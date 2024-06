La Policia Nacional avisa: el gran riesgo que corres todos los días con el Bluetooth de tu móvil y cómo evitarlo

A medida que los usuarios han empezado a utilizar el móvil para cada vez más cosas, este ha pasado a ser un elemento bastante atractivo para los ciberdelincuentes. En España es bastante habitual utilizar el smartphone para tareas como enviar dinero por Bizum, verificar el inicio de sesión en cuentas de correo e incluso hacer trámites con la administración pública a través de apps como Carpeta Ciudadana.

Por este motivo, es de suma importancia tomar ciertas precauciones para evitar que los ciberdelincuentes accedan a nuestro teléfono o puedan ver cualquier tipo de información privada. Por lo general, tratan de hacerlo mediante llamadas engañosas fingiendo ser otras personas, pero se han encontrado aún más métodos.

Con la llegada y generalización de los smartwatches, auriculares inalámbricos, anillos inteligentes y demás accesorios, son bastantes los usuarios que se suelen dejar la conexión Bluetooth encendida durante todo el día, algo que según informa la policía puede ser peligroso.

El peligro del Bluetooth

La policía está advirtiendo a los usuarios mediante su cuenta de TikTok del gran peligro que puedes suponer dejar el bluetooth encendido durante todo el día si no estamos atentos. Y es que, se tienen noticias sobre un nuevo intento de ver ataque que utiliza la conexión Bluetooth para acceder a nuestros datos.

Para ello, los ciberdelincuentes cambian el nombre que muestra su ordenador o móvil para que parezca un accesorio y luego solicitar el emparejamiento con nuestro dispositivo y de esta manera robar nuestra información. Con conocimientos avanzados sobre el análisis de esta información, pueden llegar a sacar contraseñas y otros datos relevantes que pueden ayudarles a robarnos más información.

Si se pulsa en aceptar, básicamente se le estará dando acceso a una gran cantidad de datos en bruto que se almacenan en nuestro dispositivo. Esto es algo que algunas personas hacen por inercia cuando les salta un aviso, y puede ser bastante peligroso, por lo que hay que estar muy atento en este sentido. Esta técnica se llama bluesnarfing.

Para evitar que esto nos suceda no es estrictamente necesario tener el bluetooth apagado siempre, es la mejor opción. Sin embargo, bastará con estar atentos y no aceptar ningún emparejamiento que nosotros mismos no hayamos iniciado con otro dispositivo. Si estamos por la calle, un aeropuerto o incluso en nuestro hogar y llega una solicitud de emparejamiento que no hayamos puesto en marcha nosotros, no hay que darle a aceptar bajo ningún concepto.