente cumpla con todas tus expectativas? Entre la batería que no dura lo suficiente, las cámaras que no logran capturar esos momentos especiales con la calidad que esperabas, y la preocupación constante por la seguridad de tu información, la elección de un nuevo teléfono puede volverse frustrante. A menudo, lo que parecía una gran compra al principio termina dejándote con la sensación de que algo falta.

Hay muchas opciones entre las que elegir, pero hemos fichado

el smartphone Google Pixel 8 Pro. Este dispositivo es la respuesta a todas esas pequeñas decepciones que has experimentado con otros modelos. Google ha creado un smartphone que no solo cumple, sino que supera las expectativas, ofreciendo una experiencia que redefine lo que un teléfono inteligente puede hacer por ti. Y lo mejor de todo, ahora está disponible con un descuento del 33% en Amazon, lo que lo convierte en una oferta que no querrás dejar pasar.

Smartphone Google Pixel 8

El Google Pixel 8 Pro es un compañero inteligente que se adapta a tu vida diaria. Con su diseño elegante en color obsidiana, este dispositivo no solo es una pieza de tecnología avanzada, sino también una declaración de estilo. Su potente chip Google Tensor G3, combinado con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, garantiza un rendimiento increíblemente rápido, ideal para quienes exigen lo mejor en cada tarea.

La pantalla OLED de 6.7 pulgadas es un verdadero espectáculo visual. Con una tasa de refresco adaptable entre 1 y 120 Hz, disfrutarás de imágenes nítidas y fluidas, ya sea que estés viendo tus series favoritas o jugando al último videojuego. Además, su diseño duradero y resistente al agua y polvo con certificación IP68 significa que el Pixel 8 Pro está preparado para acompañarte en cualquier aventura, sin que tengas que preocuparte por accidentes o derrames.

La cámara del Pixel 8 Pro es un auténtico logro en fotografía móvil. Con un sistema de triple cámara trasera que incluye una lente Gran Angular de 50 MP, una Ultra Gran Angular de 48 MP y un Teleobjetivo de 48 MP, cada disparo se convierte en una obra de arte, incluso en condiciones de poca luz. Y con las funciones avanzadas de edición y los controles Pro, podrás ajustar cada detalle a tu gusto.

Pero el Pixel 8 Pro no solo destaca por su hardware. La IA de Google integrada ofrece funciones inteligentes que facilitan tu día a día, como la traducción en tiempo real y la detección de llamadas no deseadas. Además, su batería inteligente que dura más de 24 horas asegura que nunca te quedes sin energía.

Y lo mejor de todo, ¡puedes llevarte este increíble dispositivo con un descuento de 386 euros! Es el momento perfecto para hacerte con el smartphone más avanzado y elegante del mercado.