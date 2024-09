El primer móvil plegable de Xiaomi ya está en España: fortalezas y debilidades del MIX Flip frente a Samsung

La presentación de productos de Xiaomi en Berlín ha sido tan prolífica como se esperaba. No sólo han anunciado los nuevos Xiaomi 14T Series, sino varios productos de su ecosistema, como la nueva aspiradora con base de carga autónoma, dos televisores de un tamaño descomunal y accesorios como un reloj y una pulsera, ambos inteligentes, claro, además de unos auriculares. Pero tras todo el evento ha habido una última sorpresa, un móvil que ya se conocía en China pero que ahora llega a España, el Xiaomi MIX Flip.

Este es el primer plegable de la marca que llega a Europa, como los directivos de la empresa han remarcado varias veces. Les hemos preguntado sobre la posibilidad de que otros, como el Xiaomi MIX Fold también lleguen a nuestro mercado, y han respondido que están estudiándolo pero que no hay nada decidido.

El motivo de que se haya elegido este formato y no el tipo libro es sencillo: hay más demanda y se vende más. Samsung, por ejemplo, vende muchos más Samsung Galaxy Z Flip que Z Fold, por precio y porque una de las cosas que más le llama la atención a los compradores es poder tener un móvil de tamaño normal pero que a la hora de llevarlo encima en la calle ocupe mucho menos, en el bolsillo o en el bolso.

Xiaomi MIX Flip Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero la empresa no se ha limitado a ofrecer lo mismo que otros rivales, y ha querido diferenciarse en varios aspectos, como la pantalla externa o la cámara, enfocando este móvil a un público que muchas veces se deja de lado y que, sin embargo, es tremendamente importante. Nos referimos a los usuarios y usuarias que valoran un móvil de diseño, con buena cámara, pensado para videoselfies y autofotos.

Eso sí, donde Xiaomi no se ha cortado es en el precio. Los 1.299 euros de este modelo lo alejan de la idea de móvil asequible, algo que poco a poco se va quedando para los Redmi pero que sin embargo sigue presente en los nuevos Xiaomi 14T (que parte de los 649 euros) y Xiaomi 14T Pro (que parte de los 799 euros).

Una pantalla peculiar

Nos ha dado la sensación de que la apuesta de Samsung con los Xiaomi 14T Series era la de crear un móvil de gama alta para cualquier usuario, como hemos comentado en el análisis que hemos publicado hace unos días. Sin embargo, el plegable está orientado a un grupo de usuarios muy diferente.

Xiaomi parece querer atraer a ese grupo de personas que vive en redes sociales, como TikTok o Instagram, y que quieren un móvil de gama alta, pero también un dispositivo único que los diferencie del resto. El Xiaomi MIX Flip desde luego que lo logra porque los plegables aún no son algo masivo, y menos los que tienen una pantalla externa como esta.

Xiaomi MIX Flip Álvarez del Vayo El Androide Libre

El panel exterior está diseñado para ser aprovechado al máximo. Al contrario que Samsung o Motorola, lo que ha hecho Xiaomi es hacer un panel continuo que ocupa todo el frontal pero dividiendo por software el uso en dos zonas. De esta manera queda una pequeña pantalla con formato 16:9 en la parte mayor que permite ver cualquier aplicación de forma normal y una zona pequeña donde hay widgets, accesos directos a otras apps...

Eso convierte a este móvil en uno de los más cómodos a la hora de ser usado cerrado. Incluso es posible hablar por teléfono sin abrirlo, algo ideal para llamadas muy cortas que no podemos dejar de coger. Por supuesto, el factor de forma permite usar las cámaras principales, las traseras, como cámaras para selfies, lo que hace que la calidad de estos sea mucho mayor que en otros móviles de mayor precio incluso.

Xiaomi MIX Flip Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta gran diagonal hace que la comparación con Samsung sea incluso más notoria, dado que el terminal coreano ha crecido en diagonal, pero no tiene una pantalla tan grande como esta y, sobre todo, no permite el uso de cualquier aplicación por defecto. Además, el Xiaomi MIX Flip sí que deja usar el teclado de Google en la pantalla externa, si así lo tenemos configurado en el interior, algo que Samsung por el momento no permite.

¿Y esas cámaras?

El otro aspecto que también ha sido una sorpresa es la elección de cámaras por parte de Xiaomi. Ambas están firmadas por Leica, que ha ayudado a su desarrollo, sobre todo por las lentes Summilux y el procesado de las imágenes. Pero lo realmente curioso es la elección de las lentes.

Xiaomi MIX Flip Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Xiaomi MIX Flip dispone de una lente gran angular normal, como sensor principal, de 50 Mpx. La calidad de las fotos parece buena, aunque no hemos podido aún probarlo a fondo. Pero la novedad es la segunda lente. Se trata de un teleobjetivo de dos aumentos. Es realmente extraño que esa segunda lente no sea un ultra gran angular como pasa en la mayoría de móviles con dos cámaras.

Pero Xiaomi sabe que el usuario que está dispuesto a comprarse un plegable de este tipo también es el tipo de usuario que valora mucho hacer fotos de retrato, fotos a personas para posar, subir a redes sociales... Vamos, el tipo de fotos que haría un influencer, que quizás no le saque tanto partido a un ultra gran angular como a una cámara pensada para hacer fotos a personas.

Xiaomi MIX Flip Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, el software de HyperOS potencia esto con funciones de IA avanzadas, también presentes en los nuevos Xiaomi 14T Series, incluyendo una que edita vídeos de forma automática. Son funciones que no hemos podido probar en las unidades de la presentación, pero que estarán disponibles mediante una actualización antes de que se ponga a la venta este móvil en nuestro país.

¿Me lo compro?

Este terminal no es un móvil a recomendar para cualquiera, como lo son los Xiaomi 14T o los Redmi Note. Se trata más de un móvil exclusivo, como el Xiaomi 14 Ultra, pensado para un público muy concreto, que es el que podría sacarle partido. Es a ese público al que mira la empresa china cuando pone a la venta este modelo en España.

Xiaomi MIX Flip Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con respecto a la batería, rendimiento o pantalla interna, el Xiaomi MIX Flip está a la altura de lo esperado, siendo un móvil de gama alta, no como otras propuestas plegables del mercado. Queda por comprobar si el software está a la altura para exprimir estas funciones ya que tiene el modo trípode, el poder grabar en modo cámara DV y más, pero no sabremos cómo se comportarán esas características en el día a día hasta que lo analicemos.

El precio es muy elevado, y no viene con una fuerte promoción como los Xiaomi 14T Series, pero aún así es un producto que tiene sentido. Sí, solo para esos usuarios que valoran la tecnología, la estética, el diseño, la exclusividad y que quieren exprimir las redes sociales, pero es que cada vez hay más usuarios de ese tipo.