Estos son los nuevos móviles premium de Samsung: la última filtración revela cambios y cómo serán las fundas

Parece mentira, pero dentro de muy poco los Galaxy S25 llegarán al mercado. La nueva estrategia de Samsung, estrenada con los Galaxy S24, adelantó el lanzamiento de sus móviles 'premium' para enfrentarse de manera más directa contra sus grandes rivales, los iPhone y los Google Pixel. Eso también significa que las filtraciones de la siguiente generación están llegando antes que nunca.

Ya tenemos una idea muy clara de cómo serán los Galaxy S25, pero por si quedase alguna duda, ahora Roland Quandt en X ha publicado unas nuevas fotografías de la gama completa. La filtración parece provenir de un fabricante de carcasas, ya que muestran la parte frontal de todos los dispositivos, además de cómo serán las carcasas transparentes; aunque la filtración no revela el nombre de la marca, tal vez para evitar repercusiones.

Las imágenes confirman los rumores que se habían publicado hasta ahora: que los Galaxy S25 no supondrán un enorme cambio respecto a la generación anterior, al menos en lo que respecta al diseño. Sabemos que en el interior, todos los modelos contarán con el nuevo Snapdragon 8 Elite, lo que inmediatamente los colocarán entre los móviles más potentes del mercado; pero aparte de eso no debería haber muchas novedades, y Samsung se centrará en Galaxy AI y nuevas funciones para atraer al público.

Galaxy S25, S25 Plus y S25 Ultra en imágenes filtradas con carcasas transparentes Roland Quandt | X El Androide Libre

Las fotos muestran un Galaxy S25 y un Galaxy S25 Plus que se pueden confundir con el Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus, respectivamente, con el mismo conjunto de cámaras en la trasera y el mismo diseño general. Donde encontraremos más diferencias es en el modelo Ultra, que es el único que adopta un nuevo diseño respecto a la generación anterior, aunque no sea muy diferente.

La foto confirma que el Galaxy S25 Ultra tendrá unas esquinas más redondeadas, alejándose del diseño cuadrado que hasta ahora han tenido los Ultra y que heredaron de los Galaxy Note. El nuevo diseño vendrá con un tamaño menor, pero sin sacrificar pantalla; es simplemente que Samsung ha conseguido avances en la producción que permitirán crear un móvil grande más ergonómico. De esta manera, el modelo Ultra se parecerá un poco más al resto de la gama, y no como hasta ahora que parecía de una gama diferente; aún así, sigue siendo reconocible frente al Galaxy S25 básico y el modelo Plus.

Aunque estas parecen pocas novedades, especialmente en comparación con lo que otras marcas han presentado o van a presentar, es porque Samsung también lanzaría una "edición especial" del Galaxy S25 en el segundo trimestre del año. La última filtración revela la existencia de un Galaxy S25 Special Edition más fino, ligero y con un diseño diferente, que supondría un adelanto de los avances que traerán las próximas generaciones.