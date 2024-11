El nuevo móvil puntero de OPPO llega a España: esta es su fecha de lanzamiento y sus increíbles cámaras

Tanto OPPO como sus marcas hermanas vuelven con fuerza a España. Si hace poco hablábamos del Realme GT7 Pro y la vuelta de la gama GT a nuestro país, ahora le toca el turno a otra marca del grupo BBK, OPPO, con otra gama que llevaba un tiempo sin dar signos de vida: la marca Find.

En efecto, parece extraño, pero llevamos ya varios años sin recibir móviles de gama alta de OPPO, con la compañía centrada en la gama media Reno, y la gama baja A. Eso ha hecho que nos perdamos lanzamientos importantes como el Find X6 y el Find X7, pero a principios de año, OPPO anunció que iba a volver a apostar por la gama alta en Europa. Y ahora, tenemos la confirmación, con el anuncio del OPPO Find X8 Pro para España.

El OPPO Find X8 Pro llegará a Europa el 21 de noviembre, como parte del lanzamiento mundial de la gama. Sin embargo, no recibiremos el modelo básico que fue presentado hace poco en China, y sólo estará disponible el modelo Pro, al menos por ahora. Pero puestos a elegir, esta es la mejor opción, sin duda alguna, porque estamos ante un móvil muy interesante que apuesta por la fotografía y por un 'hardware' que puede sorprender a más de uno.

La colaboración con Hasselblad continúa con el OPPO Find X8 Pro, y eso se traduce en un nuevo sistema de cámaras donde destaca el zoom. Por una parte, con este móvil será la primera vez que veamos la nueva cámara teleobjetivo de doble periscopio fuera de China; pero además, contará con la tecnología AI Telescope Zoom, para obtener hasta 10 aumentos. Otra función llamativa es Lightning Snap, capaz de tomar hasta siete fotos por segundo sin afectar al procesamiento de fotos, lo que nos permitirá escoger la mejor toma posible.

Tal vez al lector le pueda sorprender que este modelo 'premium' de OPPO no use el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Elite que sí usará el realme GT7 Pro y el OnePlus 13. Eso es porque OPPO ha optado por el nuevo Dimensity 9400 de MediaTek, y por una buena razón: apunta a ser uno de los mejores lanzamientos del fabricante en muchos años. Aunque no se han revelado cifras oficiales, no debería estar muy lejos en cuestión de rendimiento y posiblemente tendrá una mejor eficiencia. Eso, y la gigantesca batería de 5.910 mAh, debería ayudar a obtener una duración superior con una carga, y a una experiencia sin calentamientos.

El OPPO Find X8 Pro también supondrá el estreno en España de ColorOS 15, la capa de personalización basada en Android 15 que trae importantes mejoras, especialmente en las animaciones y el rendimiento. Sabremos más, como el precio y el resto de las características, el próximo 21 de noviembre.