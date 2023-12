Google retrasa su nuevo rival de ChatGPT: aún le cuesta el español, pero puede ser revolucionario

El lanzamiento de ChatGPT al público fue el mayor golpe que Google ha recibido en su historia; por primera vez desde que fuera fundada, no era la pionera ni la más popular en un producto de Internet. La reacción no se hizo esperar, pero el lanzamiento de Google Bard no consiguió el mismo impacto que su rival por sus claras deficiencias y graves fallos incluso en su presentación.

La historia no se puede repetir; con el lanzamiento de GPT-4, la ventaja de OpenAI es más evidente que nunca, y eso se extiende a los que usan esa tecnología, como Copilot de Microsoft. Si Google no se pone a la altura pronto, puede que nunca pueda alcanzar a OpenAI.

La solución fue anunciada por el mismísimo Sundar Pichai en el Google I/O: se llama Gemini, y es el nuevo modelo de lenguaje que será usado por Bard y todos los productos de Google, incluido Android, en el futuro próximo. Sin embargo, aún tendremos que esperar para comprobar sus mejoras.

El ChatGPT de Google

Según ha revelado The Information, el plan de Google pasaba por realizar una presentación sorpresa de Gemini esta misma semana; se iban a realizar varios eventos a lo largo de todos los Estados Unidos, incluidos California, Nueva York y Washington para convencer tanto a los usuarios, como especialmente a los políticos y legisladores que pueden ver con malos ojos los avances prometidos por Gemini.

Sin embargo, esos planes han sido cancelados porque la IA aún no está lista para ser mostrada al público; aunque eso no significa que no se hayan realizado grandes avances. Gemini promete ser tan buena, o incluso mejor, que GPT-4 a la hora de comprender al usuario y generar contenido. Es una IA ‘multi modal’, lo que significa que entiende y es capaz de generar tanto texto como imágenes y todo tipo de contenido; y según los rumores, supera a GPT-4 gracias a su mayor poder de computación.

Según Sissie Hsiao, vicepresidenta de Google y responsable de Bard y Google Assistant, Gemini es capaz de hacer cosas que otras IA no pueden ni soñar; por ejemplo, es capaz de crear tutoriales con los pasos necesarios y las imágenes si le decimos que queremos hacer una tarta. Y los productos de Google, como el nuevo Asistente de Google con Bard, se beneficiarán de esto con nuevas funciones.

La decisión de retrasar el lanzamiento de Gemini no se debe a sus capacidades, sino a un aspecto muy importante para Google: el soporte global. Y es que el gran problema que tiene Gemini ahora mismo es que le cuesta entender otros idiomas que no sean el inglés; y después de la fallida presentación de Bard, en Google quieren evitar a toda costa volver a hacer el ridículo y que su IA sea considerada inferior. Para ello, quiere presumir de un mejor soporte en otros idiomas aparte del inglés, para llegar a mercados en los que ChatGPT aún no ha podido expandirse.

