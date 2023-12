¿Cómo usar ChatGPT en los estudios? Los profesores lo tienen claro: "La IA suele delatar al alumno"

Los modelos de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, cada vez son más conocidos y utilizados por estudiantes. Tanto que el uso de la plataforma por parte de los españoles se ha disparado en su primer año de vida, según revela GFK. Sin embargo, esto no siempre se hace de la mejor manera posible, y es una realidad que algunos alumnos utilizan este y otros modelos de IA para que les haga trabajos y otras tareas.

Hay que tener cuidado, puesto que algunos modelos no cuentan con todas las garantías en cuanto a la obtención de información, pero no por ello dejan de ser plataformas a las que se les puede sacar mucho partido. Pueden utilizarse de muchas maneras en las que se desempeñan de forma fiable para reducir los tiempos.

Igual que se permite el uso de otras herramientas en el desarrollo de los cursos, ¿es negativo utilizar la IA para ciertas tareas? ¿qué piensan los docentes al respecto? En EL ESPAÑOL - El Androide Libre charlamos con David Varona, profesor del departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Universidad Complutense de Madrid y con Sara Ribas, profesora de Ciclos Formativos de Grado Superior de Ciencias Sociales en la Universidad Europea, para preguntarles acerca del uso de la inteligencia artificial por parte de los alumnos.

Existe cierto debate, puesto que se cuestionan los posibles malos usos que se le puede dar a estas utilidades en la actualidad y a la dificultad para detectarlos. Sin embargo, es evidente que hay que adaptar los planes de estudios y las enseñanzas que se le dan a los alumnos en los centros a las nuevas tecnologías y herramientas para que puedan sacarles el máximo partido en el ámbito laboral.

El uso de la IA puede ser evidente

Igual que sucede en algunos casos con las traducciones, el resultado que sale de pedirle a ChatGPT o a otra IA que redacte o sintetice un texto puede delatarse por sí solo. Pese a que el modelo busque tener un lenguaje natural, "hay veces que es bastante claro por los ejemplos que utilizan y por la estructura en la redacción. Al final, sabes de qué forma escriben tus alumnos, y estos modelos de IA suelen utilizar giros y algunas expresiones muy reconocibles", cuenta David Varona a EL ESPAÑOL.

Según Sara Ribas, los estudiantes todavía tienen que aprender a hacer un prompt —las indicaciones que recibe la IA para crear el texto o la imagen— correctamente. "Al no saber especificar bien en la instrucción, las respuestas tienden a ser realizadas con un lenguaje técnico y especializado, por lo que en numerosas ocasiones ese lenguaje es el que suele delatar al alumno", afirma.

Algunas aplicaciones que detectan el plagio, como Turnitin, no son capaces de detectar, de por sí, que un texto ha sido creado por una IA, a no ser que esta haya copiado contenido. "No tenemos un método para detectar el uso de inteligencia artificial a la hora de redactar, lo que sí que estamos recibiendo es mucha formación, la universidad está organizando muchos talleres para profesores", explica Varona.

Por su parte, Ribas coincide en que la forma de escribir es capaz de revelar si se ha utilizado o no. "Aun con todo y haciendo uso de la mejor tecnología posible, otra de las grandes opciones que tenemos los docentes para detectar el plagio sigue siendo conocer los contenidos y el lenguaje del propio alumnado".

No debe sustituir el esfuerzo

La IA puede ser una gran ayuda para muchos casos, no es algo malo de por sí, sino que esta valoración deriva del uso que le da el alumno. Puede ser algo que le ayude a agilizar el proceso de hacer un trabajo, pero no debe sustituir su esfuerzo, ni sustituir su dedicación.

"Se puede tener una visión positiva de la tecnología, pero no de quiénes pretenden encontrar un atajo para conseguir un título sin esfuerzo y sin desarrollarse personal y profesionalmente", afirma Ribas. En su opinión, lo idílico sería que todo el mundo supiera utilizarlas para poder beneficiarse de la rapidez de respuesta en algunas tareas, pero sin sustituir el esfuerzo que supone investigar sobre el tema en cuestión.

Considera importante que se enseñe a utilizar esta tecnología. También el hecho de que se actualicen actividades y se cambien ciertas rúbricas para adaptarse a las nuevas tecnologías. El profesor Varona coincide, y explica que cada vez se valoran más las competencias prácticas de los alumnos, por lo que no tiene mucho sentido prohibir el uso de una herramienta como ChatGPT o Bing Chat.

Existen momentos en los que el uso de la inteligencia artificial no tiene sentido porque es el alumno quien debe tener los conocimientos para desarrollar lo que se le pide. Afirma que si se utiliza, ve de manera positiva que el alumno actúe de forma ética y reconozca que ha utilizado esta herramienta y explique cómo la ha integrado en el proceso de trabajo, puesto que su integración en el proceso de trabajo puede ser también una competencia.

La IA como ayuda

Pese a que uno de los primeros usos que se nos viene la cabeza al hablar de ChatGPT es su capacidad para resumir un texto o desarrollar una temática, puede hacer mucho más, y hay muchos casos en los que tienen la capacidad de orientar a los alumnos sin que estos tengan que dejar de esforzarse. Los modelos de inteligencia artificial no dejan de ser una ayuda que el alumno puede utilizar, pero de la que no se debe aprovechar.

David Varona comenta que el uso de la IA en el ámbito académico puede asemejarse al de buscadores como Google. Además, esta tecnología ya se utiliza de forma profesional en muchos sectores, por lo que no ve sentido a impedir que los estudiantes puedan emplearlo de forma correcta. Al fin y al cabo, es cuestión de adaptarse a los nuevos tiempos, "hubo un tiempo en el que a los profesores de matemáticas les parecía abominable que un estudiante usara una calculadora, y hoy ningún estudiante de ingeniería va a una clase sin una".

Por su parte, Sara Ribas también destaca que "desde el punto de vista del aprendizaje del alumno se debe demostrar que ha pensado, ha trabajado y ha investigado los conceptos. Una actividad hecha 100% por la IA supondría una falta de trabajo". También recalca que hay que tener cuidado con los fallos potenciales que pueden tener estos modelos de IA en cuanto a la información: "no te facilita las fuentes, tiende a decir que todos los trabajos son suyos si le preguntas y, además, si no tienes la versión más actualizada su información puede estar obsoleta".

