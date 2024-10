3 cerraduras inteligentes baratas que puedes comprar en el Amazon Prime Day

La domótica está ya integrada en la vida de muchos españoles, con accesorios como altavoces inteligentes, sistemas de apertura de puertas e incluso con persianas que se suben solas sin tener que estar siquiera en casa. Los compradores de estos dispositivos suelen ir mejorando su sistema incorporando nuevos aparatos.

Uno de los más llamativos son las cerraduras inteligentes, que permiten no sólo controlar cuándo se abre la puerta o no, sino también abrirla sin llaves. Esto es de especial utilidad para esas personas que a veces se dejan las llaves en casa y no pueden entrar hasta que venga otro de los integrantes de la familia. Por no hablar de lo que puede suponer para la economía el tener que llamar a un cerrajero, sobre todo de noche o los fines de semana.

Para evitar todo esto es conveniente instalar un sistema de seguridad que se pueda controlar desde el móvil. Hay muchos avanzados, que incluso funcionan sin WiFi. Hay otros que permiten un control mayor, con un coste también superior. Y el Prime Day de Amazon es uno de los mejores días para comprar uno de estos productos, porque bajan bastante de precio.

Cerradura Nuki Smart Lock Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Nuki Smart Lock Pro. El primer modelo es uno de los últimos que pudimos analizar. Se trata de la Nuki Smart Lock Pro de cuarta generación, que funciona con batería y permite un avanzado control desde la aplicación, pudiendo incluso hacer que la puerta se abra sola cuando detecte que no estemos acercando, lo que será muy útil si tenemos las manos ocupadas. La rebaja sobre su precio normal es del 25%, lo que la deja en 216,99 euros.



tedee Go. Otro modelo es el Go de tedee, una cerradura bastante menos voluminosa y de menor coste, pero que mantiene algunas funciones avanzadas como el poder compartir llaves con otras personas o abrir en remoto, por si hemos de recibir un paquete en casa y no estamos ahí. Su precio ha bajado un 29% hasta los 114,55 euros.

TEKXDD. Por último tenemos un modelo mucho más sencillo, integrado en el mango de apertura, lo que nos obligará a cambiar esta parte de la puerta. Dispone de un sensor de huellas para poder abrir identificándonos personalmente. Para que todo el mundo tenga acceso también dispone de un sistema numérico en el que poner una contraseña, que también desbloqueará la cerradura. En este caso usa pilas, no batería, pero dispone de un aviso a través de su aplicación que nos indica cuándo hemos de cambiarla. Su precio es de 59,99 euros.