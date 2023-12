Se acerca un cambio histórico en los móviles Samsung: así serían las nuevas cámaras y procesadores

Samsung es uno de los mayores fabricantes, no sólo en los smartphones con sus Samsung Galaxy, sino del mundo tecnológico en general; sus ramas se expanden más allá de los productos que usamos a diario, y muchas de sus divisiones son empresas independientes que incluso trabajan con la competencia.

Por ejemplo, no es ningún secreto que Samsung Display fabrica pantallas para móvil para muchas marcas, no sólo para los Samsung Galaxy; de la misma manera, los sensores ISOCELL de Samsung aparecen en las cámaras de dispositivos de muchas compañías como Xiaomi o Google.

Por supuesto, la prioridad la tiene Samsung Galaxy, y no es de extrañar que sus Galaxy S sean los que estrenen las nuevas pantallas y sensores fabricados por el resto de divisiones; pero eso puede cambiar en la siguiente generación de móviles punteros del fabricante.

Samsung con sensores Sony

Según ha revelado una sorprendente filtración publicada por @Tech_Reve en Twitter, el Galaxy S25 y el Galaxy S25+ no usarían el sensor ISOCELL GN3 que los modelos anteriores utilizan, incluido el próximo Galaxy S24 que será lanzado muy pronto. En vez de eso, estos dos modelos cambiarían a un nuevo sensor fabricado por Sony, el principal rival de Samsung en el mercado de las cámaras para móviles.

Esta ‘traición’ se produciría en los modelos que se venderán a partir del 2025; por lo tanto, los Galaxy S24 y S24+ que se esperan para el próximo mes de enero de 2024 estarán basados aún en los sensores de Samsung. Esta filtración no sólo es sorprendente, también se ha adelantado mucho, teniendo en cuenta que aún quedaría un año para que Samsung confirmarse la existencia de esta nueva generación. Por lo tanto, hay que cogerla con pinzas, y no sería de extrañar que las cosas cambiasen en los próximos meses.

Los móviles Samsung punteros usan sensores ISOCELL desde el Galaxy S22 Samsung

Este cambio histórico sería el resultado de una alianza entre Samsung y Sony. Y es que los Galaxy S25 no usarían un sensor cualquiera, sino una variante exclusiva creada sólo para estos móviles, llamada ‘IMX890 for Galaxy’. Así que el hecho de usar un sensor vendido por un tercero no implica que estos móviles vayan a ser menos especiales. Por no decir que Samsung ya vende varios móviles con sensores Sony, y hasta no hace mucho, eso era lo habitual en los sensores principales de los Galaxy S, hasta el Galaxy S22 que se hizo el cambio al GN3 de Samsung.

Este cambio se produciría sólo en los modelos más básicos de la gama S25; el modelo puntero, el Galaxy S25 Ultra, seguiría usando un sensor ISOCELL de Samsung de 200 Mpx, aunque probablemente será una nueva versión más grande, teniendo en cuenta que otra filtración apunta a que Samsung estaría trabajando en un sensor de una pulgada.

Las cámaras no serán los únicos elementos sorprendentes de los S25. Se espera que en esta generación Samsung estrene su nuevo procesador, diseñado específicamente para los Galaxy S, a diferencia de los Exynos que son más genéricos y diseñados para enfrentarse contra los Snapdragon. Este nuevo procesador es conocido como el ‘Dream Chip’ (chip de ensueño) dentro de la compañía, y usaría una GPU de AMD basada en la arquitectura RDNA-3 como sus nuevas tarjetas gráficas.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan