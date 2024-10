Samsung anuncia que lanzará la beta de Android 15 con One UI 7 de forma pública

Hace cinco días desde la Samsung Developer Conference se supo que One UI 7 basado en Android 15 se iba a lanzar con los próximos Galaxy S25, lo que supone un retraso más que evidente cuando suele ser en septiembre u octubre cuando Samsung ha lanzado regionalmente la beta de las anteriores versiones de Android. Ahora el fabricante coreano ha confirmado que One UI 7 estará disponible como una beta pública.

La idea inicial era que la beta de Android 15 fuera desplegada a finales de este año para desarrolladores. Un cambio total en la estrategia de Samsung frente a años anteriores para dejar fuera de juego a los propietarios de los Galaxy S24 que esperaban que fuesen los primeros en probar las virtudes y bondades de One UI 7; y es que comprar uno de los flagships de la serie S siempre se ha convertido en probar de forma exclusiva la próxima actualización mayor de Android.

Al responder a la consulta de un usuario en el foro oficial de la comunidad de Samsung, un miembro del equipo de One UI Beta respondió que la beta de One UI 7 no estará restringida solo a los desarrolladores. Tendrá un lanzamiento en una beta pública, aunque no se ha dado ninguna fecha y los usuarios serán notificados vía Samsung Members una vez que comience su despliegue.

El anuncio de One UI 7 Foros de Samsung El Androide Libre

Lo que queda por saber es en los países en los que será desplegada esta beta, ya que aquí en Europa siempre ha sido Alemania una de las elegidas para su despliegue, pero debido el retraso todo puede suceder frente a una actualización que lleva un retraso bastante importante comparado a otros años.

Puede que tenga que ver con el cambio de estrategia que está ejecutando Google al adelantar dos meses el lanzamiento del Pixel 9a y la llegada de Android 16 en su versión final para el mes de mayo. Con Samsung la confusión se generó al comentar que la beta solo se probaría por desarrolladores y se lanzaría en sus próximos Galaxy S25 para que el resto de móviles la recibiesen en los siguientes días o semanas a su presentación.

Manuel Ramírez El Androide libre Adiós a las llaves: el genial invento que usará tu móvil Samsung para abrir la puerta de casa sólo con acercarte

Según Android Authority la beta de One UI 7 llegaría primero a los desarrolladores a finales de año y posiblemente se despliegue en las primeras semanas de enero de 2025 para dispositivos seleccionados, aunque parecería extraño, a no ser que Samsung también moviera la fecha de presentación de los Galaxy S25.