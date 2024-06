El nuevo accesorio para el móvil de Ikea España que va a cambiar la carga de tu móvil

La inmensa mayoría de los smartphones lanzados en España durante este 2024 ya cuentan con carga rápida; una tecnología que permite usar cargadores de mayor potencia para reducir el tiempo de carga de la batería. Sin embargo, usar esta tecnología de manera segura es más complicado de lo que pueda parecer.

No es tan simple como enchufar un cargador potente a la corriente y conectar el móvil por cable; si no tenemos cuidado, realmente no aprovecharemos la carga rápida del móvil y se cargará a la misma velocidad que los móviles viejos. Eso es porque todos los elementos deben seguir los estándares de carga rápida, incluyendo el móvil, el cargador y el elemento que todo el mundo se olvida: el cable.

En efecto, no todos los cables valen para la carga rápida, aunque sean USB-C como la conexión que tienen todos los móviles nuevos; si el cable no está certificado para carga rápida, no podrá aprovechar el cargador, y ese es un error en el que muchos usuarios caen porque usan cables viejos o que tenían de otros dispositivos.

Ahora, Ikea ha lanzado en España un producto que va a eliminar esos quebraderos de cabeza: el cable RUNDHULT ya disponible en las tiendas físicas de la marca en España, además de a través de la página web oficial de Ikea con un precio de 9,99 euros.

El RUNDHULT es un cable certificado para 100 W, por lo que es perfectamente capaz de aprovechar la mayor potencia de carga de los móviles y cargadores actuales; y también sirve para cargar ordenadores modernos que tienen conexiones USB-C. Cuenta con una conexión USB-C en cada extremo, y una longitud de 1,5 metros. Está forrado con una superficie textil que resiste el desgaste diario y evita enredos; y el cabezal del cable está fabricado en caucho para una mayor flexibilidad.

El nuevo cable USB-C RUNDHULT de Ikea Ikea El Androide Libre

Junto al RUNDHULT, Ikea también ha lanzado en España nuevas versiones de sus cables LILLHULT, más baratos y con versiones para diferentes puertos además de USB-C. Uno de los nuevos modelos tiene conexiones USB-C en ambos lados, con color gris oscuro; no está certificado para carga rápida, pero a cambio es más barato, con un precio de 5,99 euros.

También ha lanzado el nuevo cable LILLHUT de USB-C a Lightning, que permite conectar un iPhone que aún use la conexión propietaria de Apple con un cargador USB-C, por 11,99 euros. Ambos cables están forrados con tejido y tienen un cabezal de goma.

Por último, Ikea ha lanzado en España el cable de extensión SKOTAT, una regleta con tres enchufes con diseño minimalista. Está pensado para ser colocado en cualquier esquina y aprovechar así el espacio de nuestra habitación o escritorio. El dispositivo también tiene dos puertos USB-C, que nos permiten usar los cables anteriormente mencionados para cargar nuestros dispositivos; aunque hay que tener en cuenta que cada toma USB-C tiene una potencia de salida de 45 W, y de 22 W si usamos las dos al mismo tiempo. Este dispositivo tiene un precio de 24,99 euros.