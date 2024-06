Abascal dice que Sánchez pisotea la Constitución en la amnistía: 'Es un golpe de Estado desde la Moncloa'

Santiago Abascal ha protagonizado un acto de campaña en la icónica plaza del Teatro Romea de Murcia, bajo un sol de justicia, para pedir el apoyo a Vox el próximo 9 de junio, para que los partidos "patriotas y conservadores" ganen peso en la "Europa de las naciones soberanas", para frenar el pacto verde o la Agenda 2030. Esas han sido las palabras que han jalonado el discurso de Jorge Buxadé, cabeza de lista de la formación de ultraderecha para las elecciones europeas, y que Abascal ha dado por buenas cuando ha cerrado el acto en la capital del Segura.

De hecho, el líder de Vox ha recogido el testigo del discurso de su telonero, Buxadé, insistiendo en esa misma idea de cara al 9-J: los españoles deben votar a su partido para seguir la tendencia de otros estados europeos. "Hungría es un país soberano que defiende sus fronteras y a sus niños", según ha resaltado Abascal, poniendo como ejemplo de la hoja de ruta que debe seguir la Unión Europea, a las políticas homófobas y contra la inmigración del primer ministro húngaro: el ultranacionalista Viktor Orbán.

"¿Por qué insultan a Viktor Orbán en Hungría que es nuestro aliado? Porque no acepta un solo inmigrante", tal y como ha criticado el presidente de Vox, en alusión al mensaje que está lanzando el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para movilizar el voto de izquierdas durante la campaña de las europeas, como dique de contención de la "internacional ultraderechista" -en palabras de Sánchez.

"Insultan a Trump, gobernará, insultan a Marie Le Pen, gobernará, insultaron a Giorgia Meloni, y ya gobierna. "Esos son nuestros aliados". "Nosotros no nos avergonzamos de nuestros aliados internacionales". según ha proseguido Abascal, antes de asegurar que esos mensajes solo buscan desviar la atención del 'caso Koldo'. "No saben lo que hacer para tapar su corrupción política y económica".

El presidente de Vox ha insistido en que su partido concurre a los comicios europeos para potenciar sus lazos con Italia, Hungría, o con la Francia de Le Pen, lo que Jorge Buxadé ha definido en su discurso como "el acta fundacional de una nueva Europa". Prueba de ello es que Santiago Abascal no ha dudado en afirmar que Vox apuesta por "más muros y menos moros que no respetan a las mujeres", por "más educación y menos adoctrinamiento en las escuelas" o por acabar con las "chorradas progres".

Un grupo de asistentes al mitin de Santiago Abascal celebrado en Murcia, este domingo, en la plaza del Teatro Romea. Badía

Santiago Abascal también ha aprovechado su presencia en Murcia, una comunidad marcada por la actividad agraria, para denunciar que "Marruecos inunda nuestros mercados" y para comprometerse con los agricultores a que haya "más producto nacional" en la UE.

El discurso del presidente de Vox, por momentos racista, también ha buscado marcar distancias con el Partido Popular. Primero, al afirmar que en el PP "han votado contra nuestra soberanía alimenticia" y solo "está para debates superficiales" porque no rechaza la Agenda 2030. En segundo lugar, al minusvalorar el peso político de Alberto Núñez Feijóo en Europa: "Ursula von der Leyen debe ser la jefa de Feijóo".

Todo ello, le ha llevado a presentar a su partido como única opción para el votante del espectro político de la derecha: "En la campaña os vais a encontrar a un Vox comprometido. No vamos a dar un paso atrás, nosotros no somos el Partido Popular, no nos asusta el PSOE. Vais a ver a un Vox comprometido con el campo, con el agua para todos los españoles, con la industria...", según ha ido enumerando.

Investidura en Cataluña

Abascal también ha reprochado al PP de Alberto Núñez Feijóo cómo ha cambiado su discurso, contra la ley de Amnistía, durante el inicio de la campaña para los comicios europeos: "¿Por qué el Partido Popular no ha dicho nada de la amnistía en las elecciones catalanas?" La ley de Amnistía aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, se ha convertido en una parte destacada de la intervención del presidente de Vox, debido a que ha lanzado duras críticas al PSOE. En una de ellas, Abascal ha alertado del "desafío golpista" que plantea la aprobación de esa norma.

"Este Gobierno acaba de aprobar una ley para comprar una investidura", tal y como ha afirmado Santiago Abascal, dejando caer que lo ocurrido este jueves en la Cámara Baja, es una contraprestación para que el socialista Salvador Illa sea investido presidente en Cataluña, con el apoyo de "los delincuentes amigos del gobierno", como el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont. "La Constitución ha sido pisoteada", según ha denunciado, antes de afirmar que desde la Moncloa se ha iniciado un "golpe de Estado".