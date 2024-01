Análisis a fondo del Samsung Galaxy S24 Ultra: así se siente la inteligencia artificial en la palma de la mano

La inteligencia artificial se ha posicionado como la disrupción más grande en el sector tecnológico de los últimos años. Es algo que tienen claro en Samsung y que se ha plasmado en el lanzamiento de una nueva familia de terminales que va a apostar por ella de forma clara. Los Samsung Galaxy S24 Series se anunciaron hace una semana y hemos podido probarlos desde entonces. El más importante de ellos es del que hablaremos hoy, el Samsung Galaxy S24 Ultra.

Se trata del máximo exponente del catálogo de Samsung, un terminal que exteriormente parece no haber cambiado mucho pero que en su interior demuestra que la evolución con respecto al Samsung Galaxy S23 Ultra es notoria, aunque no sea gigantesca. E incluso en lo que a hardware se refiere hay cambios importantes, desde los materiales y acabados al procesador.

El nuevo móvil de Samsung empieza en los 1.479 euros, para la versión de 256 GB. Por 100 euros más, 1.579 euros, se podrá comprar la versión de 512 GB y si se quiere más almacenamiento se podrá optar por la versión de 1 TB, con un precio de 1.819 euros. Todas tienen 12 GB de RAM salvo la última, que sube a los 16 GB.

Más titanio y menos reflejos

El S24 Ultra es el único de los móviles anunciados por Samsung que estrena un nuevo material de construcción. El marco exterior es de titanio, un material que Apple ha puesto de moda en sus iPhone 15 Pro y que el fabricante coreano ha querido usar para mejorar la construcción de su buque insignia. En el modelo elegido el marco no tiene tinte alguno, aunque hay colores que sí que tienen un ligero tratamiento que asemeja el color de dicho marco al de la parte trasera. La unidad de cesión de Samsung es la que tiene el color más parecido al propio titanio sin pintar.

La estética es extremadamente parecida a la de los Ultra de generaciones anteriores, aunque con una diferencia importante. La pantalla ya no es curva, en absoluto, lo que demuestra que Samsung ha dejado ya las pantallas de este tipo sólo para sus plegables, y se suma a Apple en la idea de que los móviles deben tener las pantallas planas. Marcas como Xiaomi o realme aún apuestan por las curvaturas en sus móviles más caros.

Análisis del Samsung Galaxy S24 Ultra Alvarez del Vayo

El agarre del móvil sigue siendo muy parecido al de los modelos anteriores, no tan cómodo como en los Galaxy S de menor precio pero sin llegar a ser un problema tenerlo en la mano mucho tiempo. El titanio, eso sí, no ha aligerado mucho el peso del móvil, algo que se hubiera agradecido.

Pero el mayor cambio en el día a día del exterior del móvil es el nuevo recubrimiento anti reflejos que se le ha dado a la pantalla, que hace que los puntos de luz, como el sol o focos, no molesten. El cambio con respecto al S23 Ultra es muy notorio, y se agradece sobre todo al trabajar en oficinas y en exterior al sol.

Sensores traseros del Samsung Galaxy S24 Ultra Álvarez del Vayo

Por supuesto, se mantiene la resistencia al agua y al polvo IP68 que Samsung lleva años incluyendo en sus modelos de gama alta, así como prestaciones como el doble altavoz o el S-Pen, que no se ha actualiza con respecto al modelo del año pasado. La parte trasera, mate, ayuda ligeramente a que no se queden las huellas marcadas, pero no lo hace ta bien como en otros modelos de otras marcas, que consiguen evitarlas casi por completo.

Fluidez extrema

Este año Samsung ha decidido utilizar diferentes procesadores en los S24 y S24+ y en el S24 Ultra. En los dos primeros el chipset elegido es el Exynos 2400 mientras que en el modelo analizado es el Snapdragon 8 Gen 3. Ya analizamos un smartphone con este procesador y la experiencia no pudo ser mejor. En este caso la sensación es la misma. No ha habido una sola acción ni una sola tarea en la que el móvil no haya respondido instantáneamente.

Samsung Galaxy S24 Ultra Álvarez del Vayo

Las únicas funciones en las que la ejecución no es instantánea son algunas de las relacionadas con inteligencia artificial, pero es comprensible ya que ahí no entra tanto en juego la potencia de la CPU o la GPU como la NPU y, en ocasiones, la computación en la nube. Con todo, hablamos de tareas exigentes como transcribir y traducir una conversación de una hora grabada con la nueva aplicación de grabadora.

Los juegos que hemos probado han funcionado perfectamente, aunque siempre había que poner manualmente los gráficos a un mayor nivel, lo que acababa repercutiendo en la autonomía del móvil, de la que hablaremos más adelante. La multitarea, las funciones de productividad, la gestión de comunicaciones... todo ha funcionado bien.

S-Pen Álvarez del Vayo

En cuanto a las comunicaciones, tenemos algunas de las tecnologías más avanzadas, como Wifi 7, bluetooth 5.3... aunque es cierto que aquí no tenemos antenas a 360º como en otros móviles chinos o bluetooth 5.4. No es que sea algo que se note en el día a día, nada más lejos de la realidad, pero dado que el precio de este modelo es extremadamente alto, se podría pedir que tuviera, sin excepción, las últimas tecnologías.

Más brillo en pantalla

El panel que usa el S24 Ultra es similar al de otros móviles de su categoría. Tenemos una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas y resolución QHD+, con 3120 x 1440 píxeles, con tecnología Dynamic LTPO AMOLED 2X que permite cambiar la tasa de refresco entre 1 y 120 Hz. Además, es compatible con HDR10+.

Pantalla del Samsung Galaxy S24 Ultra Álvarez del Vayo

Pero la prestación estrella es su brillo máximo, de 2600 nits, que permite un uso en exteriores realmente agradable. Este brillo sólo se alcanza en ocasiones puntuales, hace que no haya ni una sola situación en la que se pueda pensar que no es suficiente. Además, a esto se suma el tratamiento anti reflejos del que hemos hablado antes, que realmente mejora la visión con puntos de luz alrededor.

El desbloqueo facial de la pantalla también funciona mejor que en modelos anteriores y, aunque no llega a ser tan rápido como en los móviles chinos, sí que ahora es equiparable en comodidad. Algo parecido pasa con el sensor de huellas, que o es algo más grande o el software de gestión ha mejorado, porque es más rápido y preciso que antes.

Adiós 10x, hola 5x

El año pasado el S23 Ultra llegó con un sistema de cámaras ultra versátil y de gran calidad. Su sensor de 200 Mpx no fue siquiera la estrella, sino su doble sensor zoom y un software de procesado que hizo que se colocara como uno de los mejores móviles del año en este apartado pese a haber sido anunciado meses antes que sus competidores.

Este año Samsung ha realizado algunos cambios en la cámara. El mayor de ellos es la sustitución de un zoom de largo alcance de 10 aumentos por uno de medio alcance de 5 aumentos. El motivo que ha llevado a Samsung a tomar esta decisión es que, en muchas ocasiones, ese 10x era excesivo. Y yo mismo lo he podido comprobar en un viaje a Oporto hace unas semanas.

Alcatraz desde la cámara del Samsung Galaxy S24 Ultra Álvarez del Vayo

Soy el perfil de usuario que valora, y mucho, un teleobjetivo potente. es más, siempre valoro tener dos, uno para retratos y otro para fotos de paisajes y arquitectura. El S23 Ultra fue mi elección el año pasado, pero esta semana he podido comprobar que la opción 3x y 5x del S24 Ultra es mucho mejor. Además, al aumentar el sensor la resolución de 8 a 50 Mpx, se puede usar el mismo para hacer fotos a 10x de forma híbrida.

Con todo, hay que dejar claro que a 10x la calidad de imagen del S23 Ultra es mayor que la del S24 Ultra. Del mismo modo, a 5x, el S24 Ultra ofrece mejores imágenes. Pese a todo, compensa el cambio con respecto al zoom. El resto de cámaras mantiene la resolución, con 12 Mpx en el gran angular, 10 Mpx en el zoom 3x y 200 Mpx en el sensor principal.

Estas otras cámaras nos han arrojado una experiencia mixta, como se puede ver en la galería. En ocasiones hemos obtenido imágenes casi perfectas, con una gran veracidad de color, un gran detalle y sin problemas. Pero en otras ocasiones hemos visto problemas, como personas que no lograban salir enfocadas (pasa sobre todo cuando se intenta fotografiar a un niño que se mueve) y fallos graves como una imagen con todos magentas en vez de los que debería tener. Samsung ya ha confirmado que en unos días llegará una actualización de software del terminal que mejorará, de forma notable, el comportamiento de la cámara, lo que debería hacer que todo el sistema fuera mucho más fiable. Esto debería afectar sobre todo al zoom y al gran angular, que son los sensores que se han mostrado algo menos consistentes en las decenas de fotografías que hemos estado realizando.

Nos ha gustado mucho la grabación de vídeo, por los colores, la estabilización, la nitidez, la resolución... Tanto de día como de noche se ha comportado bien, sólo flaqueando donde lo hacen todos los móviles, en escenas con muy poca luz y donde la estabilización óptica no logra que la escena no trepide.

La cámara delantera también ha dado buenos resultados, con unas imágenes muy reales, nada sobreprocesadas y con una velocidad de disparo demencial, algo que se aprecia en todos los sensores del terminal. La grabación de vídeo de día también ha sido satisfactoria, de noche la calidad baja demasiado. Eso sí, es cierto que lo hemos puesto a prueba en situaciones casi extremas, como un parque sin iluminación ambiental.

Una batería correcta

Una de las mayores sorpresas del S23 Ultra con respecto a su antecesor fue la autonomía. El salto fue notable, y estábamos deseando comprobar si en esta ocasión había pasado algo así. No es el caso. El Samsung Galaxy S24 Ultra ha cambiado de procesador, ha incluido nuevas funciones de IA y ha mantenido la capacidad total de la batería, sin subirla ligeramente como hemos visto en los Galaxy S24 y S24+.

Gestión de batería del Samsung Galaxy S24 Ultra Álvarez del Vayo

Esto ha redundado en una autonomía buena, prácticamente la misma que la de su antecesor. Es cierto que las pruebas que hemos hecho han sido intensas, con jornadas de juego de dos horas o más con los gráficos al máximo, hemos hecho fotos, vídeos, llamadas... En todas las pruebas hemos llegado a tener más de un día de batería, es decir, 24 horas, por lo que no podemos decir que la autonomía sea un problema.

Si hablamos de la velocidad de carga es otra cosa. Samsung sigue apostando por la contención en este apartado, con velocidades máximas de 45 W, lo que parece poco con respecto a los 100 o 200 W vistos en otros modelos mucho más baratos. Pero es que Samsung está aquí priorizando la longevidad de sus móviles, sobre todo en esta familia, con el anuncio sorpresa de que tendrán nada menos que 7 años de actualizaciones.

Algo parecido pasa con la carga inalámbrica, de 15 W, que permite la recarga sin prisas por la noche, pero que no sirve para cargar en una urgencia. Con todo, la apuesta de Samsung en este apartado puede gustar o no, pero tiene lógica y está alineada con su estrategia como marca.

La IA toma protagonismo

Hablar de la interfaz de los nuevos Samsung Galaxy S24 es hablar obligatoriamente de las novedades que se han incluido mediante Galaxy AI, con funciones propias y otras creadas en colaboración con Google. De hecho Google ha anunciado la llegada de algunas de las funciones de los S24 a sus Pixel 8 y 8 Pro en España. Samsung ha actualizado Android 14 con One UI 6.1 y con una serie de funciones avanzadas que constituyen el mayor factor diferencial de este modelo. Todas estas funciones son gratuitas, aunque parece que eso podría cambiar en unos años.

Samsung S24 Ultra.jpg Álvarez del Vayo

Por supuesto, habrá modelos más antiguos que se actualicen con muchas de estas características, pero son terminales de gama alta siempre. Por ahora no llegarán a modelos de gama media, al menos no hasta que los procesadores de esa categoría puedan operar con los modelos de lenguaje desarrollados para los móviles. Son muchas las funciones de IA integradas en el S24 Ultra, pero las principales, y que potencialmente pueden ser útiles en el día a día, son las siguientes:

Búsqueda en pantalla : se puede realizar una búsqueda de lo que aparece en la pantalla simplemente pulsando en el botón de Inicio, marcar con el dedo o el S-Pen una zona y el sistema arrojará una búsqueda en Google de dicha imagen. No es diferente a hacer una captura de pantalla, recortarla, abrir Google Lens y subirla, pero la comodidad que aporta es enorme.

Personalización : Es posible generar imágenes para usar de fondo de pantalla, mediante la inclusión de tres parámetros. La interfaz es la misma que en los Pixel, con lo que queda claro que esta es una integración de Google.

Navegador web : Si se usa Samsung Internet, el navegador web de la marca, es posible resumir una página web especialmente larga con un simple toque y traducir tanto la página web como el resumen de la misma.

Aplicación de Notas : se permite resumir un texto o traducirlo, personalizar las diferentes libretas virtuales con las notas asociadas con diseños creados con IA, formatear un texto de manera automática y corregir la ortografía pulsando un botón.

Modo intérprete : esta función permite hablar en dos idiomas y el sistema se encargará de mostrar tanto la transcripción como el audio traducido. Esto es posible hacerlo de manera offline si se está de viaje en un país sin cobertura, e incluso en una llamada de teléfono en tiempo real.

Grabadora : es capaz de transcribir un audio que hayamos grabado y mostrar la parte del audio de cada palabra, además de permitir realizar un resumen de toda la grabación, indicar cuándo hablan los diferentes interlocutores e incluso maquetar el texto final para poder usarlo en aplicaciones diferentes.

Galería: la aplicación de galería permite editar de forma rápida imágenes para colorearlas, desenfocar el fondo e incluso corregir la orientación sin recortar, rellenando los huecos con un sistema de creación de imágenes, similar al usado en Dall-E o Midjourney.

Además de estas novedades, la gran sorpresa de Samsung fue igualar la apuesta de Google, prometiendo 7 años de actualizaciones para los integrantes de la familia S24. Eso quiere decir que este S24 Ultra se podrá actualizar hasta 2013, a Android 21. Increíble.

¿Me lo compro?

La apuesta de Samsung por la IA ha logrado hacer destacar sus nuevos terminales por encima del resto. Está claro que sus rivales van a apostar también por integraciones parecidas, pero a día de hoy el S24 Ultra tiene funciones que el resto de móviles no. ¿Son útiles en el día a día? Pues depende de cada usuario, claro.

Samsung Galaxy S24 Ultra Álvarez del Vayo

Para alguien que trabaje con el móvil, que suela usar el S-Pen y que no siempre quiera usar el ordenador para trabajar, el S24 Ultra ofrece funciones realmente novedosas. Yo mismo me he encontrado usando la opción de resumir página web en el navegador de Samsung, utilizando la grabadora para transcribir y traducir una entrevista y buscando cosas que aparecen en pantalla con la opción "Circle to Search". Y eso en una semana.

Está claro que los Galaxy S de Samsung son terminales de alto precio, de gama alta, pero también lo son sus rivales, y lo fueron sus antecesores. La mayor duda que se genera en torno a lo que ofrecen es si todo lo que pueden hacer ahora seguirá siendo gratis más allá de los próximos 12 o 24 meses. De ser así estos móviles son, claramente, más versátiles que el resto. Si hubiera que pagar, ya entraríamos en otras valoraciones.

