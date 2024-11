Este es el próximo móvil revolucionario de Samsung: así quiere vencer a Huawei

El 2025 va a ser el año del renacimiento de Samsung. Después de varias generaciones de mucha evolución pero pocos cambios notables en sus móviles, la compañía parece haberse dado cuenta del peligro de quedarse atrás en innovación tecnológica. El lanzamiento del Galaxy Z Fold Special Edition es un recordatorio de que Samsung sigue siendo la pionera en móviles plegables, pero eso será sólo el principio.

A lo largo de los próximos meses, se espera que Samsung lance varios dispositivos; y aunque no se esperan grandes cambios en los Galaxy S25 que serán presentados en enero, a partir de entonces llegarán muchas sorpresas, como un Galaxy S25 Special Edition más fino y ligero.

Otra sorpresa que puede sorprender incluso a los más fanáticos es el primer plegable triple de Samsung. Este nuevo modelo ya se rumoreaba desde hace meses, pero ahora tenemos la mejor prueba de su existencia, con una patente (pdf) que ha sido otorgada este mismo mes a Samsung y que detalla la tecnología necesaria para crear un dispositivo como este.

En esta ocasión, Samsung no llegará primero a este nuevo formato. Huawei ya lanzó un plegable triple el pasado mes de septiembre, y está disfrutando de un gran éxito en China pese a su elevado precio. Sin embargo, Samsung tiene varios ases en la manga que pueden hacer que su alternativa sea incluso más exitosa, y la patente describe uno de ellos.

En la patente, Samsung no habla tanto del concepto de plegable triple, sino en cómo conseguir crear uno sin sacrificios en la integridad estructural. En otras palabras, Samsung quiere ofrecer un dispositivo más resistente y que aguante mejor el uso constante, especialmente el proceso de abrir y cerrar la pantalla flexible.

Los plegables triples tienen dos conjuntos de bisagras, en vez de sólo uno como los plegables 'convencionales' como el Galaxy Z Fold 6; de esta manera, es posible usar el móvil en tres configuraciones diferentes, siendo la última una enorme pantalla como la de una tablet. Sin embargo, eso también significa que el usuario tiene que abrir y cerrar las bisagras más veces para disfrutar de toda la experiencia.

La patente describe métodos para minimizar el desgaste en la pantalla provocado por el uso constante, lo que debería traducirse en una pantalla que dura más y que no sufre de las temidas 'arrugas'. Esto también se traduce en una mejora en la experiencia, ya que el usuario no tiene que aplicar una fuerza excesiva para abrir la pantalla, que pueda producir daños. Samsung afirma haber conseguido esto con un chasis de acero inoxidable o cristal con capas adhesivas integradas. También integra un 'escudo' bajo la pantalla para evitar la entrada de objetos extraños, por lo que el plegable podría contar con algún tipo de certificación IP de resistencia al agua o al polvo.

Todo eso ya sería una mejora notable respecto al Huawei Mate XT; una de las mayores críticas que ha recibido el plegable triple se encuentra precisamente en su fragilidad, ya que el fabricante chino ha dado prioridad a un cuerpo fino que no moleste cuando esté completamente cerrado. Sin embargo, eso significa que si no tenemos cuidado, es muy fácil romper este dispositivo de 2.500 euros al cambio. Samsung probablemente querrá demostrar que su plegable triple es más resistente. Otra ventaja de Samsung es que este nuevo dispositivo podría ser lanzado en todo el mundo, a diferencia del Mate XT, que por ahora no ha salido de China (aunque hay planes para lanzarlo en España).