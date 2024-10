La respuesta de Xiaomi a los AirPods 4: probamos sus auriculares sin almohadilla y con cancelación de ruido

El evento de presentación del Berlín de Xiaomi ha sido uno de los más prolijos del año. No sólo han presentado a nivel internacional los Xiaomi 14T y 14T Pro, sino que también han traído a España el Xiaomi MIX Flip, su primer plegable de tipo concha. Además, han presentado varios televisores, una nueva aspiradora y unos nuevos auriculares, junto a dos wearables que ya estaban a la venta pero que se relanzan ahora, la Xiaomi SmartBand 9 y el Xiaomi Watch 2.

Estos Xiaomi Buds 5 han estado acompañándonos las últimas semanas, mientras analizábamos el Xiaomi 14T Pro y después de ello. Hemos querido probar en la mayor cantidad de situaciones posibles cómo es llevar unos auriculares que tienen cancelación de ruido activa pero que no incluyen piezas de silicona que tapen el oído. Para ello los hemos usado en casa, en viajes en coche, en tren, en aviones, en eventos de trabajo y mucho más.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Estos Buds 5 son la respuesta de la marca a los Airpods 4 con ANC que Apple presentó en el evento de anuncio de los iPhone 16. Pero cuestan casi la mitad, pese a tener las mismas funciones. El precio de lanzamiento es de 99,99 euros y se pueden comprar en su web, en Amazon y en tiendas físicas. Esto demuestra que no busca ser el rival de los modelos Pro, que tienen más funciones pero cuestan más del doble de dinero.

Son muy cómodos

El mayor atractivo de este modelo, además de un diseño bastante curioso que nos recuerda a modelos de Huawei, es que ofrecen un gran sonido, firmado por Harman Kardon, pero sin obligar al usuario a tener esa sensación de vacío cuando se pone unos auriculares con almohadillas de silicona. Esto es importante para muchas personas, que por su genética no pueden llevar ese tipo de auriculares sin sufrir molestias.

El problema es que la cancelación de ruido activa, aunque se nota, lo que hace es bajar el volumen del ruido exterior, por así decirlo, pero no lo anula por completo, ni siquiera en ruidos muy repetitivos como la turbina de un avión, las vibraciones de una cinta de gimnasio o el motor de un coche. Pero esto es normal, porque no se sella el oído por completo. Es el precio a pagar por no querer usar los modelos con sellos de silicona.

La parte positiva de este diseño, que la tiene, es su comodidad. Los Xiaomi Buds 5 ofrecen una ergonomía a prueba de bombas. No sólo se pueden llevar durante horas y no molestan, sino que, además, agarran bien. Hemos estado entrenando en bici, corriendo y haciendo musculación y en ningún momento hemos tenido la sensación de que se fueran a caer, aunque es cierto que depende de la forma de la oreja de cada persona. Con todo, en cualquier escenario normal deberían ser una apuesta segura si se quiere algo para llevar mucho tiempo seguido.

El peso también es uno de los elementos a destacar. Son muy ligeros puestos, pero es que si los metemos en la caja y lo ponemos en el bolsillo también pasan desapercibidos. La caja nos da una autonomía total de unas 39 horas en teoría, pero en nuestro uso cada dos horas de uso ha bajado un 15%, por lo que tendríamos unas 15 horas totales.

Eso sí, es cierto que aunque no hemos llevado el volumen al máximo sí que hemos tenido la cancelación de ruido activa. La carga se realiza con un cable USB-C normal, que se incluye en la caja, aunque no así el cargador de pared. No tenemos carga inalámbrica.

Funciones y sonido

La aplicación de control es Xiaomi Earbuds, que permite no sólo cambiar la cantidad de cancelación que aplicaremos al sonido, sino configurar los gestos como queramos. Podemos cambiar el uso del doble pellizco, del triple o de la pulsación prolongada. El control es el normal de este tipo de auriculares, aunque personalmente sigo prefiriendo, por mucho, los auriculares que usan toques, más que los de pellizcos que son menos precisos, aunque a cambio nos quitamos los problemas de las pulsaciones accidentales.

En la aplicación también podemos activar el audio espacial, que hace que el sonido venga desde nuestro frontal y, si giramos la cabeza, parezca que la fuente se queda quieta. Es algo extraño, y quizás en algún caso sea útil, pero no vemos que vaya a ser una función muy demandada. También integra la detección de uso, que pausa la música o lo que estemos escuchando si nota que nos quitamos un auricular.

En cuanto a las llamadas, hemos notado que la calidad de sonido es buena, y nuestros interlocutores en ningún momento se han quejado de ruidos o molestias. Usa inteligencia artificial y tres micrófonos para filtrar el ruido, lo que ayuda en estas situaciones.

Además, la aplicación tiene una función de grabación de audio usando los auriculares, para tener una suerte de toma de notas de voz sin tener que recurrir a otras apps. No es algo que sea común, ni quizás muy demandado, pero sí que puede ser útil para ciertos perfiles de usuario.

¿Me los compro?

Estos auriculares son una buena apuesta para los que quieren unos auriculares muy cómodos, bonitos, con buen sonido pero, bajo ningún concepto, quieran usar almohadillas de silicona peor sí que requieran cancelación de ruido activa. Ese es el gran motivo de su existencia y su principal motivo de recomendación.

En el catálogo de auriculares de Xiaomi los Xiaomi Buds 5 se colocan justo en el medio, alejados de los modelos más básicos por diseño y sonido y de los más potentes por precio y la ausencia de piezas de silicona. Su precio no es bajo, pero no son de los modelos más caros del mercado.