Juan Bernal (Mapfre): "En el futuro todas las inversiones serán sostenibles"

El inversor institucional ya tiene en cuenta los criterios de sostenibilidad. "Son tan rentables las inversiones sostenibles como las no sostenibles, pero en el futuro no vamos a diferenciar porque solo habrá sostenibles", ha remarcado Juan Bernal, director corporativo de Inversiones de Mapfre durante su intervención en la tercera edición del Observatorio de los ODS organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS.

Bernal ha subrayado que "la sostenibilidad dentro de las inversiones es un criterio adicional a la hora de analizar las compañías y lo que te permite la sostenibilidad es conocer más en profundidad el análisis de dicha compañía para saber si lo incluimos o no dentro de una cartera".

En esta línea, ha destacado que "hay compañías punteras que empezaron a incluirlo y es cierto que los países nórdicos avanzaron mucho en esa línea, pero luego la propia regulación y el inversor institucional han ido incluyendo esos criterios porque era el idioma que hablaban los analistas cuando se relacionaban con las compañías".

6. Juan Bernal, director corporativo de Inversiones de Mapfre

La sostenibilidad está presente en los planes estratégicos de las compañías. Al respecto, ha destacado que "si hemos visto un interés de los particulares que no solo se interesa por los rendimientos sino por cómo se obtienen esos rendimientos".

Con todo, ha remarcado que desde Mapfre "analizamos todos los productos bajos los mismos productos y todos incluyen los criterios de sostenibilidad". Eso sí, ha subrayado que "no solo tenemos que mirar aquellas compañías que ya están cumpliendo todos los objetivos y que ya podemos clasificarlo como artículo 8 elegibles para fondos de inversión o sostenibles, sino a aquellas compañías que están siguiendo una senda adecuada de transformación".

Diálogo activo

Bernal ha explicado que "hemos pasado en el sector de las inversiones de mirar las exclusiones, es decir, aquello en lo que invierto en líneas rojas al diálogo activo con las compañías y eso es el gran cambio que te permite junto con las ODS alinearlo muy bien y tener una conversación con las compañías que te permiten ver que senda están llevando, es decir, si solo premiamos a las que han llegado dejaremos a muchas en el camino".

El medioambiente ha tenido un gran impulso tanto desde el punto de vista regulatorio como del punto de vista de adaptación de los criterios de inversión. En esta línea, ha explicado que "no nos podemos olvidar la S porque al final esto va de planeta, pero en este vivimos personas y cuando hacemos inversiones lo que estamos mirando a largo plazo y lo que tenemos que pensar es en que entorno vamos a tener que vivir con esos rendimientos que hemos esperado a lo largo del tiempo".

Respecto a la perspectiva de que las inversiones sostenibles son más rentables que las que no son, ha explicado que "depende del entono y lo estamos mirando en el corte plazo y si miramos una inversión en el corto plazo se convierte en especulación. Al final tienes que intentar conocer el máximo de una compañía no para el rendimiento a corto sino para el rendimiento a largo plazo".

Y ha añadido que "es cierto que en el año 2020 hemos tenido sectores que se han comportado de forma muy regular con lo que serían patrones de macroeconomía, pero no podemos quedar en ese periodo corto de tiempo". Con todo, ha remarcado que "creo que sí, son tan rentables las sostenibles como las no sostenibles, pero tenemos que mirar el medio plazo y sobre todo porque en el futuro no vamos a diferenciar entre sostenibles y no sostenibles porque solo va a haber sostenibles".