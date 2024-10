Tu nuevo compañero de trabajo será una IA: Microsoft anuncia 'Agentes autónomos' con Copilot para empresas

Si hay una compañía que se ha aprovechado del tirón de la IA, esa es Microsoft. Gracias a su inversión en OpenAI, Microsoft tiene acceso prioritario a los modelos que también usa ChatGPT, y los ha aprovechado en una variedad de productos liderados por Copilot. Ya hemos visto que nuestros ordenadores Windows 11 se van a llenar de funciones basadas en IA, pero es importante no olvidar que el mercado empresarial es igual de importante para Microsoft.

De hecho, con las últimas novedades de Copilot para Word y otros programas ofimáticos, Microsoft ya demostró que las empresas son las que se pueden beneficiar más de estos avances en IA. Y hoy, el gigante de Redmond ha dado un paso importante para integrar esta tecnología en el funcionamiento diario de las empresas, con los "Agentes Autónomos".

Estamos ante la evolución de Copilot Studio, que ya permite crear asistentes basados en IA especializados en una tarea concreta, como atención al cliente o aviso de incidencias, según las necesidades de la empresa o el empleado. Los nuevos agentes autónomos son la evolución de ese concepto, y Microsoft los define como "las nuevas apps para el mundo de la IA". En otras palabras, cada agente está diseñado para cumplir un proceso del negocio que normalmente gastaría el tiempo de un empleado humano, para que este pueda centrarse en lo importante.

La idea de Microsoft es que estos agentes estén presentes en todos los aspectos de una empresa moderna, desde ventas a servicio, finanzas, y la cadena de suministro. Por ejemplo, en la sección de ventas, los agentes pueden automatizar el proceso de recibir un pedido, interactuando con los clientes y capturando sus preferencias, hasta el momento de la confirmación; de esta manera, el vendedor puede dedicar su tiempo a otras actividades como la investigación y la priorización de ventas, o un trato más personalizado a cada cliente.

Los agentes autónomos no se llaman así por marketing; realmente pueden funcionar de manera independiente, iniciando eventos por su cuenta dependiendo de diversos factores. Inicialmente, Microsoft lanzará diez agentes autónomos a finales de año y principios del 2025, entre los que se encuentran agentes de ventas, de comunicación de suministros, de reconciliación financiera y de gasto del tiempo.

En cierta manera, esta nueva función es el futuro que muchos temían: que la IA nos quite el trabajo, con la creación de sistemas autónomos que hacen nuestras tareas de manera automática. Aunque Microsoft no ha aclarado el impacto humano que tendrá esta novedad, afirma que las empresas 'AI First' que primero están adoptando la IA son una "combinación de personas, Copilot y agentes" para ser más eficientes y mejorar el compromiso con el cliente y la experiencia con el empleado.

Los nuevos agentes autónomos se pueden crear usando Copilot Studio, permitiendo su diseño y personalización, además de la conexión con los datos de la empresa; Microsoft promete los mayores estándares de protección de datos y control sobre la información accesible por la IA. Microsoft está tan convencida de que este es el futuro, que ha anunciado que también se está transformando usando esta tecnología, y que sus líderes y empleados están reinventando los procesos de negocio para escalar su impacto y mejorar sus resultados.