Page reprocha al PSOE no apoyar el fondo de nivelación para Castilla-La Mancha y las regiones infrafinanciadas

Nuevo reproche del presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a su partido. En un discurso este jueves en las Cortes autonómicas, Page ha lamentado que el PSOE no apoyara esta semana en el Senado la propuesta de creación de un fondo de nivelación para el periodo 2024-2027 para Castilla-La Mancha y las otras tres regiones infrafinanciadas, es decir, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana.

En esa propuesta, acordada en forma de enmienda transaccional por parte del PP, Compromís, ERC, Bildu y Junts, se plantea también el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados en estas comunidades autónomas así como la creación de un mecanismo de compensación.

Page ha calificado como "curiosa" la nómina de grupos políticos que han apoyado esta iniciativa aprobada en el Senado, con la que, en todo caso, manifestó su acuerdo. El presidente de Castilla-La Mancha ha exigido, en este sentido, que la resolución de la Cámara Alta se cumpla por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, "porque además es de justicia", a pesar de que "lamentablemente" no fue apoyada por el PSOE.

Financiación

El presidente autonómico ha expuesto que si las autonomías tienen "los mismos problemas", parece "bastante lógico" que aporten las mismas soluciones. "Y eso al final, en buena medida, pasa también por la financiación", ha dicho Page.

"No tenemos lo que queremos, pero si no nos defendiéramos y no alzáramos la voz sería mucho peor todavía. Y por eso hoy quiero aprovechar aquí y felicitarme de una aprobación en la que, lamentablemente, mi grupo político no participó", ha concluido el líder de los socialistas castellano-manchegos.

En la resolución aprobada en el Senado, se insta al Gobierno central a habilitar un fondo de nivelación transitoria y que se implante este mismo año, llevando a cabo las modificaciones normativas y presupuestarias necesarias.

315 millones

La moción, que fue aprobada por 149 votos a favor, 93 en contra y 20 abstenciones, insta también al Gobierno a reformar "de manera urgente" el actual sistema de financiación autonómica.

Como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el fondo de compensación que reclama Castilla-La Mancha por ser una de las cuatro comunidades infrafinanciadas con el actual sistema de financiación autonómica ascendería a unos 315 millones de euros.

Castilla-La Mancha, junto con Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana están dando la batalla por un sistema de financiación autonómica más justo e igualitario en el nuevo modelo que diseña el Gobierno central.

El valor del acuerdo

Por otro lado, García-Page ha ensalzado en las Cortes el valor de acordar, después de que PSOE y PP hayan consensuado el texto del nuevo Estatuto de Autonomía, y se ha preguntado si alguien se prestará a imitarlo en España.

En su intervención en el pleno, con la que se ha cerrado el debate parlamentario sobre el Estatuto de Autonomía, García-Page ha reprochado que haya quien "ataca por sistema" el acuerdo y que se considere que el "simple hecho de que PSOE y PP hablen es una traición, un aquelarre", si bien ha opinado que esa actitud es "propio de una parodia como la que se vive en al política nacional".

"Siempre será mejor avanzar con acuerdos que sin ellos", ha considerado el presidente castellano-manchego que también ha reconocido y agradecido el trabajo del presidente del PP regional, Paco Núñez, porque "es algo esencial en la democracia y esencial para obtener mañana una importante confianza de la gente estar a la altura de lo que reclaman los políticos".

A su juicio, si en el país "hay una dificultad para la esperanza, para el futuro, es la cantidad de puentes que se han roto entre unos y otros" y de hecho ha considerado que si hay algo que impida avanzar más deprisa es "la ruptura absoluta del concepto positivo de acordar".