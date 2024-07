Google Maps cambia para siempre: así es la nueva interfaz que ya está llegando a los primeros usuarios

Una de las apps más usadas de Google es, sin duda alguna, Google Maps. Ya la estemos usando en el móvil o en el coche a través de Android Auto, es una de esas apps imprescindibles que todos los usuarios de Android deben tener (y aunque no tengan Android). Por eso, cada mínimo cambio que se realiza en la app puede afectar a millones de personas, como el polémico cambio en los colores de los mapas a los que mucha gente aún se está acostumbrando.

No será tan difícil adaptarse al último cambio de Google Maps; de hecho, parece que en esta ocasión Google ha aprendido que, a veces, no hace falta reinventar la rueda. Eso significa que las novedades en la interfaz de Google Maps que ya están empezando a llegar a todos los usuarios no son revolucionarias; pero la inmensa mayoría de los usuarios no ha pedido esa revolución, así que probablemente serán mejor recibidas.

En esta ocasión, la prioridad de Google ha estado en nunca perder de vista el mapa. En la app actual de Google Maps, cada vez que pulsamos en una localización o abrimos un menú, este ocupa buena parte de la pantalla; en ocasiones, incluso ocupa la pantalla completa, como cuando queremos ver los datos de una localización en concreto. En Google creen que esto puede ser confuso, así que han rediseñado la app para dar un mayor protagonismo al mapa.

Esto se traduce en nuevos menús y ventanas emergentes que ocupan menos espacio en el mapa, como muestran capturas obtenidas por 9to5Google. Por ejemplo, la vista a pantalla completa con todos los datos del lugar ha desaparecido, y ha sido sustituida por una ventana emergente. El efecto es muy parecido, ya que esta ventana emergente ocupa prácticamente toda la pantalla; pero no la ocupa toda, y el mapa siempre estará visible en la parte superior, lo que nos permitirá volver a él sólo con dar un toque.

De la misma manera, las ventanas emergentes ahora ocupan menos espacio en Google Maps; las que ocupaban la mitad de la pantalla ahora ocupan un tercio aproximadamente, y las más pequeñas ahora apenas son una barra inferior en la pantalla.

Nuevo diseño de Google Maps 9to5Google El Androide Libre

Para ocupar incluso menos espacio, las ventanas emergentes ahora tienen bordes redondeados, que les dan una mayor apariencia de ‘tarjetas’ que están flotando encima del mapa. De esta manera, el mapa siempre ocupará más espacio que antes y en muchos casos, no perderemos de vista el sitio que estamos buscando cuando pulsemos en una localización.

Otro cambio importante en Google Maps se encuentra en la búsqueda de direcciones y rutas. Hasta ahora, cuando buscábamos una localización para iniciar una ruta, la parte superior de la pantalla quedaba ocupada por el selector de origen y de destino y los botones para cambiar el método de transporte, con la parte inferior con una ventana emergente mostrando los datos de la ruta.

Con el nuevo diseño, el origen y el destino ahora flotan encima del mapa, ocupando menos espacio y de nuevo, dando más importancia al mapa. Los botones para elegir el modo de transporte ahora están en la parte inferior