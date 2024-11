Adiós cotillas en WhatsApp: las trucos que siempre recomiendo utilizar para proteger y ocultar tus conversaciones y grupos

WhatsApp es una de las aplicaciones que más ha evolucionado desde el principio de la era de los smartphones. En España, se ha convertido en la principal aplicación de comunicación y mensajería, y lo cierto es que desde su compra por parte de Meta hace ya una década, se han incluido un enorme número de características en la aplicación.

Ya no solo sirve para enviar mensajes, sino que también es una gran alternativa para hacer quedadas grupales, encuestas, canales de difusión e incluso tiene la capacidad de hacer videollamadas. Estas, entre otras funciones, además de por su gran número de usuarios, hacen que sea una app imprescindible en el móvil de muchas personas.

Sin embargo, utilizarla tanto, también implica que hay que protegerla. Al fin y al cabo, se tratan muchos temas, y en algunos casos se da información sensible que, si no se borra, puede ser accesible para cualquier persona que tenga tu móvil desbloqueado. Esto, no es nada recomendable, puesto que pone en riesgo nuestra información y archivos.

Por suerte, de forma nativa, es posible añadir un código o patrón de desbloqueo a la app para que nadie pueda acceder a la app con total libertad. De esta forma, es posible asegurarse que ninguna persona que no seamos nosotros vea el contenido de la aplicación, en general.

Lo mejor es que, además, también es posible utilizar una opción que WhatsApp lanzó bajo el nombre de Chats restringidos. Gracias a esta, va a ser posible aplicar un bloqueo individual únicamente a algunos chats de la aplicación, incluso ocultándolos en un apartado diferente. En este caso, el resto seguirán pudiendo verse desde la pantalla principal de la aplicación de mensajería.

Cómo poner contraseña en WhatsApp

Con el paso del tiempo, la compañía ha ido mejorando notablemente las posibilidades que ofrece la aplicación de mensajería. Hace unos años, para hacer ciertas cosas, como poner contraseña a una aplicación, era necesario descargar una app de terceros que pudiera hacerlo. Ahora, se puede hacer desde la propia app. En este caso, se puede poner un bloqueo antes de abrirla.

Para ello, únicamente hay que ir a los ajustes y abrir el apartado de Privacidad. Aquí aparecerá una opción llamada Bloqueo de aplicación, gracias a la cual se podrá hacer que se solicite una contraseña o un factor de identificación biométrico cada vez que se quiera abrir. En las opciones que aparecen tras abrir este modo, es posible hacer que pida la contraseña 1 minutos después de haber cerrado la app, pudiendo aumentar este límite hasta los 30 minutos o incluso eliminándolo, y haciendo que solicite la identificación siempre.

También es posible ocultar las notificaciones, de forma que solo se puedan leer cuando la app está desbloqueada. Esto hará que nadie sea capaz ni siquiera de leer las notificaciones. Si se quieren devolver la aplicación a la normalidad y que no pida este desbloqueo, bastará con desactivar la opción de Desbloquear con rasgos biométricos.

Se trata de un método muy efectivo de cara a proteger la privacidad de todos los chats de la aplicación. Funciona como método de protección intermedia antes de abrir la app, pero es cierto que no protege los chats de forma individual.

Restringir chats

Otra opción que está disponible en WhatsApp es la de restringir chats, gracias a la cual, esta protección se va a aplicar, no a la hora de abrir una aplicación, sino a la hora de entrar en cada uno de los chats. Para ello, habrá que seleccionar manualmente los chats que se quieren comenzar a restringir.

Para hacerlo basta con mantener pulsado sobre cada uno de los chats que se quiera bloquear para luego pulsar sobre el menú de tres puntos situado en la parte superior y darle a la opción con el mismo nombre. Lo interesante de esta característica es que hará que los chats que se hayan restringido se encuentren en un apartado diferente al de los chats normales. Esto ahora que también se encuentren ocultos para una mayor privacidad.

Igual que sucede con el bloqueo de la aplicación, para desbloquear estos chats habrá que proporcionar el mismo factor de identificación biométrica con el que se desbloquea el móvil normalmente, ya sea reconocimiento facial o huella dactilar. Cuando se active la restricción para alguno de los chats, al comienzo de la app aparecerá un apartado en el que se puede acceder a todos estas conversaciones.

Ninguno de los chats que se han guardado aquí se podrá ver antes de llevar a cabo el desbloqueo. Para hacer que dejen de estar bloqueados tan solo habrá que acceder a este apartado, mantener pulsado y darle a Desbloquear chat. Para poder verlos en otros dispositivos vinculados que no sean el principal, será necesario crear un código secreto desde este mínimo dispositivo.

Chats con código secreto

Por otra parte, existe una opción gracias a la cual es posible hacer que los chats sean totalmente invisibles y nadie pueda saber que están ahí. Esta opción se llama Chats bloqueados, y únicamente se podrán desvelar si se pone un código secreto en el buscador.

De esta manera, será imposible que nadie pueda acceder a ellos, a no ser que acierte el código. Tampoco será posible saber que existen, puesto que a diferencia de la opción anterior no aparece ningún indicador para abrir estas conversaciones. Para activar esta opción es necesario mantener pulsado sobre un chat y darle a la opción de bloquear.

Cuando se entre a este, abrir el menú de los tres puntos y darle a la opción de ocultar chats bloqueados, tras lo cual habrá que crear un código secreto mediante el cual se podrá acceder a ellos. Cada vez que se quiera ver uno de estos chats solo habrá que poner el código en el buscador. Es importante tener en cuenta que si este código se olvida, se borrarán todos los chats privados.