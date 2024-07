Android Auto 12.4 ya disponible para descargar: así va a cambiar cómo funciona WhatsApp en el coche

El desarrollo de Android Auto y su ‘hermano’, Android Automotive, continúa a un ritmo muy acelerado. No fue hace mucho que Google anunció una revolución para Android Auto, con la apertura de la plataforma para permitir la llegada de más apps, aunque no estén completamente adaptadas a las pantallas táctiles de los coches.

Pero ese no es el único cambio grande que Google prepara para su plataforma para coches, y con la llegada de Android Auto 12.4, la compañía ha puesto las bases para esos cambios. Lamentablemente, eso también significa que esta versión no trae muchas novedades, aunque sigue siendo recomendable actualizarla.

Como es habitual en Google, la compañía no ha explicado las novedades que trae Android Auto 12.4, aunque en esta ocasión, es porque no hay muchas; al menos, los primeros usuarios que han podido probarla no han encontrado nada nuevo. Por lo tanto, Android Auto 12.4 sólo trae ‘parches’ para los ‘bugs’ descubiertos en los últimos meses, además de mejoras de funcionamiento que tal vez se pueden notar, especialmente en lo que respecta al rendimiento y a la estabilidad de Android Auto.

Android Auto 12.4 ya está disponible para descargar como actualización desde Google Play; sin embargo, es posible que aún no tengamos la descarga disponible, ya que Google realiza la actualización de manera progresiva en todo el mundo. Si no podemos esperar, podemos obtener el apk de páginas como APKMirror, pero en esta ocasión eso realmente no es necesario a menos que suframos de algún problema que esta actualización pueda solucionar; si no es el caso, realmente no perdemos nada por esperar, ya que no hay muchas novedades.

Eso es porque Google está preparando un gran cambio en el futuro, según adelanta Android Authority, con la llegada de apps de mensajería y VoIP a Android Auto y Android Automotive. La compañía ya ha creado las categorías en Google Play, lo que permitirá a los usuarios usar las apps directamente en la pantalla táctil del coche.

Aunque ya existen algunas apps de mensajería instantánea para Android Auto, esta categoría debería abrir las puertas a muchas más; en la actualidad, las apps de mensajería están limitadas a leer los mensajes recibidos con la función de texto a voz, y a enviar mensajes de voz. En el futuro, estas apps recibirán permiso para más funciones, como mostrar el historial de mensajería.

Este cambio no sólo afectará a apps de mensajería instantánea, también a apps de VoIP, es decir, llamadas a través de Internet. Estas apps por fin permitirán hacer llamadas en el coche usando sólo la voz; esto abre la puerta a apps para reuniones de trabajo o llamadas en grupo, por ejemplo.

Estas apps se podrán usar tanto con el coche aparcado como en modo de conducción, y estarán disponibles tanto en Android Auto como en Android Automotive, el sistema operativo para coches de Google que algunos fabricantes como Polestar, Renault y Porsche ya están usando en algunos de sus modelos.