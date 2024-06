Adiós al GPS en el coche: Android Auto y Google Maps son tan buenos que esta marca legendaria lo está quitando

Las costumbres de los conductores están cambiando, y con estas sus preferencias y las prioridades de los fabricantes. Cada vez menos gente está conforme con los sistemas que vienen preinstalados en los coches, y prefiere conectar su móvil para usar Android Auto y apps como Google Maps o Waze.

De hecho, Ferrari se ha dado cuenta de que eso es lo que hacen la mayoría de sus clientes, así que ha tomado una decisión sorprendente: eliminar los sistemas de navegación en sus coches. La legendaria marca italiana ya no ofrecerá navegación por GPS integrada directamente en las pantallas, tanto en los modelos ya existentes como en los que lanzará próximamente.

Aunque parezca una decisión sorprendente, en la compañía están muy seguros de que es la correcta. El jefe de producto de marketing ha explicado a Drive que el motivo es el obvio: que se han dado cuenta de que sus clientes prefieren usar el móvil en vez de los sistemas integrados de sus coches. En concreto, creen que las plataformas como Android Auto y Apple Carplay son las más amigables y están más actualizadas que las que pueden ofrecer de fábrica.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que la decisión de Ferrari se pueda aplicar a otras marcas; más bien al contrario. Y es que en Ferrari han destacado que sus coches no se usan todos los días, así que no querían que sus clientes tuviesen que aprender (o reaprender) el sistema de Ferrari en cada ocasión.

Estos conductores están más familiarizados con Carplay y Android Auto porque son sistemas muy parecidos a los usados en los móviles que usan a diario; así que también son más útiles y fáciles de usar sin tener que aprender nada nuevo.

Interior del Ferrari Purosangue Ferrari El Androide Libre

No hace falta decir que los clientes de Ferrari tienen exigencias y expectativas diferentes a las de cualquier otra marca; y puede que la mayoría ni siquiera se dé cuenta de que han quitado la navegación integrada en los sistemas del coche. Lo mismo no podemos decir de conductores de otras marcas, que probablemente verán más valor en esa función integrada. Además, un gran inconveniente de no tener navegación integrada es que dependemos de tener una buena cobertura en nuestro móvil, por lo que no funciona correctamente en toda la red de carreteras.

El primer modelo de Ferrari que perderá la navegación es el Purosangue, pero la medida también afectará al nuevo 12Cilindri. Ferrari no ofrecerá la navegación como una opción en la configuración, así que no se podrá obtener de ninguna manera.