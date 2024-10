Adiós a las llaves: el genial invento que usará tu móvil Samsung para abrir la puerta de casa sólo con acercarte

Ha llegado el momento de convertir nuestra casa en un hogar inteligente. En los últimos meses han aparecido nuevas cerraduras inteligentes, timbres conectados y más dispositivos que se conectan a la red de nuestra casa y pueden ser controlados desde el móvil.

Lo mejor de todo es que la industria está dando pasos hacia estándares comunes; como por ejemplo, Matter, que permite controlar cualquier dispositivo inteligente compatible usando cualquier altavoz o plataforma como Google Home. Otro estándar que está ganando mucho apoyo entre los fabricantes es Aliro, especialmente entre los fabricantes de cerraduras inteligentes; ahora, Samsung ha confirmado que también le dará soporte.

Aliro es un protocolo de comunicación entre dos dispositivos, centrado en la seguridad y la consistencia; el objetivo es que podamos abrir nuestra puerta o cerradura inteligente con nuestro móvil, sin tener que preocuparnos por la compatibilidad entre las marcas. Aliro apuesta por la simplicidad, centrándose en ofrecer la misma experiencia para todos los fabricantes y dispositivos, ya sean móviles o wearables como relojes inteligentes.

A partir del 2025, los móviles Galaxy serán compatibles con Aliro. Eso significa que podremos abrir cerraduras compatibles sólo con acercar el móvil, e incluso abrir la puerta con las manos ocupadas; el protocolo automáticamente se encargará de transferir nuestra llave digital del móvil a la cerradura para identificarnos.

Los usuarios de productos de Apple ya disfrutan de algo parecido con Home Key, una función que convierte el iPhone y el Apple Watch en una llave; sólo hay que acercarlo a la cerradura para que se desbloquee. Aliro trae la misma experiencia a los móviles de otras marcas, e incluso la puede mejorar.

Samsung Wallet, la cartera digital que viene incluida en los móviles y relojes de la marca, recibirá soporte de llave digital Aliro a lo largo del 2025. De esta manera, sólo tendremos que acercar nuestro móvil Galaxy o reloj Galaxy Watch a la cerradura para que se abra, un proceso muy parecido a pagar con el móvil en el datáfono de una tienda. La llave digital (Digital Home Key) aparecerá en nuestra lista de tarjetas en Samsung Wallet, asociada a nuestras cerraduras, y podremos seleccionarla para abrir la puerta de manera segura.

Pero más impresionante es la función que hace que la puerta se abra automáticamente; esto sólo estará disponible en dispositivos que tengan UWB, el nuevo protocolo de comunicaciones inalámbricas que ya tienen muchos móviles de gama alta. Si la cerradura y nuestro dispositivo tienen UWB, será posible determinar nuestra posición respecto a la puerta, para que cuando nos acerquemos, la cerradura se desbloquee por sí sola y sin tener que sacar el móvil del bolsillo.

Con la confirmación de Samsung, ahora falta que los fabricantes anuncien sus primeras cerraduras compatibles con Aliro, algo que no han podido hacer aún porque el estándar no ha sido completado aún. Pero se espera que esta sea la única tecnología que usará el sector, ya que Apple y otras compañías también se han apuntado a Aliro; aunque curiosamente, Google aún no lo ha confirmado.