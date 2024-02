He probado los Samsung Galaxy S24 y S24+: los smartphones de gama alta con la IA por bandera

El análisis hecho en EL ESPAÑOL - El Androide Libre del Galaxy S24 Ultra de Samsung dejó claro que pocos móviles van a poder superar al modelo top de esta serie, pero tanto el Galaxy S24 como el S24+ guardan algunas sorpresas muy interesantes para no tener que irse a otras marcas cuando se prefiere un móvil de menor tamaño o no se quiere hacer un desembolso mayor.

La gran razón de ser de estos dos móviles es que, aparte de disfrutar de las ventajas del hardware de dos terminales premium, se cuenta con las características de inteligencia artificial de Galaxy AI sin tener que pasar por los 1.459 euros que cuesta el S24 Ultra (variante de 256 + 12 GB). El Galaxy S24 en su configuración de 256 + 8 GB llega a los 969 euros, mientras que el modelo plus alcanza los 1.159 euros en la variante de 256 + 12 GB.

Con el precio de cada uno de los modelos de la serie en la mano, es más fácil enfocar lo que ofrece cada uno al usuario que busca lo mejor en la fotografía, hardware, software y autonomía; sin olvidarse uno de todas esas capacidades de IA para traducción simultánea de llamadas, modo intérprete, asistencia en notas o traducción de los chats de WhatsApp y otras apps soportadas.

El Samsung Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

La IA es la mejor excusa para caer rendido ante cualquiera de estos dos modelos, pero cada uno se distingue por sus propias cualidades. En un primer vistazo, el modelo base, el S24, es un smartphone compacto y bien bonito que se deja querer rápidamente, pero si se desea tener un poco más de pantalla (y otras virtudes), el S24+ le va a la par para ofrecer una radiante experiencia sin tener que guardar en el bolsillo un móvil de grandes dimensiones (como ocurre con el S24 Ultra).

Es en la fotografía donde existe la gran diferencia entre los dos modelos y el hermano mayor, ya que en ambos se ha prescindido de la cámara de 200 Mpx y el teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 5x, aunque a rasgos generales ofrecen una fotografía que sobresale (un poco más en S24+ debido al procesado de imágenes), incluso con esas opciones para la edición de fotos o vídeos; que por cierto, una maravilla la posibilidad de aplicar cámara lenta instantánea.

El Samsung Galaxy S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

Y como no, todo lo que está vinculado a Samsung desde hace años en torno a la calidad, rendimiento y detalles está más que presente, y casi se puede decir más que nunca. Hay que apreciar la rapidez con la que el gigante tecnológico ha integrado las funcionalidades IA en su nueva serie (en poco más de un año) para que tampoco se olvide de esas especificaciones que se exigen a una compañía que da mucho más que otras, al nivel de los flagship.

Lo único que se le puede recriminar a Samsung es que no haya usado en ninguno el cristal de protección Gorilla Glass Armor visto en el Galaxy S24 Ultra, que es simplemente una maravilla o proeza tecnológica al ser capaz de reducir el reflejo, incluso de la luz directa del sol; y sí, una especificación a la que Samsung no ha dado mucho revuelo en el S24 Ultra, pero que cuando se usa, uno ya no puede usar otro smartphone sin ella.

Diseño

En el diseño, ambos móviles tienen un aspecto similar a los iPhone 15, al menos en la pantalla plana y ese marco metálico. Unas esquinas no tan redondeadas para una pantalla bien plana que se deja lucir. Para entender mejor a cada uno, estas son sus dimensiones y pesos:

Galaxy S24 : 147,0 x 70,6 x 7,6 mm y un peso de 167 g.

: 147,0 x 70,6 x 7,6 mm y un peso de 167 g. Galaxy S24+: 158,5 x 75,9 x 7,7 mm con un peso de 196 g.

Los dos Galaxy S24 juntos Manuel Ramírez El Androide libre

Unas cifras que muestran bien lo compacto y pequeño del Galaxy S24 para convertirlo en un móvil bien especial; sobre todo para el usuario que busca lo mejor en especificaciones, pero sin que ocupe mucho espacio en el bolsillo de su pantalón o bolso.

El S24+ sí que se acerca más al smartphone típico para seguir respetando las líneas de diseño del Galaxy S24. Y es que la diferencia entre el tamaño del S24 con el S24+ es bastante menor que la del modelo Plus con el Ultra, así se puede entender que destaque más el hermano menor para que en nuestro caso nos haya gustado incluso un poquito más.

Pantalla

En las pantallas empiezan a aparecer importantes diferencias entre ambos, pero los dos cuentan con la tecnología Dynamic AMOLED 2X. El Galaxy S24 se queda en las 6,2 pulgadas con una resolución de 2.340 x 1.080 (FHD+) y el S24+ llega a las 6,7 pulgadas para una resolución Quad HD+ (3.120 x 1.440).

Y en este caso, según el tamaño compacto del primero, que tuviera QHD+ elevaría su precio y tampoco se apreciaría mucho la diferencia al ser su pantalla más pequeña. Sobre el resto de especificaciones, a destacar los 120 Hz de tasa de refresco, el HDR10+ y un pico de brillo de 2.600 nits para ambos terminales Android.

El Samsung Galaxy S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

Lo que se echa de menos es Corning Gorilla Armor que vuelve opaca la pantalla del Galaxy S24 Ultra (volvemos a recordarlo por la maravilla que es), y bien que se nota cuando incide la luz directa del sol. En el S24 y S24+ se utiliza para el frontal Gorilla Glass Victus 2 que sigue ofreciendo una gran experiencia para la resistencia de la pantalla, aunque lo dicho sobre Armor y ese paso gigantesco dado por Samsung con el modelo Ultra.

Potencia

Y en las partes internas hay claras diferencias de los dos Galaxy frente al hermano mayor, sobre todo en el chip usado. Aquí la jugada de Samsung es volver de nuevo a su propio chip con el Exynos 2400 que en nuestra experiencia sí que se ha sobrecalentado en algún momento.

El Samsung Galaxy S24 y S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

Si por lo que fuera uno está buscando el chip Snapdragon de Qualcomm usado en cualquiera de los Galaxy S23 del año pasado, va a tener que mirar al modelo Galaxy S24 Ultra. Es esta la configuración de chips para los tres modelos con la que va a jugar desde ahora la compañía coreana, sobre todo porque es un chip, el Exynos 2400, que cumple tanto en rendimiento como en eficiencia energética, aunque se calienta más de la cuenta en ciertas ocasiones.

En torno al uso de recursos por parte de la inteligencia artificial de Galaxy AI (hay algunas capacidades IA que se pueden procesar usando el hardware del móvil), también cumple el Exynos 2400 y en el uso dado no ha resultado en una falta de eficacia o algún tipo de problema.

El Samsung Galaxy S24 y S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

En términos de rendimiento, el Galaxy S24+ recibe una puntuación de 1.772.199 puntos en AnTuTu frente a los 1.534.748 del S23 Ultra. Como no, es un terminal con un chip más actual, aunque donde sí gana el Snapdragon 8 Gen 2 del S23 Ultra es en la eficiencia en la temperatura que toma cuando se le pone a prueba: solo aumenta 8,6 grados. El S24 Plus alcanza los 14,5 grados para casi doblar. Y es justamente esta la razón por la que los chips Snapdragon son mejores que los Exynos.

Rendimiento fotográfico

Ambos ofrecen una gran experiencia en la fotografía, pero el S24+ mejora en algunos aspectos como en el rango dinámico, estabilidad de las fotos y su nitidez; al menos en las pruebas llevadas a cabo en la actualización de One UI 6.1 de febrero de 2024; como Samsung suele incluir mejoras en la primera o segunda actualización que reciben al poco de ser lanzados, quizás esas diferencias sean menores para igualar la del S24 a la del Plus.

Imagen de los dos Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

Antes de recoger alguna de las experiencias dadas, estas son las cámaras que montan ambos para ser prácticamente idénticas. Las diferencias que se han encontrado se deben al procesado hecho por el algoritmo que utiliza en cada uno de los modelos:

Cámara principal de 50 Mpx | f/1,8 | Dual Pixel PDAF | OIS.

| f/1,8 | Dual Pixel PDAF | OIS. Telefoto de 10 Mpx | f/2,4 | PDAF | OIS | zoom óptico 3x.

| f/2,4 | PDAF | OIS | zoom óptico 3x. Ultra gran angular de 12 Mpx | f/2,2 | 120˚ | 1.4µm.

| f/2,2 | 120˚ | 1.4µm. Frontal de 12 Mpx | f/2,2 | 26 mm (angular) | Dual Pixel PDAF.

Las cámaras del Samsung Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

Ambos se diferencian notoriamente frente a las cámaras del Galaxy S24 Ultra que puede alardear de una principal de 200 Mpx, un teleobjetivo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico de 5x, un telefoto de 10 Mpx con zoom óptico de 3x y una ultra gran angular de 12 Mpx (estas dos últimas son idénticas).

De aquí, que desde la app de cámara de los Galaxy S24 y S24+ no aparezca el modo de disparo de 200 Mpx (que eleva exponencialmente el tamaño de cada foto al contar con una mayor cantidad de datos de la imagen). Los dos disponibles son el 12 MP y 50 MP.

El S24+ no sobresatura algunas escenas en que las condiciones de luz no son las de un día de plena luz, y justamente se puede comparar una y otra fotogalería con muchas de las fotos tomadas a la misma hora. El S24+ recoge mejor la luz real y el S24 algunas veces la modifica para que sea un poco irreal (sobre todo en las escenas más complicadas por la escasa o la exagerada luz proveniente de distintas fuentes lumínicas); se vuelve a lo dicho, están sus diferencias (aunque esperamos que en alguna actualización Samsung incluya mejoras en el S24).

Para explicar mejor la experiencia fotográfica del S24+: es como si fuera más completa en todas sus vertientes como la gran angular, la nocturna o como capta esa luz tan especial del atardecer. En cambio,el S24 podría acercarse más a la fotografía que se saca con el Z Flip 5, pero con la gran diferencia de un número mayor de sensores y esa capacidad para el telefoto.

Todo lo dicho en este apartado se refleja en la fotogalería de ambos para las capturas hechas en la Puerta del Sol en Madrid. En la fotografía nocturna se comportan bien ambos móviles, pero el S24+ destaca de nuevo para que sea bien complicado realizar una foto 'mala' (de hecho, para elegir las mejores para esta fotogalería se han tenido que borrar más del S24 que del S24+).

Se puede medir de nuevo en las fotos tomadas en la plaza de Callao en Madrid donde la fluorescencia proveniente desde distinas fuentes de luz hace su gran presencia para dejar bien claras las diferencias en la fotografía nocturna de ambos móviles.

Las cámaras del Samsung Galaxy S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

En la fotografía con la frontal, sucede lo mismo con un poco más de calidad en el modelo plus frente al normal. De todas formas, se puede entender que en este caso Samsung haya querido elevar un poco la calidad para que las diferencias en precio y en nombre estén ahí.

Hay un detalle para ambos móviles que se recomienda desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre: al tomar las fotos nocturnas es mejor esperar un segundo o dos antes de capturar la foto, ya que mejorará la iluminación de la escena en los dos.

El Samsung Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

Finalmente, el apartado del vídeo para seguir dando cuenta de una gran capacidad y ofrecer el mismo rango de resoluciones y fotogramas por segundo. Ambos también graban en HDR10+ tanto con la cámara principal como con la frontal. Queda así:

Grabación de vídeo de ambos modelos con la cámara trasera: 8K a 24 / 30 FPS, 4K a 30 / 60 PFS, 1080p a 30 / 60 / 240 FPS.

Grabación de vídeo con la frontal: 4K a 30 / 60 FPS y 1080p a 30 FPS.

Galaxy AI en los S24 y S24+

Esta serie estrena una serie de funciones basadas en la inteligencia artificial generativa y muestra la rapidez que se ha tomado Samsung para hacerlas llegar a los propietarios de sus móviles top. Y lo mejor de todo es que en un año ha sido capaz de implementarlas para que sean realmente útiles.

No todos los usuarios van a usar cada una de estas funciones, ya que hay algunas relacionadas con la traducción del idioma, pero todo aquel que viaje, ya sea por trabajo o por ocio, va a saber exprimir todo el jugo de Galaxy AI. Traducción instantánea de llamadas de voz, modo intérprete con la pantalla dividida y chats de WhatsApp traducidos (se da soporte a otras apps de chat) son tres recursos excelentes para usar cuando uno se encuentra fuera de su país.

Imagen con las funciones de Galaxy AI en el Galaxy S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

Fuera de esté ámbito, la asistencia en la creación de notas es otra de las mejores experiencias de Galaxy AI. Por ejemplo, se puede teclear rápidamente la lista de la compra y al pulsar sobre el botón de IA, el texto se formatea, se resume y se corrige la ortografía de forma automática.

Aquí es donde la IA sí hace que el usuario sea más productivo o presente mejor esas notas, ya que al formatear la lista de la compra, la dejará lista sin errores ortográficos como si se hiciera la presentación de un trabajo para la universidad.

Imagen del modo intérprete del Samsung Galaxy S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

Es justo la esencia de las funciones IA de Galaxy AI en la serie Galaxy S24. El usuario se dedica a hacer un brainstorming o tormenta de ideas para que la IA se encargue de resumirlas, categorizarlas, corregirlas y presentarlas en un formato sencillo y claro ¿Cuánto se ha tardado en dejar un documento listo para su presentación? Segundos. Se tarda más tiempo en pensar y crear las ideas para el cumpleaños del peque, la boda o lo necesario para irse de viaje, que el tiempo usado por la IA para procesar todas esas funciones con el botón mágico de Galaxy AI.

Tampoco hay olvidarse de otras funciones IA de Galaxy AI, como la asistencia en una página web para que realice un resumen rápido o la transcripción de grabaciones, pero su uso dependerá de la necesidad especial del usuario. El común, prácticamente no las necesitará, pero siempre estarán ahí.

Los wallpaper se pueden generar con IA a través de prompts de texto en el Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

El mayor desafío al que se enfrenta Samsung y otras compañías, es que las funciones basadas en la inteligencia artificial ofrezcan un valor al usuario común, no al profesional o el que tenga un tipo de entretenimiento o de ocio como viajar. Ahora esperemos que para el próximo año traiga alguna de esas funciones para el usuario común tipo cámara lenta instantánea o el rodea para buscar.

Unas funciones de IA que no tardarán en pasar por un modelo de suscripción en unos años, pero lo dicho, si no aportan valor al usuario común, quedarán como de nicho y a bien seguro que se notará en el número de suscripciones mensuales de Galaxy AI.

Capa personalizada

Aunque Samsung se ha dedicado en cuerpo y alma en incluir novedades de inteligencia artificial, tampoco ha dejado de lado mejorar algunos aspectos bien importantes como la edición fotográfica o la llegada de un nuevo gesto para buscar todo lo que aparezca en pantalla.

One UI sigue recibiendo mejoras cada año bien importantes y a diferencia de las versiones de Android, en las que algunas veces se echa de menos mejoras sustanciales, hace que el interés crezca en cada actualización. En One UI 6.1 hay experiencias muy a destacar como la cámara lenta instantánea que, con una simple pulsación prolongada, es capaz de producir vídeos maravillosos para redes sociales.

Imagen de Always On Display con los widgets que se pueden añadir en el Galaxy S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

También ayuda que la fluidez de la pantalla ha mejorado sustancialmente comparada a la del Galaxy S23 Ultra, así que todos los elementos de la interfaz que usen animaciones, permitirán disfrutar de una experiencia visual bien interesante.

Hay que recordar que esta serie recoge la mayor actualización o diferencia frente a la anterior de 2023, así que en el análisis nos centramos desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre en esas características que sí aportan una gran experiencia de usuario.

Imagen de un wallpaper generado con IA en el Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

Y One UI 6.1 tampoco está falto de algunos detalles que aportan su granito de arena, como la capacidad de crear wallpapers únicos con la generación de imágenes con IA (algunas de las fotografías compartidas muestran lo bien que quedan). Ha imitado la función de mostrar el wallpaper en la pantalla AOD (always on Display) de iPhone, que queda muy bien; ah, y ahora se pueden añadir widgets.

Se vuelve a recalcar la cámara lenta instantánea por el gran resultado que da y lo sencillo de su uso: pulsación prolongada para comenzar con el efecto de cámara lenta, se suelta y se pulsa el botón de edición para elegir la velocidad de fotogramas, se da a guardar y listos. En mano un vídeo ideal para redes sociales o para que el grupo de la familia no pare de responder con alegría.

Las distintas categorías para la generación de wallpapers con IA Manuel Ramírez El Androide libre

El gesto de rodea para buscar va a la par en la experiencia intuitiva y sencilla: se dibuja un círculo rodeando lo que se quiera buscar en pantalla después de activar esta función en la barra inferior, y se ofrecerán resultados de búsqueda según lo captado.

El modo de edición de fotos también incluye a la inteligencia artificial con la edición generativa, que permite, entre otras cosas, borrar objetos de las fotos, sustituirlos por otros o simplemente moverlos en otra ubicación de la imagen.

La edición generativa en los Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

Volvemos a lo mismo, de aportar valor al usuario común y en las novedades de One UI 6.1 como capa personalizada, Samsung vuelve a sacar pecho para dejar claro que todos los años se esfuerza en que sus móviles sean mejores; posiblemente otras compañías de renombre no pueden decir lo mismo.

Autonomía

En la autonomía ambos se manejan muy bien y destacan, al menos en la reproducción de YouTube durante bastantes horas, sino muchas. El Galaxy S24 cuenta con una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 25 W (inalámbrica de 15 W e inversa de 4,5 W).

Imagen de la pantalla de batería del Samsung Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

El Galaxy S24+ llega a los 4.900 mAh de batería con el soporte a carga rápida de 45 W con la misma potencia en la inalámbrica y la inversa. Aquí hay diferencias llamativas, aunque entendibles, sobre todo en el S24+ al contar con resolución QHD+, una mayor pantalla y la capacidad de cargar con 45 W.

En nuestras pruebas, el Galaxy S24 se ha comportado de forma excelente para ser una grata sorpresa, ya que reproduciendo vídeos de YouTube durante 4 horas y 53 minutos, solamente ha consumido un total del 23 % de la batería, con lo que queda un 77 % restante. Y aquí da la nota el Exynos 2400 en la eficiencia energética para hacerse destacar. De hecho, en la pantalla de batería después de esas horas viendo vídeos, quedarían 3 días y 3 horas (aunque todo dependerá del uso que se le dé al móvil para reducir esa cifra).

El puerto USB tipo-C del Samsung Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

Por el mismo camino va el Galaxy S24+ con un uso de la pantalla encendida de 6 horas y 5 minutos reproduciendo vídeos de YouTube y consumiendo un 40 % de batería y así quedarse en un 60 %. Y sí, el Galaxy S24+ tira más de la batería que el S24, que sale como vencedor en la autonomía. De todas formas, que quede un 60 % de batería después de 6 horas reproduciendo vídeos es simplemente sobresaliente.

Rendimiento en juegos

Ambos móviles cuentan con un chip de altura como es el Exynos 2400 y en términos de gráficos y rendimientos en juegos juega su papel para que se pueda disfrutar de los mejores juegos Android del momento. Si se suele jugar a los más populares como los de Supercell, tipo Clash Royale o Clash of Clans, el disfrute es a tope.

El Galaxy S24+ con Mighty Doom Manuel Ramírez El Androide libre

Probando Mighty Doom en ambos móviles, el rendimiento es excelente sin interrupciones o posibles ralentizaciones, así que el gaming desde los dos teléfonos móviles es sobresaliente; no cabría esperar que fuese de otra forma al ser dos de sus móviles top del año.

El sonido también es un elemento bien importante gracias a Dolby Atmos y los altavoces estéreo situados en la parte inferior del móvil. El sonido es una maravilla y en este sentido no se ha encontrado ninguna carencia.

¿Me lo compro?

El Galaxy S24+ es un móvil que por tamaño, especificaciones, autonomía y diseño se presenta como la mejor opción cuando uno quiere gastar un poco más y alejarse de los Pixel 8 Pro y compañía. Es decir, que aquí Samsung ha sabido ajustar el precio para ponérselo bien difícil a la competencia.

En cambio, el Galaxy S24 es un móvil que se podría decir como 'muy cuco' y con este concepto se puede entender el precio al que está y por todas las especificaciones, experiencia y demás que otorga. Su tamaño y su gran autonomía son dos de sus mayores diferencias frente al S24+.

Imagen del Samsung Galaxy S24 y Galaxy S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

Ya hemos mencionado que la IA es una de las razones para adquirir ambos, pero cada uno está ubicado en un espacio bien distinto. La diferencia de peso de 29 gramos entre los dos muestra perfectamente las diferencias generales entre uno y otro, y como no, traen consigo esos detalles que en su conjunto aportan gran valor: Bluetooth 5.3, WiFI 6e (aunque el S24+ con WiFi 7), sensor de huellas bajo pantalla, dual SIM y USB Tipo-C 3.2.

Ahora bien, la respuesta a comprarlos o no. Samsung es conocida desde hace años por llevar al máximo el nivel de sus componentes y cuidar cada detalle de cada uno de sus smartphones en este sentido. Es una compañía que se esfuerza en ofrecer mejoras sustanciales cada año.

El Samsung Galaxy S24 Manuel Ramírez El Androide libre

Si ahora se cuenta como gran extra la experiencia de inteligencia artificial de Galaxy AI y se suma la evolución de la capa One UI, se puede decir que se está frente a una de las mejores series lanzadas nunca por el gigante tecnológico.

La respuesta frente a la pregunta es afirmativa, y sí, se recomienda. Son unos smartphones muy capaces que abren la puerta a una gran productividad gracias a una gran variedad de funciones IA, y más si cabe cuando son dos modelos que se actualizarán durante los próximos años con 7 actualizaciones a Android.

El Samsung Galaxy S24+ Manuel Ramírez El Androide libre

Que quizás no recojan todas las próximas experiencias basadas en inteligencia artificial, pero seguirán dando guerra. Justamente la que dan ahora como dos móviles muy bien ubicados para las necesidades y gustos de cada usuario, y a los que se les puede achacar una única cosa: que no tengan Gorilla Glass Armor como protector de la pantalla.

