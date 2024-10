Samsung Galaxy Z Fold Special Edition es oficial: el mejor plegable de la marca adelanta el futuro

Uno de los lanzamientos más esperados del año, lamentablemente, no llegará a España. Samsung finalmente ha anunciado el Galaxy Z Fold Special Edition, posiblemente el plegable más importante de su historia, pero por el momento, se quedará en Corea del Sur y en China (con el nombre W25). Sin embargo, eso no significa que no vayamos a notar la importancia de este lanzamiento en el futuro, en el sucesor del Galaxy Z Fold 6.

Y es que el Galaxy Z Fold Special Edition representa un adelanto del futuro de los plegables de Samsung; incluye tecnologías y avances técnicos que esperamos ver en el futuro Galaxy Z Fold 7 que llegará el año que viene, y demuestra que Samsung no se ha quedado atrás respecto a rivales como el HONOR Magic V3.

A efectos prácticos, el Galaxy Z Fold Special Edition es un Galaxy Z Fold 6 mejorado, basado en el mismo procesador Snapdragon 8 Gen 3 y la misma batería de 4.400 mAh, aunque ahora incluye 16 GB de RAM; de hecho, tal vez la mayor crítica que le podríamos hacer es que esto es lo que debería haber sido el Galaxy Z Fold 6, que apenas cambió respecto a la pasada generación. Eso es lo que ha permitido que los fabricantes chinos puedan presumir de plegables más finos y con mejor cámara en sus nuevos modelos.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition Samsung El Androide Libre

Precisamente esos son los dos aspectos en los que más mejora este Special Edition. Para empezar, el grosor cuando está abierto es de apenas 4,9 mm, y de 10,6 mm cuando está cerrado; también es 3 gramos más ligero, y en la práctica eso debería traducirse en un dispositivo mucho más fácil de usar. También ayudarán las nuevas proporciones, con una pantalla interior de 8 pulgadas que es la más ancha hasta ahora en un Galaxy Z Fold, y una pantalla exterior de 6,5 pulgadas con una relación de aspecto más similar a la de un móvil tradicional.

Lo interesante es que Samsung ha conseguido esas cifras sin afectar a la durabilidad del dispositivo. La clave está en el uso de un nuevo tipo de cristal más resistente, que también trae otra mejora: la arruga central ahora es casi invisible, al menos en muchos de los ángulos en los que el dispositivo ha sido fotografiado durante la presentación.

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition Samsung El Androide Libre

La arruga siempre ha sido uno de los grandes problemas de estos plegables, por la manera en la que el material se pliega para permitir el cierre; no se ha eliminado completamente, pero se ha reducido bastante. Sin embargo, Samsung ha conseguido ese logro haciendo un gran sacrificio: la compatibilidad con el S Pen. El nuevo tipo de cristal es incompatible con el lápiz táctil, y tal vez ese es el motivo por el que Samsung no lo usó en el Galaxy Z Fold, ya que ese accesorio es muy importante para muchos de los usuarios de este tipo de dispositivos. Otro detalle que se pierde es la cámara bajo la pantalla; el Special Edition tiene un agujero para la cámara frontal en la pantalla grande, aunque no está claro si también es por culpa del nuevo material.

Para compensar, el Galaxy Z Fold Special Edition tiene las mejores cámaras entre los plegables de Samsung hasta ahora. El protagonista es el sensor principal de 200 Mpx con estabilización OIS, el mismo usado en el Galaxy S24 Ultra; viene acompañado de un gran angular de 12 Mpx con enfoque automático y un telefoto de 10 Mpx con zoom óptico de 3 aumentos. Todas estas cámaras soportan grabación de vídeo a 4K y 60 fps, y la cámara principal soporta 8K a 30 fps.

El Galaxy Z Fold Special Edition viene con Galaxy AI en One UI 6.1.1, aún basado en Android 14, pero Samsung promete la actualización a One UI 7 con Android 15 a principios del 2025, además de seis actualizaciones de sistema operativo más. A simple vista, se distingue del Galaxy Z Fold 6 en un nuevo color, Black Shadow con franjas negras, y un rediseño del conjunto de cámaras.

El Galaxy Z Fold Special Edition está disponible en Corea del Sur por 2.789.600 won, aproximadamente 1.870 euros al cambio; por lo tanto, es algo más caro que el Galaxy Z Fold 6, que en su país natal costó 2.229.700 won de partida, 1.490 euros al cambio.