Adiós a las imágenes falsas en WhatsApp: así es la nueva función para identificar la autenticidad de una foto

Después de saber que WhatsApp está preparando una de las novedades más importantes de los últimos años al tocar una función que no ha recibido nunca una mejora o renovación, como es el "escribiendo", ahora está trabajando en una fantástica medida para saber in situ si una imagen recibida es falsa o no.

Debido a la generación de imágenes con inteligencia artificial, la red de redes se está llenando de imágenes falsas que muchas veces son atribuidas a sucesos reales, así que millones de personas se enfrentan diariamente a fotos que posiblemente sean fakes.

La aplicación de chat propiedad de Meta ha estado trabajando en una nueva función para buscar enlaces en la web. Esta característica ayuda a los usuarios a la identificación y verificación de la autenticidad de los enlaces que se pueden recibir de cualquier contacto.

Pero ahora quiere mejorar esa experiencia al añadir la capacidad de búsqueda de imágenes, lo que permitirá verificar desde WhatsApp si una imagen recibida es real o no. Y es que muchas veces, aunque se tengan nuevas funcionalidades en el móvil como Rodea para buscar —una nueva experiencia que desconocen la gran mayoría de usuarios— los usuarios ni saben usar algunas herramientas de verificación.

Así que esta novedad que ha aparecido en la beta de WhatsApp en la versión 2.24.21.31 para Android pondrá a una pulsación la verificación de la autenticidad de una foto o imagen. WaBetaInfo comparte una captura de la nueva funcionalidad en la que se puede ver que al abrir una imagen, si se pulsa sobre el botón de tres puntos verticales, aparece la opción "Search on web".

Al pulsar sobre esta opción aparece una pequeña tarjeta o ventana de información en la que se puede leer, que al buscar más información de la imagen se subirá solo el mensaje a Google y no será compartido con WhatsApp para mantener la privacidad a buen recaudo.

Esta función estará disponible para todas las imágenes de los chats, así que también servirá como una herramienta para la verificación de una imagen y buscar si realmente lo que refleja es similar a la original que pudiera encontrarse en la web. Lo que se desconoce es como se indicará cuando no se encuentre una imagen.

Una nueva experiencia que, según WaBetaInfo, está en pleno desarrollo y que podría llegar próximamente a la versión estable de WhatsApp en España como sucede con otras tantas novedades que anuncia Mark Zuckerberg desde su canal en la app de chat.