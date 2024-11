Soy experto en tecnología y esto es lo que hago en WhatsApp para que no me escriban desde números desconocidos

Las aplicaciones de mensajería instantánea son quizá la opción más barata y cómoda en España de mantener una conversación a través del móvil. WhatsApp y Telegram son algunas de las más utilizadas, aunque existen otras alternativas, como la app española Xattering o los Mensajes de Google con RCS.

A pesar de esto, la app de meta es la más utilizada en nuestro país, y ha evolucionado mucho con el paso de los años, incluyendo una gran cantidad de funciones relacionadas tanto con el propio uso de la aplicación como con la privacidad y seguridad de los usuarios. Es una prioridad para muchas compañías, en especial tras ver la gran cantidad de delitos de ciberestafa que se producen.

De la misma manera, estos cada vez son más conscientes de los peligros que puede suponer compartir la fotografía de perfil, estados u otra información con desconocidos que puedan acceder a ella sin estar guardados en nuestra agenda. Por suerte, existen diferentes métodos para ocultar esta información al resto de personas, ya las tengamos o no tengamos agregadas.

Al fin y al cabo, no todo el mundo con el que hablamos por WhatsApp o que tenemos agregado como contacto es alguien de confianza, sino que hay muchas situaciones en las que, sea un número conocido o no, hablamos con personas con las que no tenemos confianza para algunas situaciones, como que vean los estados que subimos a la plataforma cada semana.

WhatsApp ha mejorado notablemente su catálogo de opciones con el paso de los años, y esta es una fantástica noticia para aquellas personas a las que le gusta mantener su privacidad a salvo de personas poco conocidas.

Ocultar información

La aplicación cuenta con una serie de opciones de privacidad que hacen que cada usuario tenga la capacidad de decidir qué elementos de su cuenta quiere dejar a la vista de todo el mundo. O si, por el contrario, quiere limitar su actividad para que nadie que no tenga en la lista de contactos pueda verla.

Es posible ocultar toda esta información desde el apartado de configuración de la app. En este habrá que acceder a Privacidad, y una vez allí se podrá elegir quién puede ver nuestro contenido. En este apartado no solo se incluyen la fotografía de perfil y los estados, sino que también será posible decidir sobre la visibilidad de la hora de última conexión y del En línea.

De la misma forma, también es posible desactivar las confirmaciones de lectura para que la persona con la que se esté hablando no pueda saber si hemos leído el mensaje o no. Hay que tener en cuenta que desactivando esta opción, se dejarán de ver las confirmaciones de lectura de otras personas.

Dentro de cada apartado se puede elegir que vea la información, todo el mundo, solo los contactos, incluso es posible hacer que la información sea visible para todos los contactos, excepto para algunos en particular que habrá que elegir manualmente. También es posible establecer estas opciones para que nadie pueda ver esta información.

Que no te puedan añadir

Hay ocasiones en las que, si no se tiene cuidado, es posible verse incluido en algunos grupos en los que no se tiene interés en absoluto. Y esto es aún peor cuando la persona que nos incluye en dicho grupo ni siquiera está entre nuestros contactos. Esta misma sección de privacidad guarda algunas características gracias a las cuales es posible evitar que otras personas nos incluyan en conversaciones grupales.

De hecho, solo habrá que bajar hasta el apartado en el que dice Grupos, y una vez allí seleccionar la opción de Mis contactos, pudiendo incluso poner una persona como excepción, que aunque esté en nuestros contactos, no nos podrá añadir a ningún grupo. De esta forma, para poder añadirnos, tendremos que dar primero nuestro permiso y que quitemos esta característica antes de que nos puedan meter.

El apartado que está justo encima recibe el nombre de Llamadas, y gracias a este vamos a poder bloquear automáticamente las llamadas entrantes de WhatsApp que provienen de un número desconocido. De esta manera, si alguien quiere hablar con nosotros por teléfono, tendrá que llevar a cabo una llamada normal o bien estar en nuestra lista de contactos.

Al final de esta sección, se encuentra un apartado que la compañía ha introducido en los últimos tiempos y que recibe el nombre de Revisión de privacidad. En esencia, se trata de una lista de configuraciones que la app te deja comprobar reunidas en el mismo apartado. Sus títulos son más sencillos de entender que en la propia sección de Ajustes, y puede ayudar a que muchos usuarios sean capaces de entender la configuración de una manera más simple.